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Стадион: Ду Бонфим
3:1
Конец матча
0:1
45' ГолГамбоа Жоау
62' Желтая карточкаПачеку Фабиу
65' Вторая желтая карточкаПачеку Фабиу
1:1
78' ГолТейшейра Жоау II
2:1
90' ГолПасьенса Гонсало
3:1
90' ГолАмарал Жоау
|
45'
0:1
62'
65'
73'
78'
1:1
90'
2:1
90'
3:1
Состав команд
14
Пинту
Педру
11
Кошта
Жоау
24
Амарал
Жоау
94
Шарлес
Силва
3
Drausio
45
Fabio
China
21
Гамбоа
Жоау
66
Пачеку
Фабиу
12
Кошта
Эдгар
15
Клебер
Жан
30
Пикети
Витория Сетубал 4-4-2
- Основной состав
- 88 Тригейра Педру Вратарь
- 7 Арнольд Иссоко Защитник
- 14 Пинту Педру Защитник
- 13 Фернандеш Вашку Защитник
- 16 Соуза Андре IV Защитник
- 11 Кошта Жоау Полузащитник
- 8 Нене Бонилья Полузащитник
- 27 Педроса Андре Полузащитник
- 10 Тейшейра Жоау II Полузащитник
- 24 Амарал Жоау Нападающий
- 9 Пасьенса Гонсало Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Перрейра Криштиану Защитник
- 28 Виллиан да Силва Полузащитник
- 17 Рафинья Сандру Полузащитник
- 36 Эдинью Арналду Нападающий
- 23 Кошта Вашку Нападающий
- 44 Bernardo Morgado
- Главный тренер: Коусейру Жозе
Маритиму 4-2-3-1
- Основной состав
- 94 Шарлес Силва Вратарь
- 70 Cristiano Gomes Защитник
- 3 Drausio Защитник
- 5 Зайнадин Джуниор Защитник
- 45 Fabio China Защитник
- 21 Гамбоа Жоау Полузащитник
- 66 Пачеку Фабиу Полузащитник
- 12 Кошта Эдгар Полузащитник
- 15 Клебер Жан Полузащитник
- 30 Пикети Полузащитник
- 9 Пиньо Родриго Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Абедзаде Амир Вратарь
- 24 Диней Борхес Защитник
- 11 Бесса Эбер Полузащитник
- 93 Эвертон Энрике Нападающий
- 17 Люндберг Виктор Нападающий
- 7 Ибсон Баррето Нападающий
- 29 Filipe Santos Oliveira
- Главный тренер: Рамуш Даниэл
Предыдущие игры
Витория Сетубал (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 15.10.2017 Пиньялновенсе 1:2 Витория Сетубал К
- 30.09.2017 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 25.09.2017 Витория Сетубал 1:1 Боавишта ПЛ
- 15.09.2017 Пасуш де Феррейра 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 10.09.2017 Витория Сетубал 2:0 Брага ПЛ
- 25.08.2017 Белененсеш 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 20.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Шавиш ПЛ
- 11.08.2017 Спортинг Л 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 06.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Морейренсе ПЛ
- 30.07.2017 Витория Сетубал 1:0 Тондела КЛ
- 26.07.2017 Витория Сетубал 2:3 Эшторил ТМК
- 22.07.2017 Витория Сетубал 0:0 Шеффилд Уэнсдей ТМК
- 21.07.2017 Бетис 1:0 Витория Сетубал ТМК
- 17.07.2017 Витория Сетубал 2:0 Бетис-2 ТМК
- 15.07.2017 Лузитану Вилдемойньос 1:4 Витория Сетубал ТМК
- 20.05.2017 Насьонал Мадейра 1:2 Витория Сетубал ПЛ
- 15.05.2017 Витория Сетубал 0:1 Боавишта ПЛ
- 07.05.2017 Тондела 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 28.04.2017 Витория Сетубал 0:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 22.04.2017 Эшторил 3:0 Витория Сетубал ПЛ
Маритиму (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 14.10.2017 Торкатенсе 0:1 Маритиму К
- 01.10.2017 Маритиму 1:1 Бенфика ПЛ
- 24.09.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму ПЛ
- 19.09.2017 Спортинг Л 0:0 Маритиму КЛ
- 16.09.2017 Маритиму 2:1 Авиш ПЛ
- 09.09.2017 Маритиму 1:0 Риу Аве ПЛ
- 01.09.2017 Маритиму 1:0 Эшторил КЛ
- 28.08.2017 Портимоненсе 1:2 Маритиму ПЛ
- 24.08.2017 Динамо Киев 3:1 Маритиму ЛЕ
- 20.08.2017 Маритиму 1:0 Боавишта ПЛ
- 17.08.2017 Маритиму 0:0 Динамо Киев ЛЕ
- 12.08.2017 Белененсеш 1:0 Маритиму ПЛ
- 08.08.2017 Маритиму 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 03.08.2017 Маритиму 2:0 Ботев Пловдив ЛЕ
- 27.07.2017 Ботев Пловдив 0:0 Маритиму ЛЕ
- 22.07.2017 Маритиму 1:1 Лас-Пальмас ТМК
- 19.07.2017 Шавиш 1:0 Маритиму ТМК
- 18.07.2017 Маритиму 1:0 Арока ТМК
- 15.07.2017 Маритиму 2:0 Жил Висенте ТМК
- 14.07.2017 Маритиму 1:2 Брага ТМК
Последние игры между собой
Витория Сетубал: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Маритиму: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 05.03.2017 Маритиму 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 02.10.2016 Витория Сетубал 0:1 Маритиму Примейра-лига
- 06.02.2016 Витория Сетубал 1:1 Маритиму Примейра-лига
- 13.09.2015 Маритиму 5:2 Витория Сетубал Примейра-лига
- 06.04.2015 Маритиму 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 09.11.2014 Витория Сетубал 1:0 Маритиму Примейра-лига
- 16.02.2014 Маритиму 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 15.09.2013 Витория Сетубал 2:4 Маритиму Примейра-лига
- 30.03.2013 Витория Сетубал 2:4 Маритиму Примейра-лига
- 13.11.2012 Маритиму 1:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 18.03.2012 Витория Сетубал 1:1 Маритиму Примейра-лига
- 23.10.2011 Маритиму 1:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 16.01.2011 Витория Сетубал 2:4 Маритиму Примейра-лига
- 21.11.2010 Маритиму 1:2 Витория Сетубал Кубок
- 14.08.2010 Маритиму 0:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 02.05.2010 Маритиму 2:0 Витория Сетубал Примейра-лига
- 20.12.2009 Витория Сетубал 3:2 Маритиму Примейра-лига
- 01.03.2009 Маритиму 5:1 Витория Сетубал Примейра-лига
- 07.10.2008 Витория Сетубал 0:2 Маритиму Примейра-лига
- 07.03.2008 Витория Сетубал 1:0 Маритиму Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:1 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 4
|23
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|3.
|Бенфика
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Маритиму
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|5.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|8.
|Боавишта
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Фейренсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|12.
|Пасуш де Феррейра
|1:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 12
|10
|13.
|Шавиш
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|15.
|Тондела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|16.
|Авиш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|18.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Амарал Жоау.
90'
Сетубал производит замену. Пасьенса Гонсало уходит, и Кошта Вашку заменяет его
90'
Маритиму производит замену. Кошта Эдгар уходит, и Filipe Santos Oliveira заменяет его
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сетубал производит замену. Тейшейра Жоау II уходит, и Виллиан да Силва заменяет его
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пасьенса Гонсало.
83'
Маритиму производит замену. Пиньо Родриго уходит, и Эвертон Энрике заменяет его
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тейшейра Жоау II.
73'
Маритиму производит замену. Пикети уходит, и Бесса Эбер заменяет его
65'
Пачеку Фабиу получает вторую желтую карточку. Удаление.
62'
Сетубал производит замену. Арнольд Иссоко уходит, и Эдинью Арналду заменяет его
62'
Пачеку Фабиу получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гамбоа Жоау.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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