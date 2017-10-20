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Стадион:
Барселона
 
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Малага
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До начала матча осталось 1 день 5 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Малага, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Барселона - Малага
Барселона
97.7% (84)
Ничья:
1.2% (1)
Малага
1.2% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
48.8% (42)
Барселона:
14% (12)
Барселона:
14% (12)
Барселона:
11.6% (10)
Барселона:
3.5% (3)
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