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Стадион:
Морейренсе
0:1
Конец матча
Брага
0'
37' Желтая карточка
Хассан Ахмед VIII
49' Желтая карточка
Белькаруи Хишем
67' Желтая карточка
Кадис Хондер
88' Желтая карточка
Счонс Алан
0:1
89' Гол
Мартинш Фабиу
90' Желтая карточка
Эсгаю Рикарду
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Эсгаю Рикарду получает желтую карточку.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мартинш Фабиу.
Желтая карточка
88'
Счонс Алан получает желтую карточку.
86'
Брага производит замену. Вукчевич Никола уходит, и Орта Андре заменяет его
80'
Морейренсе производит замену. Тоше Антониу уходит, и Счонс Алан заменяет его

72'
Морейренсе производит замену. Арсенио уходит, и Bilel Aouacheria заменяет его
68'
Брага производит замену. Хассан Ахмед VIII уходит, и Орта Рикарду заменяет его
Желтая карточка
67'
Кадис Хондер получает желтую карточку.
63'
Брага производит замену. Тейшейра Жоау уходит, и Мартинш Фабиу заменяет его
Желтая карточка
49'
Белькаруи Хишем получает желтую карточку.
46'
Морейренсе производит замену. Нето Анжело уходит, и Кадис Хондер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Хассан Ахмед VIII получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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