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Зрители: 8600
Ингольштадт
3:0
Конец матча
Хайденхайм
0'
1:0
45' Гол
Валь Хауке
2:0
70' Гол
Киттель Сонни
3:0
79' Пенальти
Кутшке Штефан
85' Желтая карточка
Титш-Риверо Марсель
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Ингольштадт производит замену. Пледль Томас уходит, и Лайпертц Роберт заменяет его
Желтая карточка
85'
Титш-Риверо Марсель получает желтую карточку.
83'
Ингольштадт производит замену. Кутшке Штефан уходит, и Гартман Мориц заменяет его
Описание гола
79'
Г О О О О О Л - Кутшке Штефан из команды Ингольштадт забивает пенальти
72'
Хайденхайм производит замену. Халлоран Бен уходит, и Kevin Lankford заменяет его

72'
Хайденхайм производит замену. Тоеркауф Норман уходит, и Титш-Риверо Марсель заменяет его
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киттель Сонни.
66'
Ингольштадт производит замену. Коэн Альмог уходит, и Кристиансен Макс заменяет его
55'
Хайденхайм производит замену. Шкарке Тим уходит, и Тиль Максимилиан заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Валь Хауке.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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