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Зандхаузен
1:1
Конец матча
Санкт-Паули
0'
36' Желтая карточка
Цандер Лука-Милан
49' Желтая карточка
Пакарада Леарт
1:0
80' Гол
Manuel Stiefler
85' Желтая карточка
Бубалья Даниэль
89' Желтая карточка
Дагфоус Неймеддин
1:1
90' Гол
Jan-Marc Schneider
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Jan-Marc Schneider.
Желтая карточка
89'
Дагфоус Неймеддин получает желтую карточку.
87'
Санкт-Паули производит замену. Флюм Йоханнес уходит, и Clemens Schoppenhauer заменяет его
Желтая карточка
85'
Бубалья Даниэль получает желтую карточку.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Manuel Stiefler.

76'
Санкт-Паули производит замену. Дели Матс Мёллер уходит, и Дуджак Джереми заменяет его
68'
Зандхаузен производит замену. Ali Ibrahimaj уходит, и Дагфоус Неймеддин заменяет его
64'
Зандхаузен производит замену. Дерстрофф Юлиан уходит, и Сукута-Пасу Ричард заменяет его
58'
Санкт-Паули производит замену. Нериг Бернд уходит, и Jan-Marc Schneider заменяет его
Желтая карточка
49'
Пакарада Леарт получает желтую карточку.
46'
Зандхаузен производит замену. Линсмайер Денис уходит, и Карл Маркус заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
36'
Цандер Лука-Милан получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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