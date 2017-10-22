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Стадион:
Спортинг Л
2:0
Первый тайм: 37'
Шавиш
0'
1:0
6' Гол
Дост Бас
2:0
12' Гол
Дост Бас
30' Желтая карточка
Желсон Мартиньш
37'
Первый тайм
Желтая карточка
30'
Желсон Мартиньш получает желтую карточку.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дост Бас.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дост Бас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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