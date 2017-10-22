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0:0
Второй тайм: 54'
13' Желтая карточкаКемпе Деннис
20' Красная карточкаНазаров Дмитрий II
27' Желтая карточкаСоренсен Асгер
41' Желтая карточкаРапп Николай
45' Желтая карточкаТифферт Кристиан
49' Желтая карточкаAlexander Nandzik
|
13'
27'
41'
45'
Состав команд
18
Рапп
Николай
16
Mario
Kvesic
15
Кемпе
Деннис
10
Marvin
Knoll
18
Лаис
Марк
29
Меес
Джошуа
Эрцгебирге Ауэ 3-4-3
- Основной состав
- 1 Martin Maennel Вратарь
- 21 Какуталуа Малкольм Защитник
- 25 Выдра Доминик Защитник
- 18 Рапп Николай Защитник
- 20 Calogero Rizzuto Полузащитник
- 33 Тифферт Кристиан Полузащитник
- 16 Mario Kvesic Полузащитник
- 17 Philipp Riese Полузащитник
- 14 Кёпке Паскаль Нападающий
- 10 Назаров Дмитрий II Нападающий
- 15 Кемпе Деннис Нападающий
- Запасные игроки
- 11 Michael Maria Полузащитник
- 19 Cebio Soukou Полузащитник
- 3 Хертнер Себастьян Полузащитник
- 40 Буньяку Альберт Нападающий
- 24 Patrick Strauss
- 37 Moise Ngwisani
- 26 Robert Jendrusch
- Главный тренер: Pavel Dotchev
Ян 4-4-2
- Основной состав
- 1 Пентке Филипп Вратарь
- 22 Штольце Себастьян Защитник
- 28 Sebastian Nachreiner Защитник
- 10 Marvin Knoll Защитник
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 9 Jan George Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 4 Соренсен Асгер Полузащитник
- 29 Меес Джошуа Полузащитник
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- 23 Адамян Саргис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 7 Marcel Hofrath Защитник
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 5 Гимбер Бенедикт Защитник
- 20 Albion Vrenezi Полузащитник
- 11 Фрайс Себастьян Полузащитник
- 21 Jonas Nietfeld Нападающий
Предыдущие игры
Эрцгебирге Ауэ (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 15.10.2017 Гройтер Фюрт 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 30.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Унион Берлин Б2
- 22.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Зандхаузен Б2
- 19.09.2017 Кайзерслаутерн 0:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 15.09.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:3 Хольштайн Киль Б2
- 09.09.2017 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 31.08.2017 Вольфсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 26.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Нюрнберг Б2
- 18.08.2017 Айнтрахт Бр 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 13.08.2017 Веен Висбаден 2:0 Эрцгебирге Ауэ КГ
- 09.08.2017 Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 06.08.2017 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Фортуна Б2
- 23.07.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Антальяспор ТМК
- 08.07.2017 ЛАСК 2:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 21.05.2017 Фортуна 1:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 14.05.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Кайзерслаутерн Б2
- 07.05.2017 Штуттгарт 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 30.04.2017 Эрцгебирге Ауэ 3:1 Вюрцбург Кикерс Б2
- 22.04.2017 Эрцгебирге Ауэ 2:2 Ганновер 96 Б2
- 15.04.2017 Нюрнберг 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
Ян (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 15.10.2017 Ян 0:2 Унион Берлин Б2
- 01.10.2017 Зандхаузен 2:0 Ян Б2
- 23.09.2017 Ян 2:1 Айнтрахт Бр Б2
- 20.09.2017 Фортуна 1:0 Ян Б2
- 17.09.2017 Ян 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 08.09.2017 Хайденхайм 1:3 Ян Б2
- 26.08.2017 Ян 1:2 Хольштайн Киль Б2
- 20.08.2017 Ингольштадт 2:4 Ян Б2
- 12.08.2017 Ян 3:1 Дармштадт КГ
- 06.08.2017 Ян 0:1 Нюрнберг Б2
- 29.07.2017 Арминия 2:1 Ян Б2
- 22.07.2017 Аугсбург 1:2 Ян ТМК
- 30.05.2017 Мюнхен-1860 0:2 Ян ВБК
- 26.05.2017 Ян 1:1 Мюнхен-1860 ВБК
- 20.05.2017 Пройссен Мюнстер 0:1 Ян Б3
- 13.05.2017 Ян 3:2 Кемницер Б3
- 05.05.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 1:4 Ян Б3
- 29.04.2017 Ян 0:3 Хольштайн Киль Б3
- 22.04.2017 Веен Висбаден 1:1 Ян Б3
- 15.04.2017 Ян 3:1 Вердер-2 Б3
Последние игры между собой
Эрцгебирге Ауэ: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Хольштайн Киль
|11
|8
|1
|2
|28 - 15
|25
|3.
|Нюрнберг
|1:0
|11
|7
|1
|3
|25 - 14
|22
|4.
|Унион Берлин
|11
|6
|3
|2
|23 - 13
|21
|5.
|Зандхаузен
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|6.
|Санкт-Паули
|10
|5
|2
|3
|10 - 12
|17
|7.
|Арминия
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|8.
|Дармштадт
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|9.
|Айнтрахт Бр
|11
|3
|6
|2
|13 - 10
|15
|10.
|Ингольштадт
|11
|4
|2
|5
|18 - 14
|14
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|12.
|Бохум
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|13.
|Динамо Дрезден
|0:1
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|14.
|Ян
|0:0
|11
|3
|1
|7
|11 - 16
|10
|15.
|Дуйсбург
|0:0
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|16.
|Хайденхайм
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|11
|2
|1
|8
|10 - 22
|7
|18.
|Кайзерслаутерн
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
Второй тайм
49'
Alexander Nandzik получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ян производит замену. Соренсен Асгер уходит, и Jonas Nietfeld заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Тифферт Кристиан получает желтую карточку.
41'
Рапп Николай получает желтую карточку.
27'
Соренсен Асгер получает желтую карточку.
20'
УДАЛЕНИЕ! Назаров Дмитрий II получил жёлтую карточку и покинул поле.
15'
Ян производит замену. Jan George уходит, и Albion Vrenezi заменяет его
13'
Кемпе Деннис получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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