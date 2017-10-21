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Стадион:
Малатьяспор
1:0
Конец матча
Трабзонспор
0'
12' Желтая карточка
Соса Хосе
31' Вторая желтая карточка
Соса Хосе
33' Желтая карточка
Демирок Угур
1:0
45' Гол в свои ворота
Йокушлу Окай
69' Желтая карточка
Бутаиб Халид
74' Желтая карточка
Акбаш Мустафа
90' Желтая карточка
Bugra Cagiran
90' Желтая карточка
Мас Эмануэль
90' Желтая карточка
Айхан Ялчын
90' Красная карточка
Язиджи Юсуф
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
95'
Эмануэль Денинг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
УДАЛЕНИЕ! Язиджи Юсуф решил остановить соперника любой ценой, схватив его за майку. Цена следущая - красная карточка.
93'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93'
Озбир Эртач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
92'
Айхан Ялчын получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
92'
Мас Эмануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
91'
Bugra Cagiran получает желтую карточку.
Фол, нарушение
91'
Bugra Cagiran совершает грубый фол. Йокушлу Окай был жертвой
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Бутаиб Халид.
90'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
89'
Шен Волкан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Sadik Ciftpinar сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
Офсайд
88'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
87'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
86'
Тактическая замена. Бюйюк Адем уходит с поля и его заменяет Эмануэль Денинг
86'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
84'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
84'
Bugra Cagiran бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Диалло Садио из команды Малатьяспор делает навес
83'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает навес
Фол, нарушение
80'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор. Это Бюйюк Адем заработал фол.
80'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает навес
79'
Йилмаз Бурак получил травму и заменен. Родальега Уго выходит на поле.
Фол, нарушение
79'
Бутаиб Халид наказан за толчок Йокушлу Окай
78'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
78'
Демирок Угур из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
78'
Abdulkadir Omur навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор. Это Йокушлу Окай заработал фол.
75'
Бюйюк Адем исполняет штрафной удар, но его блокируют
75'
Тактическая замена. Перейра Мишель уходит с поля и его заменяет Шахин Тургут
Желтая карточка
74'
Акбаш Мустафа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор. Это Бутаиб Халид заработал фол.
73'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Перейра Жоау наказан за толчок Бюйюк Адем
71'
После дальнего удара, который нанес Abdulkadir Omur мяч отбит вратарем
70'
Йилмаз Бурак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
70'
Шебаке Иссам сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
70'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Шен Волкан
Желтая карточка
69'
Бутаиб Халид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Бутаиб Халид совершает грубый фол. Шахан Олджай был жертвой
Офсайд
68'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
Фол, нарушение
68'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор. Это Шахан Олджай заработал фол.
67'
Тактическая замена. Баразит Насер уходит с поля и его заменяет Диалло Садио
Фол, нарушение
66'
Язиджи Юсуф наказан за толчок Перейра Мишель
66'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
65'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
Угловой
64'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
64'
Бутаиб Халид выбил мяч на угловой.
Угловой
64'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
64'
Мас Эмануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
63'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор делает подножку. Мас Эмануэль заработал фол.
62'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает навес
61'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Abdulkadir Omur
Фол, нарушение
60'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
59'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает навес
57'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Демирок Угур попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
56'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Айхан Ялчын из команды Малатьяспор делает подножку. Йилмаз Бурак заработал фол.
55'
Сиссоко Али бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
55'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает навес
Офсайд
54'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
54'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Малатьяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
53'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
53'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
51'
Озбир Эртач вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
51'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
50'
Язиджи Юсуф коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
49'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
49'
Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Баразит Насер из команды Малатьяспор подал угловой слева.
47'
Айхан Ялчын бьет в штангу головой и упускает момент забить!
47'
Бутаиб Халид нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
47'
Баразит Насер из команды Малатьяспор подал угловой справа.
47'
Акбаш Мустафа выбил мяч на угловой.
47'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор делает навес
47'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Описание гола
48'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Йокушлу Окай отправил мяч в свои ворота.
46'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
46'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор наносит неточный удар с лета
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
45'
Перейра Мишель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
44'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
44'
Баразит Насер нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Трабзонспор совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
42'
Бутаиб Халид пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Йилмаз Бурак сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
42'
Баразит Насер из команды Малатьяспор подал угловой справа.
41'
Демирок Угур выбил мяч на угловой.
41'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает навес
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Бюйюк Адем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает подножку. Murat Yildirim заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Murat Yildirim наказан за толчок Йилмаз Бурак
36'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
36'
Онази Оджени бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
35'
Бутаиб Халид наказан за толчок Кыврак Онур
35'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Демирок Угур получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
33'
Демирок Угур из команды Трабзонспор. Это Бутаиб Халид заработал фол.
33'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор делает навес
33'
Перейра Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Соса Хосе получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
31'
Соса Хосе совершает грубый фол. Перейра Мишель был жертвой
31'
Шебаке Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
28'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Йилмаз Бурак имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
28'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
28'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
27'
Sadik Ciftpinar наказан за толчок Соса Хосе
26'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
26'
Язиджи Юсуф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
25'
Баразит Насер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Баразит Насер из команды Малатьяспор подал угловой справа.
25'
Перейра Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
24'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
24'
Sadik Ciftpinar сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает навес
Фол, нарушение
23'
Айхан Ялчын из команды Малатьяспор делает подножку. Йилмаз Бурак заработал фол.
22'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор наносит очень неточный удар.
22'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает передачу одноклубнику.
Угловой
21'
Баразит Насер из команды Малатьяспор подал угловой справа.
21'
Перейра Жоау выбил мяч на угловой.
21'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает навес
20'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
17'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор. Это Бюйюк Адем заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Бутаиб Халид наказан за толчок Демирок Угур
15'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
15'
Bugra Cagiran бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Акбаш Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает навес
Фол, нарушение
15'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор опасно играет. Чуть не пострадал Онази Оджени.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Айхан Ялчын на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
12'
Соса Хосе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
12'
Соса Хосе совершает грубый фол. Айхан Ялчын был жертвой
Фол, нарушение
11'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
10'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Озбир Эртач вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
7'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
Травма, повреждение
6'
Айхан Ялчын возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
5'
Айхан Ялчын получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
4'
Айхан Ялчын на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Sadik Ciftpinar.
Фол, нарушение
3'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
2'
Кыврак Онур вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Игрок из команды Малатьяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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