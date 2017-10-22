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Стадион: Жозе Алваладе
2:0
Первый тайм: 37'
1:0
6' ГолДост Бас
2:0
12' ГолДост Бас
30' Желтая карточкаЖелсон Мартиньш
|
6'
1:0
12'
2:0
30'
Состав команд
22
Матьё
Жереми
28
Дост
Бас
19
Nikola
Maras
26
Djavan
III
25
Тиба
Педру
10
Perdigao
99
Platiny
91
Давидсон
Спортинг Л 4-4-2
- Основной состав
- 1 Патрисиу Руй Вратарь
- 92 Пиччини Кристиано Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 22 Матьё Жереми Защитник
- 5 Коэнтрау Фабиу Защитник
- 77 Желсон Мартиньш Полузащитник
- 14 Карвалью Вилльям Полузащитник
- 8 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 9 Акунья Маркос Полузащитник
- 28 Дост Бас Нападающий
- 17 Поденсе Даниэл Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Сален Ромен Вратарь
- 13 Ристовски Стефан Защитник
- 21 Матеус де Андраде Защитник
- 6 Пинту Андре Защитник
- 16 Батталья Родриго Полузащитник
- 11 Бруно Сезар Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- Главный тренер: Жезуш Жорже
Шавиш 4-3-3
- Основной состав
- 13 Рикарду Нунеш Вратарь
- 2 Паулинью Паулу Защитник
- 4 Консейсао Андерсон Защитник
- 19 Nikola Maras Защитник
- 26 Djavan III Защитник
- 25 Тиба Педру Полузащитник
- 6 Джефферсон Сантос Полузащитник
- 12 Брессан Ренан Полузащитник
- 10 Perdigao Нападающий
- 99 Platiny Нападающий
- 91 Давидсон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Филипе Антониу Вратарь
- 92 Виктор Массая Защитник
- 24 Кейруш Педру Защитник
- 20 Тьяго Галвао Полузащитник
- 5 Мело Филипе Полузащитник
- 7 Эль-Нуни Хамду Полузащитник
- 21 Интима Жорже Нападающий
- Главный тренер: Кастро Луис
Предыдущие игры
Спортинг Л (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 12.10.2017 Олейруш 2:4 Спортинг Л К
- 01.10.2017 Спортинг Л 0:0 Порту ПЛ
- 27.09.2017 Спортинг Л 0:1 Барселона ЛЧ
- 23.09.2017 Морейренсе 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 19.09.2017 Спортинг Л 0:0 Маритиму КЛ
- 16.09.2017 Спортинг Л 2:0 Тондела ПЛ
- 12.09.2017 Олимпиакос 2:3 Спортинг Л ЛЧ
- 08.09.2017 Фейренсе 2:3 Спортинг Л ПЛ
- 27.08.2017 Спортинг Л 2:1 Эшторил ПЛ
- 23.08.2017 Стяуа 1:5 Спортинг Л ЛЧ
- 19.08.2017 Витория Гимарайнш 0:5 Спортинг Л ПЛ
- 15.08.2017 Спортинг Л 0:0 Стяуа ЛЧ
- 11.08.2017 Спортинг Л 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 06.08.2017 Авиш 0:2 Спортинг Л ПЛ
- 29.07.2017 Спортинг Л 1:0 Фиорентина ТМК
- 26.07.2017 Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л ТМК
- 22.07.2017 Спортинг Л 2:1 Монако ТМК
- 18.07.2017 Марсель 2:1 Спортинг Л ТМК
- 15.07.2017 Базель 3:2 Спортинг Л ТМК
Шавиш (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 15.10.2017 Фатима 0:3 Шавиш К
- 29.09.2017 Шавиш 1:1 Тондела ПЛ
- 23.09.2017 Эшторил 0:2 Шавиш ПЛ
- 18.09.2017 Шавиш 3:0 Морейренсе ПЛ
- 09.09.2017 Порту 3:0 Шавиш ПЛ
- 02.09.2017 Портимоненсе 3:1 Шавиш КЛ
- 26.08.2017 Шавиш 0:2 Фейренсе ПЛ
- 20.08.2017 Витория Сетубал 1:1 Шавиш ПЛ
- 14.08.2017 Шавиш 0:1 Бенфика ПЛ
- 10.08.2017 Витория Гимарайнш 3:2 Шавиш ПЛ
- 02.08.2017 Шавиш 3:0 Порту-2 ТМК
- 28.07.2017 Шавиш 1:0 Боавишта ТМК
- 22.07.2017 Шавиш 2:0 Авиш ТМК
- 19.07.2017 Шавиш 1:0 Маритиму ТМК
- 15.07.2017 Тондела 2:2 Шавиш ТМК
- 12.07.2017 Шавиш 1:1 Морейренсе ТМК
- 21.05.2017 Спортинг Л 4:1 Шавиш ПЛ
- 14.05.2017 Шавиш 2:2 Риу Аве ПЛ
- 08.05.2017 Эшторил 2:1 Шавиш ПЛ
- 29.04.2017 Шавиш 0:2 Порту ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|25 - 4
|25
|2.
|Спортинг Л
|2:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|18 - 4
|23
|3.
|Бенфика
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|Маритиму
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 9
|16
|5.
|Брага
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|15 - 9
|15
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 7
|14
|7.
|Боавишта
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|9.
|Фейренсе
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|11.
|Витория Сетубал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|12.
|Тондела
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 12
|9
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|14.
|Шавиш
|0:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 17
|7
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|17.
|Эшторил
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|8 - 23
|6
|18.
|Авиш
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
Первый тайм
30'
Желсон Мартиньш получает желтую карточку.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дост Бас.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дост Бас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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