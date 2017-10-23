Стадион: Риасор Зрители: 17463
24' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
0:1
25' ПенальтиАдай Бенитес
27' Желтая карточкаПонс Пере
50' Желтая карточкаЧимено Рамальо
1:1
51' ПенальтиЛукас Перес
66' Желтая карточкаГранель Алекс
69' Желтая карточкаАдай Бенитес
1:2
71' ГолПорту Кристиан
76' Желтая карточкаКартабия Федерико
80' Желтая карточкаМохика Хоан
Второй тайм
82'
Francis Uzoho вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Соарес Дуглас из команды Жирона делает навес
81'
80'
80'
Мохика Хоан получает желтую карточку.
80'
Мохика Хоан совершает грубый фол. Хуанфран Морено был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
79'
Тактическая замена. Адай Бенитес уходит с поля и его заменяет Мохика Хоан
79'
Порту Кристиан из команды Жирона делает подножку. Луизинью Коррейя заработал фол.
78'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Лукас Перес нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Тактическая замена. Картабия Федерико уходит с поля и его заменяет Баккали Закария
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Картабия Федерико получает желтую карточку.
76'
76'
Картабия Федерико совершает грубый фол. Кайоде Оларенваджу был жертвой
76'
76'
Буну Яссин выбил мяч на угловой.
75'
75'
75'
Гарсия Алеш выбил мяч на угловой.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Борхес Сельсо пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
73'
Адай Бенитес коснулся мяча рукой.
73'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
73'
Хуанфран Морено из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
71'
Кайоде Оларенваджу сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Порту Кристиан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Кайоде Оларенваджу из команды Жирона сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
71'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес
71'
Порту Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
70'
Гранель Алекс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Адай Бенитес получает желтую карточку.
69'
Адай Бенитес из команды Жирона. Это Хуанфран Морено заработал фол.
69'
Маффео Пабло из команды Жирона делает неудачный навес.
68'
Адриан Лопес пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
67'
Картабия Федерико из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников.
67'
66'
Гранель Алекс получает желтую карточку.
66'
Гранель Алекс атакует сзади соперника. Картабия Федерико пострадал.
65'
Адриан Лопес мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
64'
Тактическая замена. Вальверде Федерико уходит с поля и его заменяет Адриан Лопес
64'
64'
63'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Бернардо Эспиноса выбил мяч на угловой.
63'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает навес
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Маффео Пабло из команды Жирона в офсайде
60'
Игроки ФК "Жирона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Тактическая замена. Понс Пере уходит с поля и его заменяет Гранель Алекс
59'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
58'
Адай Бенитес блокирует соперника. Картабия Федерико заработал своей команде штрафной.
58'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Маффео Пабло из команды Жирона попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
57'
Хуанпе Хуан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
56'
Луизинью Коррейя выбил мяч на угловой.
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 17463 болельщиков
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
Адай Бенитес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Маффео Пабло выбил мяч на угловой.
54'
54'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Лукас Перес
53'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
53'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
52'
Картабия Федерико коснулся мяча рукой.
52'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Г О О О О О Л - Лукас Перес из команды Депортиво забивает пенальти
50'
Чимено Рамальо получает желтую карточку.
50'
ПЕНАЛТИ! - Чимено Рамальо тянет соперника за майку в штрафной площади. Лукас Перес заработал пенальти для своей команды
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
50'
50'
Картабия Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
49'
49'
Маффео Пабло выбил мяч на угловой.
48'
48'
Картабия Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Гарсия Алеш бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво делает подножку. Понс Пере заработал фол.
44'
Гильерме дос Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Адай Бенитес из команды Жирона делает подножку. Хуанфран Морено заработал фол.
42'
41'
Вальверде Федерико из команды Депортиво в офсайде
41'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Хуанфран Морено и мяч снова в игре
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
40'
40'
39'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво в офсайде
39'
38'
Гарсия Алеш наказан за толчок Картабия Федерико
38'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
36'
Картабия Федерико пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
Вальверде Федерико из команды Депортиво делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
35'
35'
Вальверде Федерико из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
35'
Борхес Сельсо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
34'
34'
34'
Хуанпе Хуан выбил мяч на угловой.
34'
34'
Кайоде Оларенваджу из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво. Это Кайоде Оларенваджу заработал фол.
33'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает пас партнеру.
32'
32'
31'
31'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает неудачный навес.
30'
30'
После дальнего удара, который нанес Кайоде Оларенваджу мяч отбит вратарем
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
27'
Буну Яссин вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Понс Пере получает желтую карточку.
27'
Понс Пере наказан за толчок Чолак Эмре
26'
Francis Uzoho сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Г О О О О О Л - Адай Бенитес из команды Жирона забивает пенальти
24'
Альбентоса Рауль получает желтую карточку.
24'
ПЕНАЛЬТИ! – Альбентоса Рауль фолит в штрафной площади. Кайоде Оларенваджу пострадал
24'
Порту Кристиан из команды Жирона делает навес
23'
Чолак Эмре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Вальверде Федерико выбил мяч на угловой.
22'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает навес
22'
Борхес Сельсо наказан за толчок Понс Пере
21'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
21'
Хуанпе Хуан выбил мяч на угловой.
21'
20'
Кайоде Оларенваджу из команды Жирона опасно играет. Чуть не пострадал Альбентоса Рауль.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Кайоде Оларенваджу коснулся мяча рукой.
19'
19'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает пас партнеру.
17'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
16'
16'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Борхес Сельсо пробил головой, вратарь справился с ударом.
15'
Картабия Федерико из команды Депортиво делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
13'
Картабия Федерико бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
12'
12'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
11'
11'
Луизинью Коррейя из команды Депортиво попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
11'
Борхес Сельсо из команды Депортиво делает подножку. Понс Пере заработал фол.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
8'
7'
7'
Чимено Рамальо из команды Жирона бьет головой мимо ворот
6'
Гарсия Алеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Гильерме дос Сантос наказан за толчок Порту Кристиан
5'
Гарсия Алеш наказан за толчок Картабия Федерико
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
4'
3'
3'
Маффео Пабло бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Кайоде Оларенваджу из команды Жирона устремляется вперед с мячом.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Депортиво". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Депортиво 1:2 Жирона
Депортиво
90% (162)
Ничья:
9.4% (17)
Жирона
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Депортиво:
44.4% (80)
2:1 Депортиво:
26.1% (47)
2:0 Депортиво:
13.9% (25)
1:1 Ничья:
7.8% (14)
3:1 Депортиво:
3.9% (7)
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