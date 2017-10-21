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Стадион: Бенито Вильямарин
1:0
13' ГолСанабрия Антонио
30' Желтая карточкаГарсия Хави
39' Желтая карточкаМунир Эль-Хаддади
|
13'
1:0
30'
Состав команд
13
Адан
Антонио
23
Манди
Аисса
21
Тошка
Алин
Бетис 4-1-4-1
- Основной состав
- 13 Адан Антонио Вратарь
- 19 Барраган Антонио Защитник
- 23 Манди Аисса Защитник
- 5 Амат Хорди Защитник
- 21 Тошка Алин Защитник
- 3 Гарсия Хави Полузащитник
- 17 Хоакин Санчес Полузащитник
- 8 Камараса Виктор Полузащитник
- 18 Гуардадо Андрес Полузащитник
- 12 Кэмпбелл Джоэль Полузащитник
- 9 Санабрия Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хименес Даниэль Вратарь
- 2 Наварро Рафаэль Защитник
- 10 Будебуз Ряд Полузащитник
- 6 Фабиан Руис Полузащитник
- 20 Тельо Кристиан Нападающий
- 7 Леон Серхио Нападающий
- 11 Науэль Матиас Нападающий
- Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Дурмиси Риза Травмирован
Алавес 5-4-1
- Основной состав
- 1 Пачеко Фернандо Вратарь
- 2 Вигарай Карлос Защитник
- 4 Алексис Дельгадо Защитник
- 12 Эли Родриго Защитник
- 6 Марипан Гильермо Защитник
- 17 Педраса Альфонсо Защитник
- 23 Медран Альваро Полузащитник
- 16 Торрес Даниэль Полузащитник
- 19 Ману Гарсия Полузащитник
- 22 Мубарак Вакасо Полузащитник
- 24 Мунир Эль-Хаддади Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сивера Антонио Вратарь
- 3 Дуарте Рубен Защитник
- 14 Бурги Хорхе Полузащитник
- 18 Пина Томас Полузащитник
- 8 Катай Александар Полузащитник
- 7 Собрино Рубен Нападающий
- 15 Кркич Боян Нападающий
- Главный тренер: Джованни Де Биаси
- Травмы и дисквалификации
- Лагуардия Виктор Травмирован
- Эктор Эрнандес Травмирован
Предыдущие игры
Бетис (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Реал Сосьедад 4:4 Бетис П
- 25.09.2017 Бетис 4:0 Леванте П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
- 16.09.2017 Бетис 2:1 Депортиво П
- 10.09.2017 Вильярреал 3:1 Бетис П
- 25.08.2017 Бетис 2:1 Сельта П
- 20.08.2017 Барселона 2:0 Бетис П
- 12.08.2017 Интер Милан 1:0 Бетис ТМК
- 09.08.2017 Милан 1:2 Бетис ТМК
- 08.08.2017 Кордова 1:0 Бетис ТМК
- 06.08.2017 Штуттгарт 1:2 Бетис ТМК
- 05.08.2017 Айнтрахт Фр 3:0 Бетис ТМК
- 30.07.2017 Бетис 1:1 Бешикташ ТМК
- 29.07.2017 Бетис 1:1 Вальядолид ТМК
- 26.07.2017 Экстремадура 1:1 Бетис ТМК
- 21.07.2017 Бетис 1:0 Витория Сетубал ТМК
- 20.07.2017 Бенфика 2:1 Бетис ТМК
- 18.07.2017 Аркос 2:2 Бетис ТМК
- 14.07.2017 Линенсе 1:0 Бетис ТМК
Алавес (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 14.10.2017 Алавес 0:2 Реал Сосьедад П
- 04.10.2017 Бадахос 2:0 Алавес ТМК
- 30.09.2017 Леванте 0:2 Алавес П
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Депортиво 1:0 Алавес П
- 17.09.2017 Алавес 0:3 Вильярреал П
- 10.09.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 01.09.2017 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 26.08.2017 Алавес 0:2 Барселона П
- 18.08.2017 Леганес 1:0 Алавес П
- 09.08.2017 Леганес 1:1 Алавес ТМК
- 06.08.2017 Алавес 1:1 Леванте ТМК
- 02.08.2017 Трабзонспор 2:0 Алавес ТМК
- 28.07.2017 Нумансия 1:1 Алавес ТМК
- 25.07.2017 Алавес 3:0 Мирандес ТМК
- 22.07.2017 Алавес 1:0 Логроньес ТМК
- 19.07.2017 Алавес 0:0 Тулуза ТМК
- 27.05.2017 Барселона 3:1 Алавес КК
- 20.05.2017 Леганес 1:1 Алавес П
- 14.05.2017 Алавес 3:1 Сельта П
Последние игры между собой
Бетис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Алавес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
- 30.04.2017 Бетис 1:4 Алавес Примера
- 16.12.2016 Алавес 1:0 Бетис Примера
- 25.04.2015 Алавес 1:2 Бетис Сегунда
- 23.11.2014 Бетис 1:2 Алавес Сегунда
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 3
|22
|2.
|Валенсия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|21 - 10
|18
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Бетис
|1:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 17
|16
|7.
|Леганес
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 3
|14
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 17
|13
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 10
|9
|15.
|Депортиво
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|16.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 17
|7
|17.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Жирона
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|19.
|Алавес
|0:1 Заявка
|9
|1
|0
|8
|3 - 13
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 18
|1
Второй тайм
47'
Мубарак Вакасо из команды Алавес делает подножку. Барраган Антонио заработал фол.
46'
46'
Камараса Виктор из команды Бетис делает подножку. Марипан Гильермо заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Санабрия Антонио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
45'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис. Это Алексис Дельгадо заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
43'
42'
После дальнего удара, который нанес Хоакин Санчес мяч отбит вратарем
41'
Ману Гарсия из команды Алавес делает подножку. Санабрия Антонио заработал фол.
40'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
Медран Альваро из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
Мунир Эль-Хаддади получает желтую карточку за споры
39'
Барраган Антонио выбил мяч на угловой.
39'
Вигарай Карлос из команды Алавес делает навес
39'
Манди Аисса из команды Бетис делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
38'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
38'
Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Торрес Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Амат Хорди наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
36'
36'
Гуардадо Андрес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
33'
Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес
32'
32'
Тошка Алин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Удар от ворот произведет Бетис
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Мубарак Вакасо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Гарсия Хави получает желтую карточку.
30'
Гарсия Хави из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Мубарак Вакасо.
29'
Манди Аисса из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
29'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Мубарак Вакасо из команды Алавес делает подножку. Кэмпбелл Джоэль заработал фол.
26'
Медран Альваро из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
26'
26'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой справа.
25'
25'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Санабрия Антонио из команды Бетис в офсайде
21'
Мубарак Вакасо атакует сзади соперника. Гуардадо Андрес пострадал.
21'
Барраган Антонио из команды Бетис остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Мубарак Вакасо из команды Алавес делает навес
21'
Гарсия Хави из команды Бетис делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Ману Гарсия из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Камараса Виктор.
19'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой слева.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Педраса Альфонсо из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой слева.
18'
Гарсия Хави выбил мяч на угловой.
18'
Педраса Альфонсо из команды Алавес делает навес
18'
17'
17'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает навес
17'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой справа.
17'
Вигарай Карлос из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Тошка Алин из команды Бетис делает подножку. Вигарай Карлос заработал фол.
16'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис делает подножку. Педраса Альфонсо заработал фол.
15'
Кэмпбелл Джоэль нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
13'
Барраган Антонио сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Санабрия Антонио из клуба "Бетис" отправил мяч головой в ворота.
13'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
13'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис делает подножку. Педраса Альфонсо заработал фол.
12'
Барраган Антонио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
11'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
9'
9'
8'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
8'
7'
Барраган Антонио из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Мунир Эль-Хаддади.
5'
Ману Гарсия из команды Алавес делает подножку. Тошка Алин заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Барраган Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Бетис
3'
Мунир Эль-Хаддади бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Медран Альваро из команды Алавес делает навес
2'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Алавес
Бетис
87.7% (157)
Ничья:
9.5% (17)
Алавес
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бетис:
26.3% (47)
1:0 Бетис:
26.3% (47)
2:0 Бетис:
22.9% (41)
3:1 Бетис:
9.5% (17)
1:1 Ничья:
6.7% (12)
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