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Стадион:
Витория Гимарайнш
0:3
Первый тайм: 35'
Портимоненсе
0'
0:1
16' Гол
Shoya Nakajima
0:2
19' Гол
Фабрисио Месиас
0:3
30' Гол
Са Педру
35'
Первый тайм
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Са Педру.
28'
Витория Гимарайнш производит замену. Вакасо Альхассан уходит, и Талло Жуниор заменяет его
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фабрисио Месиас.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Shoya Nakajima.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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