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  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион: Зрители: 41903
Бешикташ
1:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
6' Желтая карточка
Талиска Андерсон
32' Желтая карточка
Элия Эльеро
57' Желтая карточка
Кайсара Жуниор
86' Желтая карточка
Озьякуп Огузхан
86' Желтая карточка
Тосун Дженк
87' Желтая карточка
Эркин Джанер
0:1
89' Гол
Фрей Керим
90' Желтая карточка
Куарежма Рикарду
1:1
90' Гол
Тошич Душко
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
96'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
96'
Негредо Альваро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
95'
Вратарь парирует удар, который нанес Куарежма Рикарду, и мяч снова в игре
95'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает навес

95'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Угловой
95'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
95'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
95'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
94'
Негредо Альваро наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
94'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ делает пас партнеру.
94'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает пас партнеру.
94'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
94'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает навес
Угловой
92'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
92'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
92'
[5] - столько добавил арбитр времени.
92'
Негредо Альваро из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Куарежма Рикарду сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тошич Душко из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
91'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
Желтая карточка
91'
Куарежма Рикарду получает желтую карточку за споры
91'
Тактическая замена. Вишча Эдин уходит с поля и его заменяет Торун Тунай
Фол, нарушение
91'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир делает подножку. Арслан Толгай-Али заработал фол.
89'
Кайсара Жуниор сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фрей Керим записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
87'
Эркин Джанер получает желтую карточку.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
Желтая карточка
86'
Тосун Дженк получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
86'
Озьякуп Огузхан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Текдемир Махмут.
85'
Эркин Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает навес
85'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Кайсара Жуниор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает подножку. Кайсара Жуниор заработал фол.
83'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Наполеони Стефано из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
82'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Тактическая замена. Адриано Коррея уходит с поля и его заменяет Генюл Гёкхан
Фол, нарушение
81'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир опасно играет. Чуть не пострадал Арслан Толгай-Али.
81'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Моссоро Марсио уходит с поля и его заменяет Наполеони Стефано
79'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Вишча Эдин и мяч снова в игре
78'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
78'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес
Фол, нарушение
78'
Тошич Душко из команды Бешикташ делает подножку. Адебайор Эммануэль заработал фол.
78'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
77'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
77'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
77'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир. Это Арслан Толгай-Али заработал фол.
75'
После дальнего удара, который нанес Белёзоглу Эмре мяч отбит вратарем
75'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет Бешикташ
74'
Фрей Керим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
73'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Фрей Керим заработал фол.
73'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Бешикташ
71'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Эркин Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Фрей Керим из команды Буюкшехир делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Травма, повреждение
69'
Адриано Коррея возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
69'
Адриано Коррея получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
69'
Адриано Коррея на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Епуряну Александр пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
67'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир подал угловой слева.
67'
Талиска Андерсон выбил мяч на угловой.
Угловой
67'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир подал угловой справа.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Элия Эльеро уходит с поля и его заменяет Фрей Керим
Фол, нарушение
63'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ делает подножку. Белёзоглу Эмре заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
63'
Арслан Толгай-Али отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Арслан Толгай-Али на финте ушёл от оппонента.
62'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Хатчинсон Атиба нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Епуряну Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
62'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает подножку. Адриано Коррея заработал фол.
62'
Сегодняшная посещаемость составляет 41903 болельщиков
62'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
61'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает неудачный навес.
60'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Бешикташ
59'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
59'
Вишча Эдин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
58'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников.
58'
Бабаджан Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
Угловой
58'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
58'
Епуряну Александр выбил мяч на угловой.
58'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
57'
Моссоро Марсио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Кайсара Жуниор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
57'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает подножку. Ленс Джермейн заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Элия Эльеро коснулся мяча рукой.
55'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
Офсайд
54'
Текдемир Махмут из команды Буюкшехир в офсайде
54'
Клиши Гаэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
54'
Адриано Коррея выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес
53'
Удар от ворот произведет Бешикташ
51'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
50'
Адриано Коррея из команды Бешикташ опасно играет. Чуть не пострадал Клиши Гаэль.
49'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
49'
Арслан Толгай-Али бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Удар от ворот произведет Бешикташ
47'
Талиска Андерсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир подал угловой справа.
46'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Моссоро Марсио на финте ушёл от оппонента.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
46'
Тосун Дженк из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
46'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
45'
Моссоро Марсио из команды Буюкшехир делает подножку. Пепе Кеплер заработал фол.
44'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
44'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает неудачный навес.
Фол, нарушение
43'
Моссоро Марсио наказан за толчок Куарежма Рикарду
42'
Фабрисио Агосто вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
42'
Текдемир Махмут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
42'
Адриано Коррея бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
41'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир делает подножку. Хатчинсон Атиба заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Бешикташ
40'
Белёзоглу Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес
39'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
39'
Ленс Джермейн нанёс удар по воротам.
39'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
38'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
38'
Куарежма Рикарду бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
После дальнего удара, который нанес Талиска Андерсон мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
35'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир делает подножку. Арслан Толгай-Али заработал фол.
35'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Адебайор Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Элия Эльеро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Элия Эльеро из команды Буюкшехир делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
32'
Куарежма Рикарду на финте ушёл от оппонента.
Травма, повреждение
31'
Элия Эльеро возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
31'
Элия Эльеро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
31'
Элия Эльеро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Клиши Гаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
29'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Эркин Джанер из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
29'
Текдемир Махмут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
28'
Аттама Джозеф выбил мяч на угловой.
28'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
28'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
27'
Адриано Коррея бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Аттама Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
26'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Пепе Кеплер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир подал угловой слева.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
26'
Арслан Толгай-Али выбил мяч на угловой.
26'
Адебайор Эммануэль на финте ушёл от оппонента.
25'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
25'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
25'
Текдемир Махмут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
25'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Удар от ворот произведет Бешикташ
22'
Адебайор Эммануэль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
22'
Пепе Кеплер пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает навес
21'
Адебайор Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой слева.
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
21'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
21'
Кайсара Жуниор выбил мяч на угловой.
21'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес
20'
Хатчинсон Атиба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает навес
20'
Тосун Дженк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир подал угловой слева.
19'
После удара головой, который сделал Адебайор Эммануэль мяч выносится вратарем на угловой
19'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
18'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
18'
Адриано Коррея бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Бабаджан Волкан вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Офсайд
16'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
16'
Моссоро Марсио нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает передачу одноклубнику.
16'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
16'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников.
15'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников.
13'
Игрок клуба "Буюкшехир" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает подножку. Текдемир Махмут заработал фол.
Офсайд
12'
Вишча Эдин из команды Буюкшехир в офсайде
11'
Епуряну Александр из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников.
11'
Моссоро Марсио нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кайсара Жуниор из команды Буюкшехир делает навес
11'
Адебайор Эммануэль из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
10'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Белёзоглу Эмре заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет Буюкшехир
9'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ бьет головой мимо ворот
9'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Белёзоглу Эмре из команды Буюкшехир делает подножку. Куарежма Рикарду заработал фол.
8'
Бешикташ совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Клиши Гаэль из команды Буюкшехир делает неудачный навес.
7'
Епуряну Александр из команды Буюкшехир делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
6'
Талиска Андерсон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
5'
Талиска Андерсон наказан за толчок Белёзоглу Эмре
5'
Моссоро Марсио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ подал угловой справа.
5'
Аттама Джозеф выбил мяч на угловой.
4'
Куарежма Рикарду из команды Бешикташ делает навес
Фол, нарушение
2'
Тосун Дженк из команды Бешикташ делает подножку. Аттама Джозеф заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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