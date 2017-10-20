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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 8600
3:0
Конец матча
1:0
45' ГолВаль Хауке
2:0
70' ГолКиттель Сонни
3:0
79' ПенальтиКутшке Штефан
85' Желтая карточкаТитш-Риверо Марсель
|
45'
1:0
70'
2:0
79'
3:0
Состав команд
34
Матип
Марвин
25
Валь
Хауке
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
33
Бирман
Тимо
28
Фейк
Арне
38
Шкарке
Тим
12
Халлоран
Бен
Ингольштадт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 3 Левельс Тобиас Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 25 Валь Хауке Защитник
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 28 Трэш Кристиан Полузащитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 30 Пледль Томас Нападающий
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- 10 Киттель Сонни Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 18 Брежери Ромен Защитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 13 Лайпертц Роберт Нападающий
- 9 Гартман Мориц Нападающий
- 7 Колак Антонио-Мирко Нападающий
- 14 Лекс Стефан Нападающий
- Главный тренер: Валпургис Майк
Хайденхайм 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Kevin Mueller Вратарь
- 2 Буш Марнон Защитник
- 23 Kevin Kraus II Защитник
- 33 Бирман Тимо Защитник
- 28 Фейк Арне Защитник
- 38 Шкарке Тим Полузащитник
- 18 Гризбек Себастьян Полузащитник
- 30 Тоеркауф Норман Полузащитник
- 7 Шнаттерер Марк Полузащитник
- 12 Халлоран Бен Полузащитник
- 9 Robert Glatzel Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Айхер Витус Вратарь
- 29 Штраусс Роберт Защитник
- 27 Пуш Коля Полузащитник
- 21 Тиль Максимилиан Полузащитник
- 26 Титш-Риверо Марсель Полузащитник
- 35 Kevin Lankford
- 34 Ibrahim Hajtic
- Главный тренер: Шмидт Франк
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Бохум 2:0 Ингольштадт Б2
- 19.09.2017 Ингольштадт 2:2 Дуйсбург Б2
- 16.09.2017 Санкт-Паули 0:4 Ингольштадт Б2
- 09.09.2017 Ингольштадт 1:2 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 31.08.2017 Штуттгарт 0:1 Ингольштадт ТМК
- 25.08.2017 Гройтер Фюрт 0:1 Ингольштадт Б2
- 20.08.2017 Ингольштадт 2:4 Ян Б2
- 13.08.2017 Мюнхен-1860 1:2 Ингольштадт КГ
- 04.08.2017 Зандхаузен 1:0 Ингольштадт Б2
- 29.07.2017 Ингольштадт 0:1 Унион Берлин Б2
- 22.07.2017 Ингольштадт 2:0 Нант ТМК
- 20.05.2017 Ингольштадт 1:1 Шальке 04 Б
- 13.05.2017 Фрайбург 1:1 Ингольштадт Б
- 06.05.2017 Ингольштадт 1:1 Байер Л Б
- 29.04.2017 РБ Лейпциг 0:0 Ингольштадт Б
- 22.04.2017 Ингольштадт 2:4 Вердер Б
- 15.04.2017 Вольфсбург 3:0 Ингольштадт Б
- 09.04.2017 Ингольштадт 3:2 Дармштадт Б
Хайденхайм (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 15.10.2017 Хайденхайм 3:5 Хольштайн Киль Б2
- 01.10.2017 Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден Б2
- 23.09.2017 Арминия 1:1 Хайденхайм Б2
- 20.09.2017 Хайденхайм 2:2 Дармштадт Б2
- 17.09.2017 Бохум 1:2 Хайденхайм Б2
- 08.09.2017 Хайденхайм 1:3 Ян Б2
- 26.08.2017 Санкт-Паули 1:0 Хайденхайм Б2
- 19.08.2017 Хайденхайм 1:2 Дуйсбург Б2
- 12.08.2017 Унтерахинг 0:4 Хайденхайм КГ
- 09.08.2017 Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 05.08.2017 Айнтрахт Бр 2:0 Хайденхайм Б2
- 22.07.2017 Хайденхайм 2:1 Штуттгарт ТМК
- 21.05.2017 Хайденхайм 2:1 Мюнхен-1860 Б2
- 14.05.2017 Унион Берлин 0:1 Хайденхайм Б2
- 05.05.2017 Хайденхайм 0:2 Ганновер 96 Б2
- 28.04.2017 Санкт-Паули 3:0 Хайденхайм Б2
- 22.04.2017 Хайденхайм 2:2 Арминия Б2
- 16.04.2017 Карлсруэ 0:1 Хайденхайм Б2
- 08.04.2017 Хайденхайм 0:0 Бохум Б2
- 05.04.2017 Динамо Дрезден 2:1 Хайденхайм Б2
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 1
Хайденхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 6
- 07.01.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Товарищеские матчи. Клубы
- 12.11.2015 Хайденхайм 2:4 Ингольштадт Товарищеские матчи. Клубы
- 10.04.2015 Хайденхайм 0:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 26.10.2014 Ингольштадт 1:0 Хайденхайм Бундеслига 2
- 14.01.2012 Ингольштадт 2:3 Хайденхайм Товарищеские матчи. Сборные
- 14.04.2010 Ингольштадт 4:3 Хайденхайм Бундеслига 3
- 31.10.2009 Хайденхайм 0:1 Ингольштадт Бундеслига 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Хольштайн Киль
|10
|7
|1
|2
|26 - 14
|22
|3.
|Нюрнберг
|10
|6
|1
|3
|24 - 14
|19
|4.
|Унион Берлин
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|5.
|Зандхаузен
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|6.
|Арминия
|10
|5
|2
|3
|15 - 15
|17
|7.
|Санкт-Паули
|10
|5
|2
|3
|10 - 12
|17
|8.
|Дармштадт
|11
|4
|3
|4
|20 - 20
|15
|9.
|Ингольштадт
|11
|4
|2
|5
|18 - 14
|14
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|11.
|Бохум
|10
|4
|1
|5
|12 - 15
|13
|12.
|Динамо Дрезден
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|13.
|Айнтрахт Бр
|10
|2
|6
|2
|12 - 10
|12
|14.
|Ян
|10
|3
|0
|7
|11 - 16
|9
|15.
|Дуйсбург
|10
|2
|3
|5
|13 - 19
|9
|16.
|Хайденхайм
|11
|2
|2
|7
|12 - 23
|8
|17.
|Гройтер Фюрт
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|18.
|Кайзерслаутерн
|10
|1
|3
|6
|7 - 18
|6
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Ингольштадт производит замену. Пледль Томас уходит, и Лайпертц Роберт заменяет его
85'
Титш-Риверо Марсель получает желтую карточку.
83'
Ингольштадт производит замену. Кутшке Штефан уходит, и Гартман Мориц заменяет его
79'
Г О О О О О Л - Кутшке Штефан из команды Ингольштадт забивает пенальти
72'
Хайденхайм производит замену. Халлоран Бен уходит, и Kevin Lankford заменяет его
72'
Хайденхайм производит замену. Тоеркауф Норман уходит, и Титш-Риверо Марсель заменяет его
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киттель Сонни.
66'
Ингольштадт производит замену. Коэн Альмог уходит, и Кристиансен Макс заменяет его
55'
Хайденхайм производит замену. Шкарке Тим уходит, и Тиль Максимилиан заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валь Хауке.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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