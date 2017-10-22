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Стадион:
Кайсериспор
2:1
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
50' Пенальти
Тюрюдж Дениз
2:0
64' Гол
Мендеш Райан
77' Желтая карточка
Чамдалы Али
2:1
90' Гол
Шахинер Омер Али
90' Желтая карточка
Эзекиль Имох
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Эзекиль Имох получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шахинер Омер Али.
80'
Кайсериспор производит замену. Тюрюдж Дениз уходит, и Гонсало Эспиноса заменяет его
Желтая карточка
77'
Чамдалы Али получает желтую карточку.
67'
Коньяспор производит замену. Араз Муса уходит, и Чамдалы Али заменяет его

64'
Коньяспор производит замену. Йонссон Йенс уходит, и Бора Ведат заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мендеш Райан.
58'
Кайсериспор производит замену. Болдрин Фернандо уходит, и Вурал Гюрай заменяет его
Описание гола
50'
Г О О О О О Л - Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор забивает пенальти
46'
Коньяспор производит замену. Фофана Морике уходит, и Эзекиль Имох заменяет его
46'
Кайсериспор производит замену. Сэпунару Кристиан уходит, и Кучер Александр заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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