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  5. Примера
Стадион: Зрители: 17463
Депортиво
1:2
Второй тайм: 83'
Жирона
0'
24' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
0:1
25' Пенальти
Адай Бенитес
27' Желтая карточка
Понс Пере
50' Желтая карточка
Чимено Рамальо
1:1
51' Пенальти
Лукас Перес
66' Желтая карточка
Гранель Алекс
69' Желтая карточка
Адай Бенитес
1:2
71' Гол
Порту Кристиан
76' Желтая карточка
Картабия Федерико
80' Желтая карточка
Мохика Хоан
83'
Второй тайм
82'
Francis Uzoho вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Соарес Дуглас из команды Жирона делает навес
81'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Мохика Хоан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Мохика Хоан совершает грубый фол. Хуанфран Морено был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
79'
Тактическая замена. Адай Бенитес уходит с поля и его заменяет Мохика Хоан
Фол, нарушение
79'
Порту Кристиан из команды Жирона делает подножку. Луизинью Коррейя заработал фол.
78'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Лукас Перес нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Тактическая замена. Картабия Федерико уходит с поля и его заменяет Баккали Закария
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
76'
Картабия Федерико получает желтую карточку.
76'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
76'
Картабия Федерико совершает грубый фол. Кайоде Оларенваджу был жертвой
Угловой
76'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
76'
Буну Яссин выбил мяч на угловой.
Угловой
75'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
75'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес
75'
Гарсия Алеш выбил мяч на угловой.
75'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Борхес Сельсо пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
73'
Адай Бенитес коснулся мяча рукой.
Угловой
73'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
73'
Хуанфран Морено из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
71'
Кайоде Оларенваджу сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Порту Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Кайоде Оларенваджу из команды Жирона сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
71'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
71'
Порту Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
70'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
70'
Гранель Алекс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
69'
Адай Бенитес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Адай Бенитес из команды Жирона. Это Хуанфран Морено заработал фол.
69'
Маффео Пабло из команды Жирона делает неудачный навес.
68'
Адриан Лопес пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
67'
Картабия Федерико из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
67'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
66'
Гранель Алекс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
66'
Гранель Алекс атакует сзади соперника. Картабия Федерико пострадал.
65'
Адриан Лопес мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
64'
Тактическая замена. Вальверде Федерико уходит с поля и его заменяет Адриан Лопес
64'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
63'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
63'
Бернардо Эспиноса выбил мяч на угловой.
63'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает навес
62'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
60'
Маффео Пабло из команды Жирона в офсайде
60'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Тактическая замена. Понс Пере уходит с поля и его заменяет Гранель Алекс
59'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
Фол, нарушение
58'
Адай Бенитес блокирует соперника. Картабия Федерико заработал своей команде штрафной.
58'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
57'
Маффео Пабло из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Хуанпе Хуан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
57'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
56'
Луизинью Коррейя выбил мяч на угловой.
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 17463 болельщиков
55'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
Адай Бенитес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
54'
Маффео Пабло выбил мяч на угловой.
54'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
Фол, нарушение
54'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Лукас Перес
53'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Офсайд
53'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
Фол, нарушение
52'
Картабия Федерико коснулся мяча рукой.
52'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
51'
Г О О О О О Л - Лукас Перес из команды Депортиво забивает пенальти
Желтая карточка
50'
Чимено Рамальо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
ПЕНАЛТИ! - Чимено Рамальо тянет соперника за майку в штрафной площади. Лукас Перес заработал пенальти для своей команды
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
Удар от ворот произведет Жирона
50'
Картабия Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой слева.
49'
Маффео Пабло выбил мяч на угловой.
48'
Удар от ворот произведет Жирона
48'
Картабия Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
47'
Гарсия Алеш бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
44'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает подножку. Понс Пере заработал фол.
44'
Гильерме дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
43'
Адай Бенитес из команды Жирона делает подножку. Хуанфран Морено заработал фол.
42'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
41'
Вальверде Федерико из команды Депортиво в офсайде
41'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Хуанфран Морено и мяч снова в игре
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
40'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
39'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво в офсайде
39'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Гарсия Алеш наказан за толчок Картабия Федерико
38'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
37'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Картабия Федерико пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
Вальверде Федерико из команды Депортиво делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Удар от ворот произведет Жирона
35'
Сидней из команды Депортиво нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
35'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес
Угловой
35'
Вальверде Федерико из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
35'
Борхес Сельсо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
34'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
Угловой
34'
Лукас Перес из команды Депортиво разыграл угловой с правого угла.
34'
Хуанпе Хуан выбил мяч на угловой.
34'
Лукас Перес из команды Депортиво делает навес
34'
Кайоде Оларенваджу из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво. Это Кайоде Оларенваджу заработал фол.
33'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает пас партнеру.
32'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес
31'
Удар от ворот произведет Жирона
31'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает неудачный навес.
30'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
После дальнего удара, который нанес Кайоде Оларенваджу мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Буну Яссин вышел из ворот и забрал мяч.
Желтая карточка
27'
Понс Пере получает желтую карточку.
Фол, нарушение
27'
Понс Пере наказан за толчок Чолак Эмре
26'
Francis Uzoho сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Описание гола
25'
Г О О О О О Л - Адай Бенитес из команды Жирона забивает пенальти
Желтая карточка
24'
Альбентоса Рауль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
ПЕНАЛЬТИ! – Альбентоса Рауль фолит в штрафной площади. Кайоде Оларенваджу пострадал
24'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес
23'
Чолак Эмре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Гарсия Алеш из команды Жирона подал угловой справа.
22'
Вальверде Федерико выбил мяч на угловой.
22'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес
Фол, нарушение
22'
Борхес Сельсо наказан за толчок Понс Пере
Угловой
21'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
21'
Хуанпе Хуан выбил мяч на угловой.
21'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает навес
Офсайд
20'
Кайоде Оларенваджу из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Альбентоса Рауль.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
19'
Кайоде Оларенваджу коснулся мяча рукой.
19'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает пас партнеру.
17'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Депортиво
16'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Борхес Сельсо пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Удар от ворот произведет Жирона
13'
Картабия Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
12'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
11'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
11'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает подножку. Понс Пере заработал фол.
10'
Удар от ворот произведет Жирона
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
8'
Удар от ворот произведет Депортиво
7'
Удар от ворот произведет Депортиво
7'
Чимено Рамальо из команды Жирона бьет головой мимо ворот
6'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Гарсия Алеш наказан за толчок Картабия Федерико
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
4'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Депортиво
3'
Маффео Пабло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Кайоде Оларенваджу из команды Жирона устремляется вперед с мячом.
1'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Депортиво". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Депортиво 1:2 Жирона
Депортиво
90% (162)
Ничья:
9.4% (17)
Жирона
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Депортиво:
44.4% (80)
Депортиво:
26.1% (47)
Депортиво:
13.9% (25)
Ничья:
7.8% (14)
Депортиво:
3.9% (7)
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