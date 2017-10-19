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Стадион:
Галатасарай
 
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Фенербахче
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До начала матча осталось 2 дня 3 часа 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Галатасарай - Фенербахче, который состоится 22.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Галатасарай - Фенербахче
Галатасарай
37.5% (3)
Ничья:
0% (0)
Фенербахче
62.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Галатасарай:
37.5% (3)
Фенербахче:
25% (2)
Фенербахче:
25% (2)
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