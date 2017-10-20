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Стадион: Месталья
Состав команд
13
Нето
Мурара
14
Гайя
Хосе
18
Солер
Карлос
10
Банега
Эвер
16
Навас
Хесус
24
Нолито
Агудо
Валенсия 4-4-2
- Основной состав
- 13 Нето Мурара Вратарь
- 21 Монтойя Мартин Защитник
- 24 Гарай Эсекиэль Защитник
- 5 Габриэль Паулиста Защитник
- 14 Гайя Хосе Защитник
- 18 Солер Карлос Полузащитник
- 10 Парехо Даниэль Полузащитник
- 16 Кондогбия Жоффрей Полузащитник
- 7 Гуэдеш Гонсалу Полузащитник
- 9 Дзадза Симоне Нападающий
- 19 Родриго Морено Нападающий
- Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Хименес Хави Травмирован
Севилья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рико Серхио Вратарь
- 2 Коршья Себастьен Защитник
- 4 Кьяер Симон Защитник
- 5 Ленгле Клеман Защитник
- 3 Кароль Лионель Защитник
- 14 Писарро Гвидо Полузащитник
- 10 Банега Эвер Полузащитник
- 16 Навас Хесус Полузащитник
- 22 Васкес Франко Полузащитник
- 24 Нолито Агудо Полузащитник
- 9 Бен-Йедер Виссам Нападающий
- Главный тренер: Бериццо Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Карришу Даниэль Травмирован
- Пареха Нико Травмирован
- Н'Зонзи Стивен Травмирован
Предыдущие игры
Валенсия (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 15.10.2017 Бетис 3:6 Валенсия П
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 24.09.2017 Реал Сосьедад 2:3 Валенсия П
- 19.09.2017 Валенсия 5:0 Малага П
- 16.09.2017 Леванте 1:1 Валенсия П
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия П
- 18.08.2017 Валенсия 1:0 Лас-Пальмас П
- 11.08.2017 Валенсия 1:2 Аталанта ТМК
- 05.08.2017 Вердер 1:2 Валенсия ТМК
- 30.07.2017 Борнмут 0:1 Валенсия ТМК
- 25.07.2017 Цинциннати 0:2 Валенсия ТМК
- 23.07.2017 Нью-Йорк Космос 2:0 Валенсия ТМК
- 13.07.2017 Валенсия 3:0 Спортинг Л ТМК
- 11.07.2017 Лозанна 0:5 Валенсия ТМК
- 21.05.2017 Валенсия 1:3 Вильярреал П
- 13.05.2017 Эспаньол 0:1 Валенсия П
- 07.05.2017 Валенсия 4:1 Осасуна П
- 29.04.2017 Реал Мадрид 2:1 Валенсия П
- 26.04.2017 Валенсия 2:3 Реал Сосьедад П
Севилья (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 17.10.2017 Спартак Москва 5:1 Севилья ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 30.09.2017 Севилья 2:0 Малага П
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Севилья 1:0 Лас-Пальмас П
- 17.09.2017 Жирона 0:1 Севилья П
- 13.09.2017 Ливерпуль 2:2 Севилья ЛЧ
- 09.09.2017 Севилья 3:0 Эйбар П
- 27.08.2017 Хетафе 0:1 Севилья П
- 22.08.2017 Севилья 2:2 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 19.08.2017 Севилья 1:1 Эспаньол П
- 16.08.2017 Истанбул Башакшехир 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 06.08.2017 Эвертон 2:2 Севилья ТМК
- 05.08.2017 Саутгемптон 2:0 Севилья ТМК
- 30.07.2017 Арсенал 1:2 Севилья КЭ
- 29.07.2017 РБ Лейпциг 0:1 Севилья КЭ
- 22.07.2017 Касима Антлерс 2:0 Севилья ТМК
- 17.07.2017 Серезо Осака 1:3 Севилья ТМК
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Севилья: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
- 16.04.2017 Валенсия 0:0 Севилья Примера
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия Примера
- 10.04.2016 Валенсия 2:1 Севилья Примера
- 29.11.2015 Севилья 1:0 Валенсия Примера
- 25.01.2015 Валенсия 3:1 Севилья Примера
- 23.08.2014 Севилья 1:1 Валенсия Примера
- 01.05.2014 Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы
- 24.04.2014 Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы
- 17.02.2014 Севилья 0:0 Валенсия Примера
- 22.09.2013 Валенсия 3:1 Севилья Примера
- 01.06.2013 Севилья 4:3 Валенсия Примера
- 13.01.2013 Валенсия 2:0 Севилья Примера
- 26.02.2012 Валенсия 1:2 Севилья Примера
- 12.01.2012 Севилья 2:1 Валенсия Кубок Короля
- 06.01.2012 Валенсия 1:0 Севилья Кубок Короля
- 24.09.2011 Севилья 1:0 Валенсия Примера
- 20.03.2011 Валенсия 0:1 Севилья Примера
- 08.11.2010 Севилья 2:0 Валенсия Примера
- 31.01.2010 Севилья 2:1 Валенсия Примера
- 30.08.2009 Валенсия 2:0 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 3
|22
|2.
|Валенсия
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|21 - 10
|18
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|4.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|6.
|Леганес
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|7 - 3
|14
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 17
|13
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 10
|13
|9.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 17
|13
|10.
|Сельта
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|18 - 13
|11
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|14.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 9
|8
|15.
|Депортиво
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|16.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 17
|7
|17.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|7 - 18
|6
|18.
|Жирона
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|3 - 12
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 18
|1
-
До начала матча осталось 1 день 3 часа 26 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Севилья, который состоится 21.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Валенсия - Севилья, который состоится 21.10.2017.
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Прогнозы на матч Валенсия - Севилья
Валенсия
85.9% (73)
Ничья:
10.6% (9)
Севилья
3.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Валенсия:
52.9% (45)
1:0 Валенсия:
12.9% (11)
1:1 Ничья:
7.1% (6)
3:2 Валенсия:
5.9% (5)
2:0 Валенсия:
5.9% (5)
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