Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 18064
5' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
14' Желтая карточкаКала Хуан
42' Желтая карточкаХефферсон Лерма
0:1
58' ГолФахир Файсал
1:1
62' ГолМоралес Луис
90' Желтая карточкаПортильо Франсиско
Новости после матча
Второй тайм
98'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
97'
Мора Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
97'
Лопес Иван нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
96'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
96'
Даконам Дьене получил травму и заменен. Бруно Гонсалес выходит на поле.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Хефферсон Лерма из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
95'
94'
93'
93'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает подножку. Моралес Луис заработал фол.
93'
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
91'
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Портильо Франсиско тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
90'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает подножку. Луна Антонио заработал фол.
90'
88'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает подножку. Барди Энис заработал фол.
87'
87'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Calderon
86'
Тактическая замена. Кампанья Хосе уходит с поля и его заменяет Дюкур Шейк
86'
Моралес Луис из команды Леванте делает подножку. Суарес Дамиан заработал фол.
86'
Луна Антонио из команды Леванте сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Моралес Луис мяча так и не получил
85'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает пас партнеру.
84'
84'
83'
Барди Энис из команды Леванте делает навес
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
82'
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Даконам Дьене из команды Хетафе. Это Алегрия Алекс заработал фол.
81'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
81'
81'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает навес
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
79'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
79'
78'
Видаль Молина из команды Хетафе опасно играет. Чуть не пострадал Хефферсон Лерма.
77'
77'
Алегрия Алекс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Робер Суарес из команды Леванте делает навес
77'
Даконам Дьене из команды Хетафе делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
76'
Барди Энис из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Кала Хуан.
76'
Дьедью Амат из команды Хетафе опасно играет. Чуть не пострадал Постиго Серхио.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
75'
Тактическая замена. Арамбарри Мауро уходит с поля и его заменяет Мора Серхио
74'
Видаль Молина пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес
73'
72'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает подножку. Барди Энис заработал фол.
72'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает пас партнеру.
69'
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отвел угрозу отличным подкатом
67'
Моралес Луис из команды Леванте устремляется вперед с мячом.
66'
Фахир Файсал попал в створ, но вратарь справился с ударом.
66'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 18064 болельщиков
65'
Бергара Маркель из команды Хетафе. Это Хефферсон Лерма заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Алегрия Алекс из команды Леванте делает подножку. Кала Хуан заработал фол.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Луна Антонио сделал результативную передачу.
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Моралес Луис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
62'
Луна Антонио из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
62'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает передачу за спину защитников.
62'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Алегрия Алекс из команды Леванте делает подножку. Арамбарри Мауро заработал фол.
60'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фахир Файсал вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
58'
Кала Хуан бьет в штангу и упускает момент забить!
58'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой слева.
58'
Постиго Серхио выбил мяч на угловой.
58'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес
57'
57'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес
56'
Суарес Дамиан атакует сзади соперника. Моралес Луис пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Нано Александер получил травму и заменен. Алегрия Алекс выходит на поле.
53'
Нано Александер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Нано Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Робер Суарес пробил головой, вратарь справился с ударом.
52'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой справа.
52'
Нано Александер возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Антунеш Виторину выбил мяч на угловой.
51'
Бергара Маркель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой справа.
51'
Нано Александер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
Нано Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Барди Энис из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
50'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Нано Александер на финте ушёл от оппонента.
48'
Антунеш Виторину нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Нано Александер из команды Леванте делает подножку. Арамбарри Мауро заработал фол.
47'
47'
Кала Хуан из команды Хетафе. Это Нано Александер заработал фол.
46'
Тактическая замена. Лопес Педро уходит с поля и его заменяет Барди Энис
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
Видаль Молина попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
45'
Робер Суарес из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Видаль Молина.
44'
43'
Рауль Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
43'
42'
Хефферсон Лерма сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
42'
Хефферсон Лерма совершает грубый фол. Антунеш Виторину был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
40'
40'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает навес
39'
39'
39'
Луна Антонио из команды Леванте делает навес
38'
Портильо Франсиско из команды Хетафе в офсайде
38'
Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу за спину защитников.
36'
Видаль Молина пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
36'
Моралес Луис из команды Леванте делает подножку. Кала Хуан заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
34'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает навес
32'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает подножку. Хефферсон Лерма заработал фол.
31'
31'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
31'
Видаль Молина бьет и мяч от рикошета проходит мимо
31'
Видаль Молина из команды Хетафе устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает подножку. Портильо Франсиско заработал фол.
28'
28'
Лопес Иван из команды Леванте делает подножку. Даконам Дьене заработал фол.
27'
27'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес
27'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
27'
27'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес
26'
Лопес Педро из команды Леванте. Это Дьедью Амат заработал фол.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
25'
Моралес Луис из команды Леванте делает неудачный навес.
24'
23'
23'
23'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
23'
Видаль Молина из команды Хетафе делает навес
23'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Кампанья Хосе из команды Леванте. Это Видаль Молина заработал фол.
22'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Лопес Педро из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Дьедью Амат.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
19'
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Нано Александер из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Даконам Дьене.
18'
Кала Хуан ошибается в защите.
16'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
14'
Кала Хуан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
14'
Кала Хуан из команды Хетафе опасно играет. Чуть не пострадал Хефферсон Лерма.
14'
14'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает неудачный навес.
13'
Лопес Иван из команды Леванте делает подножку. Бергара Маркель заработал фол.
12'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Моралес Луис из команды Леванте наносит очень неточный удар.
12'
Лопес Иван из команды Леванте делает навес
11'
Моралес Луис из команды Леванте. Это Видаль Молина заработал фол.
11'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лопес Педро из команды Леванте делает навес
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
10'
Дьедью Амат из команды Хетафе. Это Лопес Педро заработал фол.
10'
8'
8'
Антунеш Виторину бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
5'
Арамбарри Мауро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
5'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе. Это Нано Александер заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Робер Суарес из команды Леванте остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Антунеш Виторину на финте ушёл от оппонента.
5'
Лопес Педро из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Бергара Маркель.
4'
Моралес Луис из команды Леванте делает подножку. Антунеш Виторину заработал фол.
4'
3'
1'
1'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает подножку. Кампанья Хосе заработал фол.
1'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Хетафе
Леванте
61% (108)
Ничья:
29.9% (53)
Хетафе
9% (16)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Леванте:
31.6% (56)
2:1 Леванте:
23.7% (42)
1:1 Ничья:
23.2% (41)
1:2 Хетафе:
5.1% (9)
2:2 Ничья:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация