Стадион: Аноэта Зрители: 18515
1:1
Конец матча
0:1
9' ГолБаптистао Лео
44' Желтая карточкаХурадо Хосе Мануэль
64' Желтая карточкаДардер Серхи
64' Желтая карточкаДавид Лопес
1:1
69' ГолИльяраменди Асьер
81' Желтая карточкаКариколь Аарон
86' Желтая карточкаОярсабаль Микель
87' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
90' Вторая желтая карточкаИльяраменди Асьер
90' Желтая карточкаРульи Херонимо
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Рульи Херонимо получает желтую карточку за споры
93'
Дидак Вилья из команды Эспаньол опасно играет. Чуть не пострадал Льоренте Диего.
93'
92'
УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Ильяраменди Асьер получает вторую желтую карточку
92'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад. Это Гарсия Серхио заработал фол.
92'
91'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
91'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Янузай Аднан на финте ушёл от оппонента.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол делает подножку. Ильяраменди Асьер заработал фол.
87'
Ильяраменди Асьер получает желтую карточку за споры
87'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Морено Херард.
86'
Оярсабаль Микель получает желтую карточку.
86'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Эрмосо Марио.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
85'
Субельдия Игор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
85'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
85'
Давид Лопес из команды Эспаньол отвел угрозу отличным подкатом
85'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
84'
Морено Херард из команды Эспаньол опасно играет. Чуть не пострадал Иньиго Мартинес.
83'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Санчес Виктор.
83'
Хуанми Мигель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Тактическая замена. Хурадо Хосе Мануэль уходит с поля и его заменяет Гранеро Эстебан
82'
81'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол подал угловой слева.
81'
Кариколь Аарон получил жёлтую карточку за затяжку времени.
81'
Морено Херард из команды Эспаньол попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
Дидак Вилья из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
Тактическая замена. Виллиан Жозе уходит с поля и его заменяет Хуанми Мигель
78'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Дидак Вилья
77'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад бьет головой мимо ворот
77'
77'
Санчес Виктор выбил мяч на угловой.
77'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает навес
76'
76'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает навес
75'
75'
Санчес Виктор из команды Эспаньол делает навес
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
74'
Тактическая замена. Прието Хаби уходит с поля и его заменяет Каналес Серхио
74'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает подножку. Гарсия Серхио заработал фол.
74'
74'
74'
74'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
73'
73'
73'
Санчес Виктор выбил мяч на угловой.
73'
72'
72'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает навес
71'
71'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает неудачный навес.
71'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
70'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
Янузай Аднан сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ильяраменди Асьер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
69'
Янузай Аднан на финте ушёл от оппонента.
69'
Виллиан Жозе нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
67'
67'
Тактическая замена. Баптистао Лео уходит с поля и его заменяет Гарсия Серхио
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
66'
66'
66'
Янузай Аднан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
64'
Давид Лопес получает желтую карточку за споры
64'
Дардер Серхи получает желтую карточку.
64'
Дардер Серхи совершает грубый фол. Арсальюс Альваро был жертвой
63'
После дальнего удара, который нанес Кевин Родригес мяч отбит вратарем
63'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
62'
62'
Арсальюс Альваро нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Пау Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Фуэго Хави из команды Эспаньол делает подножку. Ильяраменди Асьер заработал фол.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
59'
59'
Тактическая замена. Вела Карлос уходит с поля и его заменяет Янузай Аднан
59'
Субельдия Игор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
59'
59'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 18515 болельщиков
57'
57'
57'
56'
56'
56'
56'
Виллиан Жозе бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Оярсабаль Микель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Дардер Серхи из команды Эспаньол опасно играет. Чуть не пострадал Ильяраменди Асьер.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Арсальюс Альваро заработал фол.
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает навес
53'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
53'
Оярсабаль Микель нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
53'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
52'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает навес
51'
После дальнего удара, который нанес Виллиан Жозе мяч отбит вратарем
51'
Виллиан Жозе на финте ушёл от оппонента.
51'
51'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
48'
48'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад. Это Баптистао Лео заработал фол.
48'
Прието Хаби наказан за толчок Кариколь Аарон
47'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает навес
47'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
46'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Хурадо Хосе Мануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Санчес Виктор совершает грубый фол. Арсальюс Альваро был жертвой
44'
Санчес Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
44'
Оярсабаль Микель бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
44'
Оярсабаль Микель на финте ушёл от оппонента.
43'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает подножку. Ильяраменди Асьер заработал фол.
42'
Иньиго Мартинес наказан за толчок Баптистао Лео
41'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Фуэго Хави.
41'
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
38'
38'
37'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
37'
36'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
36'
36'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
33'
33'
Баптистао Лео бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Льоренте Диего наказан за толчок Эрмосо Марио
31'
31'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Кевин Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
28'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
28'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает отличный навес.
28'
Оярсабаль Микель на финте ушёл от оппонента.
28'
Давид Лопес наказан за толчок Виллиан Жозе
27'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
27'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
26'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Иньиго Мартинес из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
24'
23'
23'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад устремляется вперед с мячом.
22'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад опасно играет. Чуть не пострадал Санчес Виктор.
22'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
19'
19'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
19'
Оярсабаль Микель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
18'
Вела Карлос из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Давид Лопес из команды Эспаньол. Это Виллиан Жозе заработал фол.
14'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
14'
13'
13'
12'
12'
Прието Хаби из команды Реал Сосьедад делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
11'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Хурадо Хосе Мануэль сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Баптистао Лео из клуба "Эспаньол" отправил мяч головой в ворота.
9'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол делает отличный навес.
7'
7'
7'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Морено Херард из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
3'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает подножку. Вела Карлос заработал фол.
1'
Баптистао Лео нарушает правила. Иньиго Мартинес пострадал
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 1:1 Эспаньол
Реал Сосьедад
89.1% (163)
Ничья:
8.2% (15)
Эспаньол
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
43.2% (79)
1:0 Реал Сосьедад:
20.2% (37)
2:0 Реал Сосьедад:
13.1% (24)
3:1 Реал Сосьедад:
7.7% (14)
1:1 Ничья:
6.6% (12)
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