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Стадион:
Валенсия
 
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Севилья
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До начала матча осталось 1 день 3 часа 26 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Севилья, который состоится 21.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Валенсия - Севилья
Валенсия
85.9% (73)
Ничья:
10.6% (9)
Севилья
3.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Валенсия:
52.9% (45)
Валенсия:
12.9% (11)
Ничья:
7.1% (6)
Валенсия:
5.9% (5)
Валенсия:
5.9% (5)
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