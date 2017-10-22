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Эрцгебирге Ауэ
0:0
Второй тайм: 54'
Ян
0'
13' Желтая карточка
Кемпе Деннис
20' Красная карточка
Назаров Дмитрий II
27' Желтая карточка
Соренсен Асгер
41' Желтая карточка
Рапп Николай
45' Желтая карточка
Тифферт Кристиан
49' Желтая карточка
Alexander Nandzik
54'
Второй тайм
Желтая карточка
49'
Alexander Nandzik получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ян производит замену. Соренсен Асгер уходит, и Jonas Nietfeld заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Тифферт Кристиан получает желтую карточку.
Желтая карточка
41'
Рапп Николай получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Соренсен Асгер получает желтую карточку.
20'
УДАЛЕНИЕ! Назаров Дмитрий II получил жёлтую карточку и покинул поле.
15'
Ян производит замену. Jan George уходит, и Albion Vrenezi заменяет его
Желтая карточка
13'
Кемпе Деннис получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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