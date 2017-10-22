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Стадион:
Авиш
1:3
Конец матча
Бенфика
0'
0:1
29' Гол
Жонас Оливейра
0:2
50' Гол
Сеферович Харис
59' Желтая карточка
Сальвио Эдуардо
1:2
76' Гол
Дефенди Родриго
1:3
80' Пенальти
Жонас Оливейра
90' Желтая карточка
Пицци Луиш
90' Желтая карточка
Фейса Любомир
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Фейса Любомир получает желтую карточку.
Желтая карточка
90'
Пицци Луиш получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бенфика производит замену. Сеферович Харис уходит, и Хименес Рауль заменяет его
85'
Бенфика производит замену. Жонас Оливейра уходит, и Кровинович Филип заменяет его
81'
Авиш производит замену. Гедеш Алешандре уходит, и Дерлей Диас заменяет его

Описание гола
80'
Г О О О О О Л - Жонас Оливейра из команды Бенфика забивает пенальти
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дефенди Родриго.
67'
Бенфика производит замену. Сальвио Эдуардо уходит, и Пицци Луиш заменяет его
Желтая карточка
59'
Сальвио Эдуардо получает желтую карточку.
56'
Авиш производит замену. Нелсон Рикарду уходит, и Сами Леосизиу заменяет его
55'
Авиш производит замену. Вашингтон да Силва уходит, и Машаду Паулу заменяет его
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сеферович Харис.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жонас Оливейра.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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