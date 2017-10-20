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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Состав команд
13
Касилья
Кико
19
Хакими
Ашраф
15
Тео
Эрнандес
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
22
Ломбан
Давид
15
Анхель
Хосе
24
Хордан
Хоан
14
Гарсия
Дани
Реал Мадрид 4-3-1-2
- Основной состав
- 13 Касилья Кико Вратарь
- 19 Хакими Ашраф Защитник
- 6 Начо Игнасио Защитник
- 4 Рамос Серхио Защитник
- 15 Тео Эрнандес Защитник
- 10 Модрич Лука Полузащитник
- 14 Каземиро Карлос Полузащитник
- 8 Кроос Тони Полузащитник
- 22 Иско Аларкон Полузащитник
- 7 Роналду Криштиану Нападающий
- 9 Бензема Карим Нападающий
- Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Ковачич Матео Травмирован
- Бэйл Гарет Травмирован
Эйбар 5-4-1
- Основной состав
- 25 Дмитрович Марко Вратарь
- 7 Капа Андер Защитник
- 12 Оливейра Паулу Защитник
- 22 Ломбан Давид Защитник
- 18 Арбилья Анайц Защитник
- 15 Анхель Хосе Защитник
- 24 Хордан Хоан Полузащитник
- 14 Гарсия Дани Полузащитник
- 5 Эскаланте Гонсало Полузащитник
- 8 Инуи Такаси Полузащитник
- 9 Энрич Серхи Нападающий
- Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Рико Фран Травмирован
- Рамис Иван Травмирован
- Йоэл Родригес Травмирован
- Иви Лопес Травмирован
- Педро Леон Травмирован
Предыдущие игры
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид П
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Реал Мадрид 1:1 Леванте П
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия П
- 23.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Фиорентина ТМК
- 20.08.2017 Депортиво 0:3 Реал Мадрид П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 03.08.2017 Все звёзды МЛС 1:1 Реал Мадрид ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
- 27.07.2017 Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид МКЧ
- 24.07.2017 Реал Мадрид 1:1 Манчестер Юнайтед МКЧ
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
Эйбар (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 15.10.2017 Эйбар 0:0 Депортиво П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 01.10.2017 Вильярреал 3:0 Эйбар П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 19.09.2017 Барселона 6:1 Эйбар П
- 15.09.2017 Эйбар 1:0 Леганес П
- 09.09.2017 Севилья 3:0 Эйбар П
- 01.09.2017 Бордо 0:0 Эйбар ТМК
- 27.08.2017 Эйбар 0:1 Атлетик Б П
- 21.08.2017 Малага 0:1 Эйбар П
- 12.08.2017 Сарагоса 0:2 Эйбар ТМК
- 11.08.2017 Осасуна 2:0 Эйбар ТМК
- 05.08.2017 Эйбар 1:0 Реал Овьедо ТМК
- 04.08.2017 Эйбар 2:3 Спортинг Хихон ТМК
- 30.07.2017 Шальке 04 1:0 Эйбар ТМК
- 29.07.2017 Аланьяспор 1:3 Эйбар ТМК
- 23.07.2017 Эйбар 4:2 Лидс ТМК
- 22.07.2017 Уотфорд 1:0 Эйбар ТМК
- 19.07.2017 Баракальдо 0:4 Эйбар ТМК
- 17.07.2017 Реал Унион 1:3 Эйбар ТМК
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 3
|22
|2.
|Валенсия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|21 - 10
|18
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Леганес
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 3
|14
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 17
|13
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 17
|13
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|14.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 9
|8
|15.
|Депортиво
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|16.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 17
|7
|17.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Жирона
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 18
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 41 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Эйбар, который состоится 22.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Эйбар, который состоится 22.10.2017.
Новости матча
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Тотти: Роналду и Зидан - лучшие — 16:44
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Эйбар
Реал Мадрид
90.3% (65)
Ничья:
5.6% (4)
Эйбар
4.2% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Реал Мадрид:
27.8% (20)
2:0 Реал Мадрид:
20.8% (15)
4:0 Реал Мадрид:
15.3% (11)
2:1 Реал Мадрид:
6.9% (5)
3:1 Реал Мадрид:
5.6% (4)
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