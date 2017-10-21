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Стадион: Manisa 19 Mayis Stadyumu
3:3
Второй тайм: 86'
0:1
18' ГолОзкан Сердар
0:2
23' ГолЧифтчи Угюр
35' Желтая карточкаШчекич Александар
1:2
39' ПенальтиАйдогду Сонер
1:3
45' ГолМурики Ведат
50' Желтая карточкаЧифтчи Угюр
59' Вторая желтая карточкаШчекич Александар
2:3
60' ПенальтиЭнрике Пауло
3:3
65' ГолСиссоко Абдулвхаид
|
18'
0:1
23'
0:2
39'
1:2
45'
1:3
50'
60'
2:3
65'
3:3
80'
Состав команд
Акхисар Беледиеспор
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 13 Лопеш Мигел Защитник
- 19 Байрам Омер Защитник
- 77 Минейро Сержиньо Полузащитник
- 10 Айдогду Сонер Полузащитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 12 Энрике Пауло Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 3 Бабакан Алперен Защитник
- 9 Хора Иоан Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 5 Атасевен Эрай Полузащитник
- 6 Джевикер Айкут Полузащитник
- 8 Челик Мугдат Полузащитник
- 44 Эмнес Марвин Нападающий
- Главный тренер: Бурук Окан
Генчлербирлиги
- Основной состав
- 1 Хопф Йоханнес Вратарь
- 6 Политевич Сергей Защитник
- 3 Чифтчи Угюр Защитник
- 2 Огюз Ахмет Защитник
- 18 Н'Диайе Усман Защитник
- 8 Шчекич Александар Полузащитник
- 61 Явру Зеки Полузащитник
- 55 Халили Абдул Полузащитник
- 7 Озек Ахмет Полузащитник
- 21 Озкан Сердар Полузащитник
- 9 Мурики Ведат Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Улудаг Алпер Защитник
- 12 Luccas Claro Защитник
- 67 Шам Орхан Защитник
- 22 Гуйдилейе Диалло Полузащитник
- 20 Исса Камал Полузащитник
- 91 Таш Мехмет Полузащитник
- 10 Ману Элвис Полузащитник
- 32 Шкулетич Петар Нападающий
- 77 Jailton Paraiba
- 29 Taha Demirtas
- Главный тренер: Баккал Месут
Предыдущие игры
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 15.10.2017 Трабзонспор 1:6 Акхисар Беледиеспор С
- 08.10.2017 Балыкесирспор 2:0 Акхисар Беледиеспор ТМК
- 29.09.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Фенербахче С
- 23.09.2017 Коньяспор 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 16.09.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Карабюкспор С
- 10.09.2017 Бурсаспор 3:0 Акхисар Беледиеспор С
- 27.08.2017 Акхисар Беледиеспор 2:1 Касымпаша С
- 20.08.2017 Антальяспор 2:2 Акхисар Беледиеспор С
- 12.08.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Сивасспор С
- 06.08.2017 Акхисар Беледиеспор 6:2 Алтынорду ТМК
- 31.07.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Галатасарай ТМК
- 28.07.2017 Акхисар Беледиеспор 2:2 Карабюкспор ТМК
- 26.07.2017 Акхисар Беледиеспор 3:1 Халадаш ТМК
- 24.07.2017 Акхисар Беледиеспор 0:1 Маккаби Петах-Тиква ТМК
- 02.06.2017 Акхисар Беледиеспор 2:3 Карабюкспор С
- 27.05.2017 Коньяспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 22.05.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Аланьяспор С
- 14.05.2017 Османлыспор 0:4 Акхисар Беледиеспор С
- 08.05.2017 Акхисар Беледиеспор 6:0 Газиантепспор С
- 30.04.2017 Касымпаша 0:2 Акхисар Беледиеспор С
Генчлербирлиги (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 13.10.2017 Генчлербирлиги 2:1 Бешикташ С
- 07.10.2017 Генчлербирлиги 0:1 Карабюкспор ТМК
- 01.10.2017 Аланьяспор 4:1 Генчлербирлиги С
- 23.09.2017 Генчлербирлиги 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 17.09.2017 Гёзтепе 3:2 Генчлербирлиги С
- 10.09.2017 Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги С
- 27.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче С
- 21.08.2017 Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги С
- 12.08.2017 Генчлербирлиги 1:1 Карабюкспор С
- 05.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Османлыспор ТМК
- 04.08.2017 Генчлербирлиги 1:0 Малатьяспор ТМК
- 27.07.2017 Гранада 0:0 Генчлербирлиги ТМК
- 25.07.2017 Реал Сосьедад 1:1 Генчлербирлиги ТМК
- 21.07.2017 Генчлербирлиги 0:2 ПЕК Зволле ТМК
- 18.07.2017 НАК Бреда 2:2 Генчлербирлиги ТМК
- 15.07.2017 Рединг 2:2 Генчлербирлиги ТМК
- 14.07.2017 Панатинаикос 1:0 Генчлербирлиги ТМК
- 02.06.2017 Генчлербирлиги 1:0 Касымпаша С
- 28.05.2017 Бурсаспор 1:2 Генчлербирлиги С
- 22.05.2017 Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче С
Последние игры между собой
Акхисар Беледиеспор: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Генчлербирлиги: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
- 06.03.2017 Генчлербирлиги 2:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 30.09.2016 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 28.02.2016 Генчлербирлиги 3:1 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 26.09.2015 Акхисар Беледиеспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига
- 09.05.2015 Генчлербирлиги 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 13.12.2014 Акхисар Беледиеспор 1:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 02.02.2014 Акхисар Беледиеспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига
- 23.08.2013 Генчлербирлиги 3:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 26.01.2013 Генчлербирлиги 1:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 25.08.2012 Акхисар Беледиеспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 6
|22
|2.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|20 - 15
|17
|3.
|Акхисар Беледиеспор
|3:3 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|5.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 12
|14
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|Бурсаспор
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|16 - 13
|12
|9.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 14
|12
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|19 - 20
|11
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|17 - 21
|9
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 18
|8
|15.
|Карабюкспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|16.
|Генчлербирлиги
|3:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 20
|8
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|18.
|Османлыспор
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|13 - 20
|7
Второй тайм
80'
Генчлербирлиги производит замену. Явру Зеки уходит, и Исса Камал заменяет его
79'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Улудаг Алпер заменяет его
72'
Акхизар Беледье производит замену. Минейро Сержиньо уходит, и Эмнес Марвин заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сиссоко Абдулвхаид.
62'
Генчлербирлиги производит замену. Озкан Сердар уходит, и Гуйдилейе Диалло заменяет его
60'
Г О О О О О Л - Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье забивает пенальти
59'
Шчекич Александар получает вторую желтую карточку. Удаление.
55'
Акхизар Беледье производит замену. Айик Онур уходит, и Челик Мугдат заменяет его
50'
Чифтчи Угюр получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Акхизар Беледье производит замену. Айдогду Сонер уходит, и Барбоза Элдер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мурики Ведат.
39'
Г О О О О О Л - Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье забивает пенальти
35'
Шчекич Александар получает желтую карточку.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чифтчи Угюр.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Озкан Сердар.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Manisa 19 Mayis Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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