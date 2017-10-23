- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Афонсу Энрикеш
0:3
Первый тайм: 35'
0:1
16' ГолShoya Nakajima
0:2
19' ГолФабрисио Месиас
0:3
30' ГолСа Педру
|
16'
0:1
19'
0:2
30'
0:3
Состав команд
56
Маседу
Жоау
33
Жубал
Мендес
53
Конан
Гислен
11
Рафинья
Диас
16
Уртадо
Паоло
10
Элдон
Рамуш
33
Рикарду
Абел
26
Рубен
Мигель
21
Са
Педру
Витория Гимарайнш 4-2-3-1
- Основной состав
- 56 Маседу Жоау Вратарь
- 15 Гарсия Виктор Защитник
- 4 Валенте Маркуш Защитник
- 33 Жубал Мендес Защитник
- 53 Конан Гислен Защитник
- 25 Вакасо Альхассан Полузащитник
- 93 Селис Гильермо Полузащитник
- 11 Рафинья Диас Полузащитник
- 16 Уртадо Паоло Полузащитник
- 10 Элдон Рамуш Полузащитник
- 99 Миранда Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Силва Мигел Вратарь
- 6 Морену Жоау Защитник
- 23 Вигариу Жоау Защитник
- 49 Талло Жуниор Полузащитник
- 7 Рамуш Франсишку Полузащитник
- 22 Элдер Феррейра Нападающий
- Главный тренер: Мартинш Педру
Портимоненсе 4-3-3
- Основной состав
- 33 Рикарду Абел Вратарь
- 14 Хакмен Эммануэль Защитник
- 3 Поссиньоло Лукас Защитник
- 26 Рубен Мигель Защитник
- 15 Агбеньену Лумор Защитник
- 7 Денер Клементе Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 21 Са Педру Полузащитник
- 23 Shoya Nakajima Нападающий
- 90 Фабрисио Месиас Нападающий
- 8 Паулиньо Пауло Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энрике Карлуш Вратарь
- 13 Маседо Фелипе Защитник
- 6 Рьюки Тео Полузащитник
- 27 Веллингтон Луис Нападающий
- 9 Пиреш Жорже Нападающий
- 28 Stanley Awurum
- Главный тренер: Оливейра Витор
Предыдущие игры
Витория Гимарайнш (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 14.10.2017 Васко да Гама 1:6 Витория Гимарайнш К
- 07.10.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Фейренсе КЛ
- 01.10.2017 Белененсеш 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 28.09.2017 Коньяспор 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 24.09.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму ПЛ
- 17.09.2017 Брага 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.09.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.09.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Боавишта ПЛ
- 26.08.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 19.08.2017 Витория Гимарайнш 0:5 Спортинг Л ПЛ
- 14.08.2017 Эшторил 3:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 10.08.2017 Витория Гимарайнш 3:2 Шавиш ПЛ
- 05.08.2017 Бенфика 3:1 Витория Гимарайнш С
- 26.07.2017 Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л ТМК
- 23.07.2017 Витория Гимарайнш 0:2 Порту ТМК
- 19.07.2017 Фейренсе 1:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 16.07.2017 Витория Гимарайнш 4:1 Белененсеш ТМК
- 15.07.2017 Портимоненсе 3:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 28.05.2017 Бенфика 2:1 Витория Гимарайнш К
Портимоненсе (последние 20 матчей: +9 =1 -10)
- 15.10.2017 Моура 0:0 Портимоненсе К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 22.09.2017 Порту 5:2 Портимоненсе ПЛ
- 18.09.2017 Портимоненсе 2:1 Фейренсе ПЛ
- 08.09.2017 Бенфика 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 02.09.2017 Портимоненсе 3:1 Шавиш КЛ
- 28.08.2017 Портимоненсе 1:2 Маритиму ПЛ
- 18.08.2017 Риу Аве 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 13.08.2017 Брага 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 07.08.2017 Портимоненсе 2:1 Боавишта ПЛ
- 27.07.2017 Портимоненсе 1:5 Порту ТМК
- 22.07.2017 Портимоненсе 3:2 Фаренсе ТМК
- 22.07.2017 Портимоненсе 1:2 Лулетану ТМК
- 19.07.2017 Портимоненсе 0:1 Шеффилд Уэнсдей ТМК
- 16.07.2017 Варзим 1:2 Портимоненсе ТМК
- 15.07.2017 Портимоненсе 3:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 12.07.2017 Маритиму 4:1 Портимоненсе ТМК
- 21.05.2017 Санта-Клара 1:2 Портимоненсе ПВЛ
- 14.05.2017 Портимоненсе 3:2 Ольяненсе ПВЛ
- 07.05.2017 Фреамунде 1:2 Портимоненсе ПВЛ
Последние игры между собой
Витория Гимарайнш: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Портимоненсе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
- 15.07.2017 Портимоненсе 3:3 Витория Гимарайнш Товарищеские матчи. Клубы
- 18.03.2011 Портимоненсе 2:1 Витория Гимарайнш Примейра-лига
- 21.11.2010 Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш Кубок
- 01.11.2010 Витория Гимарайнш 2:0 Портимоненсе Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|3.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Маритиму
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Боавишта
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|Фейренсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|10.
|Портимоненсе
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Витория Гимарайнш
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|12.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|13.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|16.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|17.
|Авиш
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
Первый тайм
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Са Педру.
28'
Витория Гимарайнш производит замену. Вакасо Альхассан уходит, и Талло Жуниор заменяет его
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фабрисио Месиас.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Shoya Nakajima.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio D. Afonso Henriques. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация