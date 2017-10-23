Стадион: Водафон Зрители: 41903
1:1
Конец матча
6' Желтая карточкаТалиска Андерсон
32' Желтая карточкаЭлия Эльеро
57' Желтая карточкаКайсара Жуниор
86' Желтая карточкаОзьякуп Огузхан
86' Желтая карточкаТосун Дженк
87' Желтая карточкаЭркин Джанер
0:1
89' ГолФрей Керим
90' Желтая карточкаКуарежма Рикарду
1:1
90' ГолТошич Душко
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
96'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
96'
Негредо Альваро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
95'
Вратарь парирует удар, который нанес Куарежма Рикарду, и мяч снова в игре
95'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес
95'
95'
95'
95'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
94'
Негредо Альваро наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
94'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает пас партнеру.
94'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает пас партнеру.
94'
94'
94'
93'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
92'
92'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Негредо Альваро из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тошич Душко из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
91'
91'
Куарежма Рикарду получает желтую карточку за споры
91'
Тактическая замена. Вишча Эдин уходит с поля и его заменяет Торун Тунай
91'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир делает подножку. Арслан Толгай-Али заработал фол.
89'
Кайсара Жуниор сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фрей Керим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Эркин Джанер получает желтую карточку.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Тосун Дженк получает желтую карточку за споры
86'
Озьякуп Огузхан получает желтую карточку.
86'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Текдемир Махмут.
85'
Эркин Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает навес
85'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Кайсара Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает подножку. Кайсара Жуниор заработал фол.
83'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
82'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
82'
82'
Тактическая замена. Адриано Коррея уходит с поля и его заменяет Генюл Гёкхан
81'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир опасно играет. Чуть не пострадал Арслан Толгай-Али.
81'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Моссоро Марсио уходит с поля и его заменяет Наполеони Стефано
79'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Вишча Эдин и мяч снова в игре
78'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
78'
78'
78'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает подножку. Адебайор Эммануэль заработал фол.
78'
77'
77'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
77'
76'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир. Это Арслан Толгай-Али заработал фол.
75'
После дальнего удара, который нанес Белёзоглу Эмре мяч отбит вратарем
75'
74'
74'
Фрей Керим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Фрей Керим заработал фол.
73'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
71'
71'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Эркин Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Талиска Андерсон наказан за толчок Епуряну Александр
70'
69'
Адриано Коррея возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Матч возобновится спорным мячом
69'
Адриано Коррея получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
69'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Епуряну Александр пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
67'
Талиска Андерсон выбил мяч на угловой.
67'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир подал угловой справа.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Элия Эльеро уходит с поля и его заменяет Фрей Керим
63'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Белёзоглу Эмре заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
63'
Арслан Толгай-Али отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Арслан Толгай-Али на финте ушёл от оппонента.
62'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Хатчинсон Атиба нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
62'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает подножку. Адриано Коррея заработал фол.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 41903 болельщиков
62'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
61'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
60'
60'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
59'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
59'
Вишча Эдин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников.
58'
Бабаджан Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
58'
58'
58'
Епуряну Александр выбил мяч на угловой.
58'
57'
Моссоро Марсио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Кайсара Жуниор получает желтую карточку.
57'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает подножку. Ленс Джермейн заработал фол.
56'
Элия Эльеро коснулся мяча рукой.
55'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
54'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир в офсайде
54'
Клиши Гаэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
51'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
50'
Адриано Коррея из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Клиши Гаэль.
49'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
49'
Арслан Толгай-Али бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
47'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
46'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Моссоро Марсио на финте ушёл от оппонента.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
46'
Тосун Дженк из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает подножку. Пепе Кеплер заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
44'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает неудачный навес.
43'
Моссоро Марсио наказан за толчок Куарежма Рикарду
42'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
42'
42'
42'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
42'
Адриано Коррея бьет и мяч от рикошета проходит мимо
41'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
41'
40'
Белёзоглу Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
40'
39'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
39'
Ленс Джермейн нанёс удар по воротам.
39'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
38'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
38'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
35'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир делает подножку. Арслан Толгай-Али заработал фол.
35'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
34'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Адебайор Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Элия Эльеро получает желтую карточку.
32'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
32'
Куарежма Рикарду на финте ушёл от оппонента.
31'
Элия Эльеро возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Матч возобновится спорным мячом
31'
Элия Эльеро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Элия Эльеро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Эркин Джанер из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
29'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
28'
Аттама Джозеф выбил мяч на угловой.
28'
28'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
27'
Адриано Коррея бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
27'
26'
26'
26'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
26'
Арслан Толгай-Али выбил мяч на угловой.
26'
Адебайор Эммануэль на финте ушёл от оппонента.
25'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
25'
25'
25'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
22'
Адебайор Эммануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Пепе Кеплер пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
21'
Адебайор Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
Кайсара Жуниор выбил мяч на угловой.
21'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес
20'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Тосун Дженк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
После удара головой, который сделал Адебайор Эммануэль мяч выносится вратарем на угловой
19'
18'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
18'
Адриано Коррея бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Бабаджан Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
17'
16'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
16'
Моссоро Марсио нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает передачу одноклубнику.
16'
16'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников.
15'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
13'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает подножку. Текдемир Махмут заработал фол.
12'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
11'
Епуряну Александр из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников.
11'
Моссоро Марсио нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников.
10'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Белёзоглу Эмре заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
9'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
9'
8'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
8'
Бешикташ совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает неудачный навес.
7'
Епуряну Александр из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Талиска Андерсон получает желтую карточку.
5'
Талиска Андерсон наказан за толчок Белёзоглу Эмре
5'
Моссоро Марсио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Аттама Джозеф выбил мяч на угловой.
4'
3'
Арслан Толгай-Али наказан за толчок Белёзоглу Эмре
2'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Аттама Джозеф заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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