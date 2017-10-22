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Стадион: Авиш
0:1
29' ГолЖонас Оливейра
0:2
50' ГолСеферович Харис
59' Желтая карточкаСальвио Эдуардо
1:2
76' ГолДефенди Родриго
1:3
80' ПенальтиЖонас Оливейра
90' Желтая карточкаПицци Луиш
90' Желтая карточкаФейса Любомир
|
29'
0:1
50'
0:2
59'
76'
1:2
80'
1:3
90'
90'
Состав команд
44
Гало
Диего
30
Гомеш
Витор
Авиш 4-3-3
- Основной состав
- 1 Жоаким Мануэл Вратарь
- 17 Педринью Роша Защитник
- 44 Гало Диего Защитник
- 5 Дефенди Родриго Защитник
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 8 Вашингтон да Силва Полузащитник
- 13 Сантуш Гонсалу Полузащитник
- 23 Амилтон Минервино Нападающий
- 7 Гедеш Алешандре Нападающий
- 16 Петролина Нилдо Нападающий
- Запасные игроки
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 27 Голд Райан Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 10 Машаду Паулу Полузащитник
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- 22 Сами Леосизиу Нападающий
- Главный тренер: Соариш Рикарду
Бенфика 4-4-2
- Основной состав
- 1 Свилар Миле Вратарь
- 34 Алмейда Андре Защитник
- 4 Луизао Андерсон Защитник
- 66 Диаш Рубен Защитник
- 3 Гримальдо Алехандро Защитник
- 18 Сальвио Эдуардо Полузащитник
- 5 Фейса Любомир Полузащитник
- 6 Филипе Аугусто Полузащитник
- 84 Гонсалвеш Диогу Полузащитник
- 14 Сеферович Харис Нападающий
- 10 Жонас Оливейра Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сезар Жулио Вратарь
- 2 Лопес Лисандро II Защитник
- 20 Кровинович Филип Полузащитник
- 22 Серви Франко Полузащитник
- 21 Пицци Луиш Полузащитник
- 11 Габриэл Барбоза Нападающий
- 9 Хименес Рауль Нападающий
- Главный тренер: Витория Руй
Предыдущие игры
Авиш (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 15.10.2017 Вила-Реал 0:1 Авиш К
- 30.09.2017 Портимоненсе 2:2 Авиш ПЛ
- 24.09.2017 Авиш 0:0 Риу Аве ПЛ
- 16.09.2017 Маритиму 2:1 Авиш ПЛ
- 11.09.2017 Авиш 2:1 Белененсеш ПЛ
- 27.08.2017 Боавишта 1:0 Авиш ПЛ
- 20.08.2017 Авиш 0:2 Брага ПЛ
- 13.08.2017 Пасуш де Феррейра 2:2 Авиш ПЛ
- 06.08.2017 Авиш 0:2 Спортинг Л ПЛ
- 30.07.2017 Морейренсе 1:0 Авиш КЛ
- 26.07.2017 Эшпинью 0:3 Авиш ТМК
- 22.07.2017 Шавиш 2:0 Авиш ТМК
- 15.07.2017 Спортинг Ковилья 0:0 Авиш ТМК
- 08.07.2017 Брага 3:0 Авиш ТМК
- 21.05.2017 Авиш 3:0 Фафе ПВЛ
- 13.05.2017 Кова Пьедаде 1:3 Авиш ПВЛ
- 07.05.2017 Авиш 2:1 Пенафьел ПВЛ
- 30.04.2017 Униан Мадейра 2:2 Авиш ПВЛ
- 23.04.2017 Авиш 2:0 Фамаликан ПВЛ
- 19.04.2017 Портимоненсе 2:1 Авиш ПВЛ
Бенфика (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 18.10.2017 Бенфика 0:1 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 14.10.2017 Ольяненсе 0:1 Бенфика К
- 01.10.2017 Маритиму 1:1 Бенфика ПЛ
- 27.09.2017 Базель 5:0 Бенфика ЛЧ
- 23.09.2017 Бенфика 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 20.09.2017 Бенфика 1:1 Брага КЛ
- 16.09.2017 Боавишта 2:1 Бенфика ПЛ
- 12.09.2017 Бенфика 1:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 08.09.2017 Бенфика 2:1 Портимоненсе ПЛ
- 26.08.2017 Риу Аве 1:1 Бенфика ПЛ
- 19.08.2017 Бенфика 5:0 Белененсеш ПЛ
- 14.08.2017 Шавиш 0:1 Бенфика ПЛ
- 09.08.2017 Бенфика 3:1 Брага ПЛ
- 05.08.2017 Бенфика 3:1 Витория Гимарайнш С
- 30.07.2017 РБ Лейпциг 2:0 Бенфика КЭ
- 29.07.2017 Арсенал 5:2 Бенфика КЭ
- 22.07.2017 Бенфика 0:1 Халл Сити ТМК
- 20.07.2017 Бенфика 2:1 Бетис ТМК
- 15.07.2017 Бенфика 1:5 Янг Бойз КУ
- 13.07.2017 Бенфика 2:0 Ксамакс КУ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|2.
|Спортинг Л
|2:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|18 - 4
|23
|3.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|Маритиму
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|5.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Боавишта
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|Фейренсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|12.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|14.
|Шавиш
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|17.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|18.
|Авиш
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
Второй тайм
90'
Фейса Любомир получает желтую карточку.
90'
Пицци Луиш получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бенфика производит замену. Сеферович Харис уходит, и Хименес Рауль заменяет его
85'
Бенфика производит замену. Жонас Оливейра уходит, и Кровинович Филип заменяет его
81'
Авиш производит замену. Гедеш Алешандре уходит, и Дерлей Диас заменяет его
80'
Г О О О О О Л - Жонас Оливейра из команды Бенфика забивает пенальти
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дефенди Родриго.
67'
Бенфика производит замену. Сальвио Эдуардо уходит, и Пицци Луиш заменяет его
59'
Сальвио Эдуардо получает желтую карточку.
56'
Авиш производит замену. Нелсон Рикарду уходит, и Сами Леосизиу заменяет его
55'
Авиш производит замену. Вашингтон да Силва уходит, и Машаду Паулу заменяет его
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сеферович Харис.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жонас Оливейра.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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