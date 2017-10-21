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Стадион:
Бетис
1:0
Второй тайм: 47'
Алавес
0'
1:0
13' Гол
Санабрия Антонио
30' Желтая карточка
Гарсия Хави
39' Желтая карточка
Мунир Эль-Хаддади
47'
Второй тайм
Фол, нарушение
47'
Мубарак Вакасо из команды Алавес делает подножку. Барраган Антонио заработал фол.
46'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Камараса Виктор из команды Бетис делает подножку. Марипан Гильермо заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Санабрия Антонио имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Фол, нарушение
45'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис. Это Алексис Дельгадо заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
43'
Удар от ворот произведет Алавес
42'
После дальнего удара, который нанес Хоакин Санчес мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
41'
Ману Гарсия из команды Алавес делает подножку. Санабрия Антонио заработал фол.
40'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
40'
Медран Альваро из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Желтая карточка
39'
Мунир Эль-Хаддади получает желтую карточку за споры
39'
Барраган Антонио выбил мяч на угловой.
39'
Вигарай Карлос из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
39'
Манди Аисса из команды Бетис делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
Офсайд
38'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
38'
Хоакин Санчес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Торрес Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Амат Хорди наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
36'
Удар от ворот произведет Алавес
36'
Гуардадо Андрес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
33'
Педраса Альфонсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хоакин Санчес из команды Бетис делает навес
32'
Удар от ворот произведет Алавес
32'
Тошка Алин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Удар от ворот произведет Бетис
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Мубарак Вакасо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
30'
Гарсия Хави получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Гарсия Хави из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Мубарак Вакасо.
29'
Манди Аисса из команды Бетис сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
29'
Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Мубарак Вакасо из команды Алавес делает подножку. Кэмпбелл Джоэль заработал фол.
26'
Медран Альваро из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
26'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой справа.
25'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
25'
Тошка Алин из команды Бетис делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
25'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
23'
Санабрия Антонио из команды Бетис в офсайде
Фол, нарушение
21'
Мубарак Вакасо атакует сзади соперника. Гуардадо Андрес пострадал.
21'
Барраган Антонио из команды Бетис остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Мубарак Вакасо из команды Алавес делает навес
Фол, нарушение
21'
Гарсия Хави из команды Бетис делает подножку. Ману Гарсия заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
20'
Ману Гарсия из команды Алавес опасно играет. Чуть не пострадал Камараса Виктор.
Угловой
19'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой слева.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Педраса Альфонсо из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой слева.
18'
Гарсия Хави выбил мяч на угловой.
18'
Педраса Альфонсо из команды Алавес делает навес
18'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает навес
17'
Барраган Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой справа.
17'
Вигарай Карлос из команды Алавес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
16'
Тошка Алин из команды Бетис делает подножку. Вигарай Карлос заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис делает подножку. Педраса Альфонсо заработал фол.
15'
Кэмпбелл Джоэль нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Тошка Алин из команды Бетис делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
13'
Барраган Антонио сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Санабрия Антонио из клуба "Бетис" отправил мяч головой в ворота.
13'
Барраган Антонио из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
13'
Кэмпбелл Джоэль из команды Бетис делает подножку. Педраса Альфонсо заработал фол.
12'
Барраган Антонио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
11'
Санабрия Антонио из команды Бетис делает подножку. Мубарак Вакасо заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
9'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Алавес
8'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тошка Алин из команды Бетис делает навес
Фол, нарушение
7'
Барраган Антонио из команды Бетис опасно играет. Чуть не пострадал Мунир Эль-Хаддади.
Фол, нарушение
5'
Ману Гарсия из команды Алавес делает подножку. Тошка Алин заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Барраган Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Бетис
3'
Мунир Эль-Хаддади бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Медран Альваро из команды Алавес делает навес
2'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Алавес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 1:0 Алавес
Бетис
87.7% (157)
Ничья:
9.5% (17)
Алавес
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Бетис:
26.3% (47)
Бетис:
26.3% (47)
Бетис:
22.9% (41)
Бетис:
9.5% (17)
Ничья:
6.7% (12)
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