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Галатасарай (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 14.10.2017 Коньяспор 0:2 Галатасарай С
- 30.09.2017 Галатасарай 3:2 Карабюкспор С
- 24.09.2017 Бурсаспор 1:2 Галатасарай С
- 16.09.2017 Галатасарай 2:0 Касымпаша С
- 10.09.2017 Антальяспор 1:1 Галатасарай С
- 02.09.2017 Эюпспор 2:4 Галатасарай ТМК
- 25.08.2017 Галатасарай 3:0 Сивасспор С
- 19.08.2017 Османлыспор 1:3 Галатасарай С
- 14.08.2017 Галатасарай 4:1 Кайсериспор С
- 05.08.2017 Герта 2:1 Галатасарай ТМК
- 31.07.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Галатасарай ТМК
- 27.07.2017 Галатасарай 2:1 Эскишехирспор ТМК
- 20.07.2017 Галатасарай 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 13.07.2017 Эстерсунд 2:0 Галатасарай ЛЕ
- 02.07.2017 Дьёрмот 0:1 Галатасарай ТМК
- 03.06.2017 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 29.05.2017 Аланьяспор 2:3 Галатасарай С
- 19.05.2017 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 14.05.2017 Газиантепспор 1:2 Галатасарай С
- 06.05.2017 Галатасарай 1:3 Касымпаша С
Фенербахче (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 15.10.2017 Фенербахче 3:1 Малатьяспор С
- 29.09.2017 Акхисар Беледиеспор 1:0 Фенербахче С
- 23.09.2017 Фенербахче 2:1 Бешикташ С
- 17.09.2017 Аланьяспор 1:4 Фенербахче С
- 09.09.2017 Фенербахче 2:3 Истанбул Башакшехир С
- 27.08.2017 Генчлербирлиги 1:2 Фенербахче С
- 24.08.2017 Фенербахче 1:2 Вардар ЛЕ
- 20.08.2017 Фенербахче 2:2 Трабзонспор С
- 17.08.2017 Вардар 2:0 Фенербахче ЛЕ
- 12.08.2017 Гёзтепе 2:2 Фенербахче С
- 07.08.2017 Фенербахче 1:0 Кальяри ТМК
- 03.08.2017 Фенербахче 1:1 Штурм ЛЕ
- 27.07.2017 Штурм 1:2 Фенербахче ЛЕ
- 19.07.2017 Монако 1:1 Фенербахче ТМК
- 17.07.2017 Атлетик Б 0:0 Фенербахче ТМК
- 15.07.2017 Марсель 1:0 Фенербахче ТМК
- 12.07.2017 Спортинг Л 2:1 Фенербахче ТМК
- 08.07.2017 Фенербахче 2:3 Ювентус Бухарест ТМК
- 03.06.2017 Аданаспор 1:3 Фенербахче С
- 27.05.2017 Фенербахче 1:1 Трабзонспор С
Последние игры между собой
Галатасарай: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фенербахче: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 23.04.2017 Галатасарай 0:1 Фенербахче Суперлига
- 20.11.2016 Фенербахче 2:0 Галатасарай Суперлига
- 26.05.2016 Галатасарай 1:0 Фенербахче Кубок
- 13.04.2016 Галатасарай 0:0 Фенербахче Суперлига
- 25.10.2015 Фенербахче 1:1 Галатасарай Суперлига
- 08.03.2015 Фенербахче 1:0 Галатасарай Суперлига
- 18.10.2014 Галатасарай 2:1 Фенербахче Суперлига
- 25.08.2014 Фенербахче 0:0 Галатасарай Суперкубок Турции
- 06.04.2014 Галатасарай 1:0 Фенербахче Суперлига
- 10.11.2013 Фенербахче 2:0 Галатасарай Суперлига
- 11.08.2013 Галатасарай 1:0 Фенербахче Суперкубок Турции
- 12.05.2013 Фенербахче 2:1 Галатасарай Суперлига
- 16.12.2012 Галатасарай 2:1 Фенербахче Суперлига
- 12.08.2012 Галатасарай 3:2 Фенербахче Суперкубок Турции
- 12.05.2012 Фенербахче 0:0 Галатасарай Суперлига
- 22.04.2012 Галатасарай 1:2 Фенербахче Суперлига
- 07.12.2011 Галатасарай 3:1 Фенербахче Суперлига
- 18.03.2011 Галатасарай 1:2 Фенербахче Суперлига
- 24.10.2010 Фенербахче 0:0 Галатасарай Суперлига
- 21.07.2010 Фенербахче 1:0 Галатасарай Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 6
|22
|2.
|Гёзтепе
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 12
|16
|3.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|13 - 11
|16
|5.
|Фенербахче
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 12
|14
|6.
|Бешикташ
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|7.
|Кайсериспор
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 9
|14
|8.
|Бурсаспор
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|16 - 13
|12
|9.
|Сивасспор
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 14
|12
|10.
|Аланьяспор
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|16 - 17
|10
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|17 - 21
|9
|12.
|Карабюкспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|13.
|Малатьяспор
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|14 - 17
|8
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 11
|7
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 17
|7
|17.
|Антальяспор
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|18.
|Османлыспор
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|10 - 20
|4
-
До начала матча осталось 2 дня 3 часа 27 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Галатасарай - Фенербахче, который состоится 22.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Галатасарай - Фенербахче, который состоится 22.10.2017.
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Прогнозы на матч Галатасарай - Фенербахче
Галатасарай
37.5% (3)
Ничья:
0% (0)
Фенербахче
62.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Галатасарай:
37.5% (3)
0:1 Фенербахче:
25% (2)
1:2 Фенербахче:
25% (2)
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