Стадион: Malatya Stadyumu
1:0
Конец матча
12' Желтая карточкаСоса Хосе
31' Вторая желтая карточкаСоса Хосе
33' Желтая карточкаДемирок Угур
1:0
45' Гол в свои воротаЙокушлу Окай
69' Желтая карточкаБутаиб Халид
74' Желтая карточкаАкбаш Мустафа
90' Желтая карточкаBugra Cagiran
90' Желтая карточкаМас Эмануэль
90' Желтая карточкаАйхан Ялчын
90' Красная карточкаЯзиджи Юсуф
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
95'
Эмануэль Денинг отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
94'
УДАЛЕНИЕ! Язиджи Юсуф решил остановить соперника любой ценой, схватив его за майку. Цена следущая - красная карточка.
93'
93'
Озбир Эртач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
92'
Айхан Ялчын получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Мас Эмануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
Bugra Cagiran получает желтую карточку.
91'
Bugra Cagiran совершает грубый фол. Йокушлу Окай был жертвой
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Бутаиб Халид.
90'
Родальега Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
89'
Шен Волкан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Sadik Ciftpinar сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
88'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
87'
86'
Тактическая замена. Бюйюк Адем уходит с поля и его заменяет Эмануэль Денинг
86'
84'
84'
Bugra Cagiran бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
84'
Диалло Садио из команды Малатьяспор делает навес
83'
83'
83'
80'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор. Это Бюйюк Адем заработал фол.
80'
79'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает навес
79'
Йилмаз Бурак получил травму и заменен. Родальега Уго выходит на поле.
79'
Бутаиб Халид наказан за толчок Йокушлу Окай
78'
78'
Демирок Угур из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
78'
Abdulkadir Omur навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор. Это Йокушлу Окай заработал фол.
75'
Бюйюк Адем исполняет штрафной удар, но его блокируют
75'
Тактическая замена. Перейра Мишель уходит с поля и его заменяет Шахин Тургут
74'
Акбаш Мустафа получает желтую карточку.
73'
Акбаш Мустафа из команды Трабзонспор. Это Бутаиб Халид заработал фол.
73'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Перейра Жоау наказан за толчок Бюйюк Адем
71'
После дальнего удара, который нанес Abdulkadir Omur мяч отбит вратарем
70'
Йилмаз Бурак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
70'
Шебаке Иссам сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
70'
69'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Шен Волкан
69'
Бутаиб Халид получает желтую карточку.
69'
Бутаиб Халид совершает грубый фол. Шахан Олджай был жертвой
68'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор в офсайде
68'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор. Это Шахан Олджай заработал фол.
67'
Тактическая замена. Баразит Насер уходит с поля и его заменяет Диалло Садио
66'
Язиджи Юсуф наказан за толчок Перейра Мишель
66'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
64'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
64'
Бутаиб Халид выбил мяч на угловой.
64'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
64'
Мас Эмануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор делает подножку. Мас Эмануэль заработал фол.
62'
62'
61'
60'
Тактическая замена. Онази Оджени уходит с поля и его заменяет Abdulkadir Omur
60'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
59'
59'
59'
57'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Демирок Угур попадает в перекладину ударом головой. Какой шанс!
56'
55'
Айхан Ялчын из команды Малатьяспор делает подножку. Йилмаз Бурак заработал фол.
55'
Сиссоко Али бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
55'
54'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает навес
54'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
54'
53'
Игрок из команды Малатьяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
53'
52'
51'
Озбир Эртач вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес
51'
51'
50'
Язиджи Юсуф коснулся мяча рукой.
49'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
49'
Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Баразит Насер из команды Малатьяспор подал угловой слева.
47'
Айхан Ялчын бьет в штангу головой и упускает момент забить!
47'
Бутаиб Халид нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Акбаш Мустафа выбил мяч на угловой.
47'
47'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
48'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Йокушлу Окай отправил мяч в свои ворота.
46'
46'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор наносит неточный удар с лета
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Перейра Мишель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
44'
Баразит Насер нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Трабзонспор совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Перейра Мишель из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
42'
Бутаиб Халид пробил головой, вратарь справился с ударом.
42'
Йилмаз Бурак сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
41'
Демирок Угур выбил мяч на угловой.
41'
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Бюйюк Адем на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает подножку. Murat Yildirim заработал фол.
37'
Murat Yildirim наказан за толчок Йилмаз Бурак
36'
36'
Онази Оджени бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
36'
35'
Бутаиб Халид наказан за толчок Кыврак Онур
35'
34'
Баразит Насер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Демирок Угур получает желтую карточку за споры
33'
Демирок Угур из команды Трабзонспор. Это Бутаиб Халид заработал фол.
33'
33'
33'
Перейра Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Соса Хосе получает вторую желтую карточку. Удаление.
31'
Соса Хосе совершает грубый фол. Перейра Мишель был жертвой
31'
Шебаке Иссам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
Сиссоко Али из команды Малатьяспор делает подножку. Йокушлу Окай заработал фол.
28'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Йилмаз Бурак имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
28'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор делает передачу одноклубнику.
28'
27'
Sadik Ciftpinar наказан за толчок Соса Хосе
26'
26'
Язиджи Юсуф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
25'
Баразит Насер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Перейра Мишель нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор бьет головой мимо ворот
24'
Sadik Ciftpinar сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
23'
Айхан Ялчын из команды Малатьяспор делает подножку. Йилмаз Бурак заработал фол.
22'
22'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор наносит очень неточный удар.
22'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает передачу одноклубнику.
21'
21'
Перейра Жоау выбил мяч на угловой.
21'
20'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
17'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор. Это Бюйюк Адем заработал фол.
16'
Бутаиб Халид наказан за толчок Демирок Угур
15'
15'
Bugra Cagiran бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
15'
15'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор опасно играет. Чуть не пострадал Онази Оджени.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Айхан Ялчын на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Соса Хосе получает желтую карточку.
12'
Соса Хосе совершает грубый фол. Айхан Ялчын был жертвой
11'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
10'
10'
10'
9'
9'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Озбир Эртач вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Мас Эмануэль из команды Трабзонспор делает навес
7'
7'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает подножку. Перейра Жоау заработал фол.
6'
Айхан Ялчын возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Айхан Ялчын получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
4'
Айхан Ялчын на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор опасно играет. Чуть не пострадал Sadik Ciftpinar.
3'
Онази Оджени из команды Трабзонспор делает подножку. Бюйюк Адем заработал фол.
2'
2'
Игрок из команды Малатьяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация