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Стадион:
Витория Сетубал
3:1
Конец матча
Маритиму
0'
0:1
45' Гол
Гамбоа Жоау
62' Желтая карточка
Пачеку Фабиу
65' Вторая желтая карточка
Пачеку Фабиу
1:1
78' Гол
Тейшейра Жоау II
2:1
90' Гол
Пасьенса Гонсало
3:1
90' Гол
Амарал Жоау
90'+9
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Амарал Жоау.
90'
Сетубал производит замену. Пасьенса Гонсало уходит, и Кошта Вашку заменяет его
90'
Маритиму производит замену. Кошта Эдгар уходит, и Filipe Santos Oliveira заменяет его
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Сетубал производит замену. Тейшейра Жоау II уходит, и Виллиан да Силва заменяет его
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пасьенса Гонсало.

83'
Маритиму производит замену. Пиньо Родриго уходит, и Эвертон Энрике заменяет его
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Тейшейра Жоау II.
73'
Маритиму производит замену. Пикети уходит, и Бесса Эбер заменяет его
65'
Пачеку Фабиу получает вторую желтую карточку. Удаление.
62'
Сетубал производит замену. Арнольд Иссоко уходит, и Эдинью Арналду заменяет его
Желтая карточка
62'
Пачеку Фабиу получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гамбоа Жоау.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bonfim. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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