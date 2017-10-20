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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Эйбар
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 5 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Эйбар, который состоится 22.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эйбар
Реал Мадрид
90.3% (65)
Ничья:
5.6% (4)
Эйбар
4.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
27.8% (20)
Реал Мадрид:
20.8% (15)
Реал Мадрид:
15.3% (11)
Реал Мадрид:
6.9% (5)
Реал Мадрид:
5.6% (4)
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