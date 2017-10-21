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Стадион:
Акхисар Беледиеспор
3:3
Второй тайм: 86'
Генчлербирлиги
0'
0:1
18' Гол
Озкан Сердар
0:2
23' Гол
Чифтчи Угюр
35' Желтая карточка
Шчекич Александар
1:2
39' Пенальти
Айдогду Сонер
1:3
45' Гол
Мурики Ведат
50' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
59' Вторая желтая карточка
Шчекич Александар
2:3
60' Пенальти
Энрике Пауло
3:3
65' Гол
Сиссоко Абдулвхаид
86'
Второй тайм
80'
Генчлербирлиги производит замену. Явру Зеки уходит, и Исса Камал заменяет его
79'
Генчлербирлиги производит замену. Халили Абдул уходит, и Улудаг Алпер заменяет его
72'
Акхизар Беледье производит замену. Минейро Сержиньо уходит, и Эмнес Марвин заменяет его
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сиссоко Абдулвхаид.
62'
Генчлербирлиги производит замену. Озкан Сердар уходит, и Гуйдилейе Диалло заменяет его
Описание гола
60'
Г О О О О О Л - Энрике Пауло из команды Акхизар Беледье забивает пенальти
59'
Шчекич Александар получает вторую желтую карточку. Удаление.
55'
Акхизар Беледье производит замену. Айик Онур уходит, и Челик Мугдат заменяет его
Желтая карточка
50'
Чифтчи Угюр получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Акхизар Беледье производит замену. Айдогду Сонер уходит, и Барбоза Элдер заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мурики Ведат.
Описание гола
39'
Г О О О О О Л - Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье забивает пенальти
Желтая карточка
35'
Шчекич Александар получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Чифтчи Угюр.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Озкан Сердар.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Manisa 19 Mayis Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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