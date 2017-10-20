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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Камп Ноу
Состав команд
18
Альба
Хорди
22
Байсс
Пол
7
Хуанкар
10
Хуанпи
Аньор
28
Мула
Алекс
24
Ролан
Диего
Барселона 4-3-3
- Основной состав
- 1 Тер Штеген Марк-Андре Вратарь
- 2 Семеду Нелсон Защитник
- 3 Пике Херард Защитник
- 23 Юмтити Самуэль Защитник
- 18 Альба Хорди Защитник
- 4 Ракитич Иван Полузащитник
- 5 Бускетс Серхио Полузащитник
- 8 Иньеста Андрес Полузащитник
- 16 Делофеу Херард Нападающий
- 10 Месси Лионель Нападающий
- 9 Суарес Луис Нападающий
- Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Дембеле Усман Травмирован
- Рафинья Алькантара Травмирован
- Арда Туран Травмирован
Малага 5-4-1
- Основной состав
- 1 Роберто Хименес Вратарь
- 18 Росалес Роберто Защитник
- 4 Эрнандес Луис Защитник
- 22 Байсс Пол Защитник
- 23 Торрес Мигель Защитник
- 7 Хуанкар Защитник
- 10 Хуанпи Аньор Полузащитник
- 5 Эстебан Ролон Полузащитник
- 8 Адриан Гонсалес Полузащитник
- 28 Мула Алекс Полузащитник
- 24 Ролан Диего Нападающий
- Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Кузманович Здравко Травмирован
- Ресио Хосе Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 18.10.2017 Барселона 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 01.10.2017 Барселона 3:0 Лас-Пальмас П
- 27.09.2017 Спортинг Л 0:1 Барселона ЛЧ
- 23.09.2017 Жирона 0:3 Барселона П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
- 16.09.2017 Хетафе 1:2 Барселона П
- 12.09.2017 Барселона 3:0 Ювентус ЛЧ
- 09.09.2017 Барселона 5:0 Эспаньол П
- 26.08.2017 Алавес 0:2 Барселона П
- 20.08.2017 Барселона 2:0 Бетис П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 07.08.2017 Барселона 5:0 Шапекоэнсе ТМК
- 04.08.2017 Химнастик 1:1 Барселона ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
- 27.07.2017 Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 27.05.2017 Барселона 3:1 Алавес КК
- 21.05.2017 Барселона 4:2 Эйбар П
Малага (последние 20 матчей: +2 =2 -16)
- 15.10.2017 Малага 0:2 Леганес П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
- 23.09.2017 Малага 3:3 Атлетик Б П
- 19.09.2017 Валенсия 5:0 Малага П
- 16.09.2017 Атлетико М 1:0 Малага П
- 11.09.2017 Малага 1:3 Лас-Пальмас П
- 26.08.2017 Жирона 1:0 Малага П
- 21.08.2017 Малага 0:1 Эйбар П
- 12.08.2017 Лас-Пальмас 2:0 Малага ТМК
- 11.08.2017 Малага 1:0 Вильярреал ТМК
- 08.08.2017 Гранада 1:0 Малага ТМК
- 05.08.2017 Малага 0:1 Лацио ТМК
- 29.07.2017 Боруссия М 2:1 Малага ТМК
- 26.07.2017 АЗ Алкмаар 3:0 Малага ТМК
- 23.07.2017 Дуйсбург 1:0 Малага ТМК
- 23.07.2017 Малага 1:2 Герта ТМК
- 14.07.2017 Малага 0:1 Шеффилд Юнайтед ТМК
- 21.05.2017 Малага 0:2 Реал Мадрид П
- 14.05.2017 Реал Сосьедад 2:2 Малага П
- 07.05.2017 Малага 3:0 Сельта П
Последние игры между собой
Барселона: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Малага: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
- 08.04.2017 Малага 2:0 Барселона Примера
- 19.11.2016 Барселона 0:0 Малага Примера
- 23.01.2016 Малага 1:2 Барселона Примера
- 29.08.2015 Барселона 1:0 Малага Примера
- 21.02.2015 Барселона 0:1 Малага Примера
- 25.09.2014 Малага 0:0 Барселона Примера
- 27.01.2014 Барселона 3:0 Малага Примера
- 25.08.2013 Малага 0:1 Барселона Примера
- 01.06.2013 Барселона 4:1 Малага Примера
- 25.01.2013 Малага 2:4 Барселона Кубок Короля
- 17.01.2013 Барселона 2:2 Малага Кубок Короля
- 14.01.2013 Малага 1:3 Барселона Примера
- 02.05.2012 Барселона 4:1 Малага Примера
- 22.01.2012 Малага 1:4 Барселона Примера
- 21.05.2011 Малага 1:3 Барселона Примера
- 16.01.2011 Барселона 4:1 Малага Примера
- 28.02.2010 Барселона 2:1 Малага Примера
- 26.09.2009 Малага 0:2 Барселона Примера
- 22.03.2009 Барселона 6:0 Малага Примера
- 01.11.2008 Малага 1:4 Барселона Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 3
|22
|2.
|Валенсия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|21 - 10
|18
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Леганес
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 3
|14
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 17
|13
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 17
|13
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|14.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 9
|8
|15.
|Депортиво
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|16.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 17
|7
|17.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Жирона
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 18
|1
-
До начала матча осталось 1 день 5 часов 41 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Малага, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Барселона - Малага, который состоится 21.10.2017.
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Прогнозы на матч Барселона - Малага
Барселона
97.7% (84)
Ничья:
1.2% (1)
Малага
1.2% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Барселона:
48.8% (42)
4:0 Барселона:
14% (12)
3:1 Барселона:
14% (12)
2:0 Барселона:
11.6% (10)
1:0 Барселона:
3.5% (3)
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