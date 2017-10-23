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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 18515
Реал Сосьедад
1:1
Конец матча
Эспаньол
0'
0:1
9' Гол
Баптистао Лео
44' Желтая карточка
Хурадо Хосе Мануэль
64' Желтая карточка
Дардер Серхи
64' Желтая карточка
Давид Лопес
1:1
69' Гол
Ильяраменди Асьер
81' Желтая карточка
Кариколь Аарон
86' Желтая карточка
Оярсабаль Микель
87' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
90' Вторая желтая карточка
Ильяраменди Асьер
90' Желтая карточка
Рульи Херонимо
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
93'
Рульи Херонимо получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
93'
Дидак Вилья из команды Эспаньол опасно играет. Чуть не пострадал Льоренте Диего.
93'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Ильяраменди Асьер получает вторую желтую карточку

Фол, нарушение
92'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад. Это Гарсия Серхио заработал фол.
92'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Янузай Аднан на финте ушёл от оппонента.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает подножку. Ильяраменди Асьер заработал фол.
Желтая карточка
87'
Ильяраменди Асьер получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
87'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Морено Херард.
Желтая карточка
86'
Оярсабаль Микель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Эрмосо Марио.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Удар от ворот произведет Эспаньол
85'
Субельдия Игор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
85'
Давид Лопес из команды Эспаньол отвел угрозу отличным подкатом
85'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
84'
Морено Херард из команды Эспаньол опасно играет. Чуть не пострадал Иньиго Мартинес.
Фол, нарушение
83'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Санчес Виктор.
83'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
82'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол подал угловой слева.
Желтая карточка
81'
Кариколь Аарон получил жёлтую карточку за затяжку времени.
81'
Морено Херард из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Удар от ворот произведет Эспаньол
78'
Тактическая замена. Виллиан Жозе уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
78'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Дидак Вилья
77'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
Угловой
77'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
77'
Санчес Виктор выбил мяч на угловой.
77'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
76'
Пау Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает навес
75'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает навес
75'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Тактическая замена. Прието Хаби уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
Фол, нарушение
74'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает подножку. Гарсия Серхио заработал фол.
74'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
74'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
73'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
73'
Санчес Виктор выбил мяч на угловой.
73'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
72'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес
71'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
71'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает неудачный навес.
71'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Офсайд
70'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
Янузай Аднан сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ильяраменди Асьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
69'
Янузай Аднан на финте ушёл от оппонента.
69'
Виллиан Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
67'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Гарсия Серхио
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
66'
Пау Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
66'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
66'
Янузай Аднан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Желтая карточка
64'
Давид Лопес получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
64'
Дардер Серхи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Дардер Серхи совершает грубый фол. Арсальюс Альваро был жертвой
63'
После дальнего удара, который нанес Кевин Родригес мяч отбит вратарем
63'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
62'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Арсальюс Альваро нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает подножку. Ильяраменди Асьер заработал фол.
61'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Эспаньол
59'
Тактическая замена. Вела Карлос уходит с поля и его заменяет Янузай Аднан
59'
Субельдия Игор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 18515 болельщиков
57'
Удар от ворот произведет Эспаньол
Угловой
57'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
57'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
56'
Виллиан Жозе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Дардер Серхи из команды Эспаньол опасно играет. Чуть не пострадал Ильяраменди Асьер.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
54'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Арсальюс Альваро заработал фол.
54'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
Угловой
53'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
53'
Оярсабаль Микель нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
51'
После дальнего удара, который нанес Виллиан Жозе мяч отбит вратарем
51'
Виллиан Жозе на финте ушёл от оппонента.
51'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
48'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад. Это Баптистао Лео заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Прието Хаби наказан за толчок Кариколь Аарон
47'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает навес
47'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
46'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Пау Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Желтая карточка
44'
Хурадо Хосе Мануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
44'
Санчес Виктор совершает грубый фол. Арсальюс Альваро был жертвой
44'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
44'
Оярсабаль Микель бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
44'
Оярсабаль Микель на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
43'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает подножку. Ильяраменди Асьер заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Баптистао Лео
Фол, нарушение
41'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Фуэго Хави.
41'
Пау Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
40'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Эспаньол
37'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
37'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
36'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
36'
Рульи Херонимо вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
33'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
33'
Баптистао Лео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
31'
Льоренте Диего наказан за толчок Эрмосо Марио
Угловой
31'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
31'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Кевин Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
28'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный навес.
28'
Оярсабаль Микель на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
28'
Давид Лопес наказан за толчок Виллиан Жозе
27'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
27'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
26'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
24'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Эспаньол
23'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
22'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Санчес Виктор.
22'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
19'
Оярсабаль Микель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Удар от ворот произведет Эспаньол
18'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
15'
Давид Лопес из команды Эспаньол. Это Виллиан Жозе заработал фол.
Офсайд
14'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
14'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Пау Лопес вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает навес
12'
Удар от ворот произведет Эспаньол
12'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Хурадо Хосе Мануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Баптистао Лео из клуба "Эспаньол" отправил мяч головой в ворота.
9'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает отличный навес.
7'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
3'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Баптистао Лео нарушает правила. Иньиго Мартинес пострадал
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол
Реал Сосьедад
89.1% (163)
Ничья:
8.2% (15)
Эспаньол
2.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
43.2% (79)
Реал Сосьедад:
20.2% (37)
Реал Сосьедад:
13.1% (24)
Реал Сосьедад:
7.7% (14)
Ничья:
6.6% (12)
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