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Стадион: Марколину де Каштру
Состав команд
22
Кайо
Секко
32
Флавио
Рамос
13
Роша
Луиш
II
23
Гомеш
Тьягу
30
Аурелиу
Луиш
13
Телес
Бруно
25
Пеле
Мамаду
Фейренсе 4-4-2
- Основной состав
- 22 Кайо Секко Вратарь
- 28 Алсенат Жан-Сони Защитник
- 32 Флавио Рамос Защитник
- 13 Роша Луиш II Защитник
- 23 Гомеш Тьягу Защитник
- 12 Парайба Эдсон Полузащитник
- 10 Этебо Огенекаро Полузащитник
- 5 Бабанку Элвиш Полузащитник
- 30 Аурелиу Луиш Полузащитник
- 19 Joao Silva III Нападающий
- 8 Силва Тьягу Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Брисеньо Антонио Защитник
- 77 Секу Угу Полузащитник
- 15 Коджо Кассэ Полузащитник
- 7 Машаду Луиш Полузащитник
- 9 Луис Энрике Нападающий
- 6 Joao Graca
- 37 Michal Miskiewicz
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Риу Аве 4-4-2
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 13 Телес Бруно Защитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 10 Рибейру Рубен Полузащитник
- 14 Караманос Тасос Нападающий
- 12 Шику Жеральдес Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Виейра Руй Вратарь
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Предыдущие игры
Фейренсе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 14.10.2017 Академику Визеу 0:0 Фейренсе К
- 07.10.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Фейренсе КЛ
- 30.09.2017 Боавишта 1:0 Фейренсе ПЛ
- 24.09.2017 Фейренсе 1:4 Белененсеш ПЛ
- 18.09.2017 Портимоненсе 2:1 Фейренсе ПЛ
- 08.09.2017 Фейренсе 2:3 Спортинг Л ПЛ
- 26.08.2017 Шавиш 0:2 Фейренсе ПЛ
- 21.08.2017 Фейренсе 2:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 12.08.2017 Морейренсе 0:0 Фейренсе ПЛ
- 07.08.2017 Фейренсе 1:1 Тондела ПЛ
- 22.07.2017 Пасуш де Феррейра 3:1 Фейренсе ТМК
- 19.07.2017 Фейренсе 1:3 Витория Гимарайнш ТМК
- 18.07.2017 Фейренсе 1:2 Боавишта ТМК
- 15.07.2017 Фейренсе 1:1 Академику Визеу ТМК
- 12.07.2017 Фейренсе 2:0 Спортинг Ковилья ТМК
- 08.07.2017 Фейренсе 1:1 Оливейренсе ТМК
- 20.05.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Фейренсе ПЛ
- 13.05.2017 Фейренсе 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 06.05.2017 Пасуш де Феррейра 0:1 Фейренсе ПЛ
- 30.04.2017 Фейренсе 2:1 Маритиму ПЛ
Риу Аве (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 15.10.2017 Санжоаненсе 0:4 Риу Аве К
- 08.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Риу Аве КЛ
- 30.09.2017 Риу Аве 2:1 Витория Сетубал ПЛ
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве ПЛ
- 17.09.2017 Риу Аве 1:2 Порту ПЛ
- 09.09.2017 Маритиму 1:0 Риу Аве ПЛ
- 02.09.2017 Риу Аве 2:0 Кова Пьедаде КЛ
- 26.08.2017 Риу Аве 1:1 Бенфика ПЛ
- 18.08.2017 Риу Аве 2:0 Портимоненсе ПЛ
- 12.08.2017 Боавишта 1:2 Риу Аве ПЛ
- 07.08.2017 Риу Аве 1:0 Белененсеш ПЛ
- 22.07.2017 Риу Аве 0:1 Анже ТМК
- 19.07.2017 Жил Висенте 0:3 Риу Аве ТМК
- 15.07.2017 Риу Аве 1:0 Эшпинью ТМК
- 15.07.2017 Риу Аве 2:2 Фамаликан ТМК
- 20.05.2017 Риу Аве 2:0 Белененсеш ПЛ
- 14.05.2017 Шавиш 2:2 Риу Аве ПЛ
- 07.05.2017 Риу Аве 0:1 Бенфика ПЛ
- 29.04.2017 Насьонал Мадейра 0:2 Риу Аве ПЛ
- 21.04.2017 Риу Аве 3:0 Арока ПЛ
Последние игры между собой
Фейренсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Риу Аве: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 07.02.2017 Фейренсе 2:1 Риу Аве Примейра-лига
- 28.08.2016 Риу Аве 1:0 Фейренсе Примейра-лига
- 05.07.2014 Фейренсе 0:1 Риу Аве Товарищеские матчи. Сборные
- 07.04.2012 Риу Аве 2:2 Фейренсе Примейра-лига
- 27.11.2011 Фейренсе 2:0 Риу Аве Примейра-лига
- 21.11.2010 Риу Аве 3:0 Фейренсе Кубок
- 11.05.2008 Фейренсе 1:1 Риу Аве Главная лига
- 06.01.2008 Риу Аве 0:1 Фейренсе Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|19 - 3
|22
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|3.
|Бенфика
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|Маритиму
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|6.
|Риу Аве
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Белененсеш
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|8.
|Боавишта
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Фейренсе
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 12
|9
|12.
|Шавиш
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Тондела
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 12
|6
|16.
|Авиш
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|18.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Marcolino de Castro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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