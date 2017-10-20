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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Балаидос
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Состав команд
18
Васс
Даниэль
20
Серхи
Гомес
19
Хонни
Кастро
10
Аспас
Яго
11
Систо
Пионе
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
Сельта 4-3-3
- Основной состав
- 1 Серхио Альварес II Вратарь
- 18 Васс Даниэль Защитник
- 22 Кабраль Густаво Защитник
- 20 Серхи Гомес Защитник
- 19 Хонни Кастро Защитник
- 8 Эрнандес Пабло II Полузащитник
- 14 Лоботка Станислав Полузащитник
- 16 Хосабед Санчес Полузащитник
- 10 Аспас Яго Нападающий
- 7 Макси Гомес Нападающий
- 11 Систо Пионе Нападающий
- Главный тренер: Унсуэ Хуан Карлос
- Травмы и дисквалификации
- Ронкалья Факундо Травмирован
- Мальо Уго Травмирован
- Мор Эмре Травмирован
- Рубен Бланко Дисквалифицирован
Атлетико М 4-4-2
- Основной состав
- 13 Облак Ян Вратарь
- 20 Хуанфран Торрес Защитник
- 15 Савич Стефан Защитник
- 2 Годин Диего Защитник
- 3 Луис Филипе Защитник
- 6 Коке Хорхе Полузащитник
- 14 Габи Фернандес Полузащитник
- 8 Ньигес Сауль Полузащитник
- 10 Карраско Янник Полузащитник
- 11 Корреа Анхель Нападающий
- 7 Гризманн Антуан Нападающий
- Главный тренер: Симеоне Диего
Предыдущие игры
Сельта (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 16.10.2017 Лас-Пальмас 2:5 Сельта П
- 05.10.2017 Сельта 4:3 Пачука ТМК
- 29.09.2017 Сельта 3:3 Жирона П
- 24.09.2017 Эйбар 0:4 Сельта П
- 21.09.2017 Сельта 1:1 Хетафе П
- 18.09.2017 Эспаньол 2:1 Сельта П
- 10.09.2017 Сельта 1:0 Алавес П
- 25.08.2017 Бетис 2:1 Сельта П
- 19.08.2017 Сельта 2:3 Реал Сосьедад П
- 13.08.2017 Сельта 4:1 Рома ТМК
- 09.08.2017 Сельта 1:1 Удинезе ТМК
- 05.08.2017 Байер Л 3:3 Сельта ТМК
- 01.08.2017 Бёрнли 2:2 Сельта ТМК
- 29.07.2017 Брентфорд 2:1 Сельта ТМК
- 22.07.2017 Расинг Ферроль 0:0 Сельта ТМК
- 22.07.2017 Спортинг Хихон 0:2 Сельта ТМК
- 21.05.2017 Сельта 2:2 Реал Сосьедад П
- 17.05.2017 Сельта 1:4 Реал Мадрид П
- 14.05.2017 Алавес 3:1 Сельта П
- 11.05.2017 Манчестер Юнайтед 1:1 Сельта ЛЕ
Атлетико М (последние 20 матчей: +10 =9 -1)
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М П
- 16.09.2017 Атлетико М 1:0 Малага П
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
- 26.08.2017 Лас-Пальмас 1:5 Атлетико М П
- 19.08.2017 Жирона 2:2 Атлетико М П
- 12.08.2017 Леганес 0:1 Атлетико М ТМК
- 11.08.2017 Хетафе 0:0 Атлетико М ТМК
- 06.08.2017 Брайтон 2:3 Атлетико М ТМК
- 02.08.2017 Атлетико М 1:1 Ливерпуль КА
- 01.08.2017 Атлетико М 2:1 Наполи КА
- 26.07.2017 Толука 0:0 Атлетико М ТМК
- 21.05.2017 Атлетико М 3:1 Атлетик Б П
- 14.05.2017 Бетис 1:1 Атлетико М П
- 10.05.2017 Атлетико М 2:1 Реал Мадрид ЛЧ
Последние игры между собой
Сельта: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 9
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 2
- 12.02.2017 Атлетико М 3:2 Сельта Примера
- 10.09.2016 Сельта 0:4 Атлетико М Примера
- 14.05.2016 Атлетико М 2:0 Сельта Примера
- 27.01.2016 Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля
- 20.01.2016 Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля
- 10.01.2016 Сельта 0:2 Атлетико М Примера
- 15.02.2015 Сельта 2:0 Атлетико М Примера
- 20.09.2014 Атлетико М 2:2 Сельта Примера
- 08.03.2014 Сельта 0:2 Атлетико М Примера
- 06.10.2013 Атлетико М 2:1 Сельта Примера
- 08.05.2013 Сельта 1:3 Атлетико М Примера
- 22.12.2012 Атлетико М 1:0 Сельта Примера
- 29.01.2010 Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля
- 22.01.2010 Атлетико М 1:1 Сельта Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 3
|22
|2.
|Валенсия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|21 - 10
|18
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Леганес
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 3
|14
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 17
|13
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 17
|13
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|14.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 9
|8
|15.
|Депортиво
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|16.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 17
|7
|17.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Жирона
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 18
|1
-
До начала матча осталось 2 дня 1 час 11 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сельта - Атлетико М, который состоится 22.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сельта - Атлетико М, который состоится 22.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М
Сельта
12.7% (9)
Ничья:
7% (5)
Атлетико М
80.3% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Атлетико М:
43.7% (31)
0:1 Атлетико М:
18.3% (13)
0:2 Атлетико М:
11.3% (8)
2:1 Сельта:
7% (5)
1:1 Ничья:
5.6% (4)
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