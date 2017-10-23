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Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
0:1
Конец матча
37' Желтая карточкаХассан Ахмед VIII
49' Желтая карточкаБелькаруи Хишем
67' Желтая карточкаКадис Хондер
88' Желтая карточкаСчонс Алан
0:1
89' ГолМартинш Фабиу
90' Желтая карточкаЭсгаю Рикарду
|
49'
67'
88'
89'
0:1
90'
Состав команд
18
Жонатан
Луис
22
Куао
Коффи
77
Арсенио
91
Нето Анжело
23
Рафаэл
Коста
20
Тоше
Антониу
40
Ahmed
Sayed
34
Раул
Силва
Морейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 4 Сантос Яго Защитник
- 6 Абархоун Мохамед Защитник
- 26 Белькаруи Хишем Защитник
- 22 Куао Коффи Защитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 20 Тоше Антониу Нападающий
- 40 Ahmed Sayed Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 3 Микаэл Андре Защитник
- 95 Санья Пьер Защитник
- 8 Счонс Алан Полузащитник
- 88 Кадис Хондер Нападающий
- 11 Оэменг Эрнест Нападающий
- 10 Bilel Aouacheria
- Главный тренер: Машаду Мануэль
Брага 4-4-2
- Основной состав
- 1 Матеус Лима Вратарь
- 34 Раул Силва Защитник
- 47 Эсгаю Рикарду Защитник
- 24 Рикардо Феррейра Защитник
- 4 Жефферсон Насименто Защитник
- 35 Вукчевич Никола Полузащитник
- 87 Гойяно Марсело Полузащитник
- 23 Тейшейра Жоау Полузащитник
- 27 Франсержио Родригес Полузащитник
- 20 Паулинью Жуан Нападающий
- 9 Хассан Ахмед VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Морейра Андре Вратарь
- 36 Виана Бруно Защитник
- 26 Мартинш Фабиу Полузащитник
- 15 Орта Андре Полузащитник
- 10 Шадаш Бруну Полузащитник
- 11 Данило Барбоза Полузащитник
- 21 Орта Рикарду Нападающий
- Главный тренер: Феррейра Абел
Предыдущие игры
Морейренсе (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 15.10.2017 Канелас 1:3 Морейренсе К
- 10.10.2017 Оливейренсе 0:0 Морейренсе КЛ
- 30.09.2017 Пасуш де Феррейра 3:2 Морейренсе ПЛ
- 23.09.2017 Морейренсе 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 18.09.2017 Шавиш 3:0 Морейренсе ПЛ
- 10.09.2017 Эшторил 0:2 Морейренсе ПЛ
- 26.08.2017 Морейренсе 0:3 Тондела ПЛ
- 20.08.2017 Порту 3:0 Морейренсе ПЛ
- 12.08.2017 Морейренсе 0:0 Фейренсе ПЛ
- 06.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Морейренсе ПЛ
- 30.07.2017 Морейренсе 1:0 Авиш КЛ
- 25.07.2017 Морейренсе 2:0 Униан Мадейра ТМК
- 15.07.2017 Пенафьел 0:1 Морейренсе ТМК
- 12.07.2017 Шавиш 1:1 Морейренсе ТМК
- 08.07.2017 Варзим 0:3 Морейренсе ТМК
- 05.07.2017 Жил Висенте 0:0 Морейренсе ТМК
- 21.05.2017 Морейренсе 3:1 Порту ПЛ
- 12.05.2017 Белененсеш 1:1 Морейренсе ПЛ
- 05.05.2017 Морейренсе 2:1 Брага ПЛ
- 30.04.2017 Арока 2:2 Морейренсе ПЛ
Брага (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 19.10.2017 Брага 0:2 Лудогорец ЛЕ
- 14.10.2017 Мартинью 2:3 Брага К
- 01.10.2017 Брага 6:0 Эшторил ПЛ
- 28.09.2017 Брага 2:1 Истанбул Башакшехир ЛЕ
- 24.09.2017 Тондела 1:2 Брага ПЛ
- 20.09.2017 Бенфика 1:1 Брага КЛ
- 17.09.2017 Брага 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 14.09.2017 Хоффенхайм 1:2 Брага ЛЕ
- 10.09.2017 Витория Сетубал 2:0 Брага ПЛ
- 03.09.2017 Боавишта 1:2 Брага КЛ
- 27.08.2017 Брага 0:1 Порту ПЛ
- 24.08.2017 Брага 3:2 Хабнарфьордюр ЛЕ
- 20.08.2017 Авиш 0:2 Брага ПЛ
- 17.08.2017 Хабнарфьордюр 1:2 Брага ЛЕ
- 13.08.2017 Брага 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 09.08.2017 Бенфика 3:1 Брага ПЛ
- 03.08.2017 Брага 2:1 АИК ЛЕ
- 27.07.2017 АИК 1:1 Брага ЛЕ
- 19.07.2017 Брага 0:2 Анже ТМК
- 14.07.2017 Маритиму 1:2 Брага ТМК
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Брага: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
- 05.05.2017 Морейренсе 2:1 Брага Примейра-лига
- 29.01.2017 Брага 0:1 Морейренсе Кубок лиги
- 22.12.2016 Брага 2:1 Морейренсе Примейра-лига
- 10.04.2016 Брага 1:1 Морейренсе Примейра-лига
- 06.12.2015 Морейренсе 0:0 Брага Примейра-лига
- 30.01.2015 Брага 1:0 Морейренсе Примейра-лига
- 25.08.2014 Морейренсе 0:0 Брага Примейра-лига
- 03.05.2013 Морейренсе 2:3 Брага Примейра-лига
- 06.01.2013 Брага 1:0 Морейренсе Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 5
|23
|3.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|Брага
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|16 - 9
|18
|5.
|Маритиму
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Боавишта
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|Фейренсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|10.
|Портимоненсе
|2:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|11.
|Витория Гимарайнш
|0:2 Заявка
|9
|3
|1
|5
|7 - 16
|10
|12.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|13.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Шавиш
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|16.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|17.
|Авиш
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|18.
|Морейренсе
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|6 - 15
|6
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Эсгаю Рикарду получает желтую карточку.
89'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мартинш Фабиу.
88'
Счонс Алан получает желтую карточку.
86'
Брага производит замену. Вукчевич Никола уходит, и Орта Андре заменяет его
80'
Морейренсе производит замену. Тоше Антониу уходит, и Счонс Алан заменяет его
72'
Морейренсе производит замену. Арсенио уходит, и Bilel Aouacheria заменяет его
68'
Брага производит замену. Хассан Ахмед VIII уходит, и Орта Рикарду заменяет его
67'
Кадис Хондер получает желтую карточку.
63'
Брага производит замену. Тейшейра Жоау уходит, и Мартинш Фабиу заменяет его
49'
Белькаруи Хишем получает желтую карточку.
46'
Морейренсе производит замену. Нето Анжело уходит, и Кадис Хондер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Хассан Ахмед VIII получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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