  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 18064
Леванте
1:1
Конец матча
Хетафе
0'
5' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
14' Желтая карточка
Кала Хуан
42' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
0:1
58' Гол
Фахир Файсал
1:1
62' Гол
Моралес Луис
90' Желтая карточка
Портильо Франсиско
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
98'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
97'
Мора Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
97'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой справа.
97'
Лопес Иван нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
96'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
96'
Даконам Дьене получил травму и заменен. Бруно Гонсалес выходит на поле.
95'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
95'
Хефферсон Лерма из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
95'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Хетафе
Травма, повреждение
93'
Даконам Дьене возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
93'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает подножку. Моралес Луис заработал фол.
93'
Удар от ворот произведет Леванте
92'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Даконам Дьене получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
91'
Даконам Дьене на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
90'
Портильо Франсиско тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
90'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает подножку. Луна Антонио заработал фол.
90'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает подножку. Барди Энис заработал фол.
87'
Удар от ворот произведет Леванте
87'
Тактическая замена. Дьедью Амат уходит с поля и его заменяет Calderon
86'
Тактическая замена. Кампанья Хосе уходит с поля и его заменяет Дюкур Шейк
Фол, нарушение
86'
Моралес Луис из команды Леванте делает подножку. Суарес Дамиан заработал фол.
86'
Луна Антонио из команды Леванте сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Моралес Луис мяча так и не получил
85'
Гуаита Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает пас партнеру.
Травма, повреждение
84'
Даконам Дьене возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Барди Энис из команды Леванте делает навес
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
83'
Даконам Дьене получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
82'
Даконам Дьене на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Даконам Дьене из команды Хетафе. Это Алегрия Алекс заработал фол.
81'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
81'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает навес
80'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Удар от ворот произведет Хетафе
79'
Моралес Луис из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
79'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
78'
Видаль Молина из команды Хетафе опасно играет. Чуть не пострадал Хефферсон Лерма.
77'
Удар от ворот произведет Хетафе
77'
Алегрия Алекс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Робер Суарес из команды Леванте делает навес
Фол, нарушение
77'
Даконам Дьене из команды Хетафе делает подножку. Алегрия Алекс заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Барди Энис из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Кала Хуан.
Фол, нарушение
76'
Дьедью Амат из команды Хетафе опасно играет. Чуть не пострадал Постиго Серхио.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Удар от ворот произведет Леванте
75'
Тактическая замена. Арамбарри Мауро уходит с поля и его заменяет Мора Серхио
74'
Видаль Молина пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес
73'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
72'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает подножку. Барди Энис заработал фол.
72'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает пас партнеру.
69'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отвел угрозу отличным подкатом
67'
Моралес Луис из команды Леванте устремляется вперед с мячом.
66'
Фахир Файсал попал в створ, но вратарь справился с ударом.
66'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
66'
Сегодняшная посещаемость составляет 18064 болельщиков
Фол, нарушение
65'
Бергара Маркель из команды Хетафе. Это Хефферсон Лерма заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
65'
Алегрия Алекс из команды Леванте делает подножку. Кала Хуан заработал фол.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Луна Антонио сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Моралес Луис записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
62'
Луна Антонио из команды Леванте делает навес прямо в штрафную.
62'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает передачу за спину защитников.
Офсайд
62'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
61'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
60'
Алегрия Алекс из команды Леванте делает подножку. Арамбарри Мауро заработал фол.
60'
Барди Энис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фахир Файсал вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
58'
Кала Хуан бьет в штангу и упускает момент забить!
Угловой
58'
Суарес Дамиан из команды Хетафе подал угловой слева.
58'
Постиго Серхио выбил мяч на угловой.
58'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес
57'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Моралес Луис из команды Леванте делает навес
Фол, нарушение
56'
Суарес Дамиан атакует сзади соперника. Моралес Луис пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Нано Александер получил травму и заменен. Алегрия Алекс выходит на поле.
Травма, повреждение
53'
Нано Александер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
52'
Нано Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Робер Суарес пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
52'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой справа.
Травма, повреждение
52'
Нано Александер возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Антунеш Виторину выбил мяч на угловой.
51'
Бергара Маркель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Лопес Иван из команды Леванте подал угловой справа.
Травма, повреждение
51'
Нано Александер получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
50'
Нано Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Барди Энис из команды Леванте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Нано Александер на финте ушёл от оппонента.
48'
Антунеш Виторину нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
48'
Нано Александер из команды Леванте делает подножку. Арамбарри Мауро заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
47'
Кала Хуан из команды Хетафе. Это Нано Александер заработал фол.
46'
Тактическая замена. Лопес Педро уходит с поля и его заменяет Барди Энис
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
Видаль Молина попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает пас партнеру.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Леванте
46'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
45'
Суарес Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Робер Суарес из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Видаль Молина.
44'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Рауль Фернандес вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Суарес Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Хефферсон Лерма сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
42'
Хефферсон Лерма совершает грубый фол. Антунеш Виторину был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
40'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
40'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает навес
40'
Луна Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе делает навес
39'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Гуаита Висенте вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Луна Антонио из команды Леванте делает навес
Офсайд
38'
Портильо Франсиско из команды Хетафе в офсайде
38'
Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу за спину защитников.
36'
Видаль Молина пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает навес
Фол, нарушение
36'
Моралес Луис из команды Леванте делает подножку. Кала Хуан заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает навес
Фол, нарушение
32'
Фахир Файсал из команды Хетафе делает подножку. Хефферсон Лерма заработал фол.
31'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
31'
Видаль Молина бьет и мяч от рикошета проходит мимо
31'
Видаль Молина из команды Хетафе устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
29'
Кампанья Хосе из команды Леванте делает подножку. Портильо Франсиско заработал фол.
28'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Лопес Иван из команды Леванте делает подножку. Даконам Дьене заработал фол.
27'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес
27'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Суарес Дамиан из команды Хетафе делает навес
27'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес
Фол, нарушение
26'
Лопес Педро из команды Леванте. Это Дьедью Амат заработал фол.
25'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Удар от ворот произведет Хетафе
25'
Моралес Луис из команды Леванте делает неудачный навес.
Офсайд
24'
Видаль Молина из команды Хетафе в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Леванте
23'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Видаль Молина из команды Хетафе делает навес
23'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Суарес Дамиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Кампанья Хосе из команды Леванте. Это Видаль Молина заработал фол.
22'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
21'
Даконам Дьене возвращается на поле, всё в порядке.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
20'
Лопес Педро из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Дьедью Амат.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Даконам Дьене получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Даконам Дьене на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Нано Александер из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Даконам Дьене.
18'
Кала Хуан ошибается в защите.
16'
Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Леванте делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Удар от ворот произведет Хетафе
Желтая карточка
14'
Кала Хуан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
14'
Кала Хуан из команды Хетафе опасно играет. Чуть не пострадал Хефферсон Лерма.
14'
Удар от ворот произведет Леванте
14'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает неудачный навес.
Фол, нарушение
13'
Лопес Иван из команды Леванте делает подножку. Бергара Маркель заработал фол.
12'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Моралес Луис из команды Леванте наносит очень неточный удар.
12'
Лопес Иван из команды Леванте делает навес
Фол, нарушение
11'
Моралес Луис из команды Леванте. Это Видаль Молина заработал фол.
11'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Лопес Педро из команды Леванте делает навес
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
10'
Дьедью Амат из команды Хетафе. Это Лопес Педро заработал фол.
10'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Леванте
8'
Антунеш Виторину бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
7'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
5'
Арамбарри Мауро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
5'
Арамбарри Мауро из команды Хетафе. Это Нано Александер заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
5'
Робер Суарес из команды Леванте остановил атаку, перехватив мяч.
5'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Антунеш Виторину на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
5'
Лопес Педро из команды Леванте опасно играет. Чуть не пострадал Бергара Маркель.
Фол, нарушение
4'
Моралес Луис из команды Леванте делает подножку. Антунеш Виторину заработал фол.
4'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Леванте
1'
Удар от ворот произведет Хетафе
Фол, нарушение
1'
Бергара Маркель из команды Хетафе делает подножку. Кампанья Хосе заработал фол.
1'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хетафе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 1:1 Хетафе
Леванте
61% (108)
Ничья:
29.9% (53)
Хетафе
9% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Леванте:
31.6% (56)
Леванте:
23.7% (42)
Ничья:
23.2% (41)
Хетафе:
5.1% (9)
Ничья:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация