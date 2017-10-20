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Стадион:
Сельта
 
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Атлетико М
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 1 час 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Сельта - Атлетико М, который состоится 22.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Сельта - Атлетико М
Сельта
12.7% (9)
Ничья:
7% (5)
Атлетико М
80.3% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
43.7% (31)
Атлетико М:
18.3% (13)
Атлетико М:
11.3% (8)
Сельта:
7% (5)
Ничья:
5.6% (4)
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