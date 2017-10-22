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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Бутарке
Состав команд
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
12
Бове
Клаудио
30
Нуньес
Унай
21
Весга
Микель
22
Гарсия
Рауль
20
Адурис
Ариц
Леганес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Куэльяр Иван Вратарь
- 20 Сальдуа Хосеба Защитник
- 16 Дос Сантос Мауро Защитник
- 22 Сиовас Димитрис Защитник
- 14 Гарсия Рауль II Защитник
- 17 Эрасо Хави Полузащитник
- 21 Перес Рубен Полузащитник
- 8 Габриэл Пирес Полузащитник
- 10 Эль-Жар Набиль Нападающий
- 12 Бове Клаудио Нападающий
- 25 Амрабат Нордин Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Шампань Нерео Вратарь
- 3 Бустинса Унаи Защитник
- 15 Рико Диего Защитник
- 18 Наранхо Хосе Полузащитник
- 6 Гумбау Херард Полузащитник
- 24 Брашанац Дарко Нападающий
- 7 Коне Мамаду Нападающий
- Главный тренер: Гаритано Асьер
- Травмы и дисквалификации
- Омар Рамос Травмирован
- Серантес Хон Травмирован
Атлетик Б 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кепа Аррисабалага Вратарь
- 2 Боведа Энеко Защитник
- 30 Нуньес Унай Защитник
- 4 Лапорт Эмерик Защитник
- 3 Саборит Энрик Защитник
- 6 Сан-Хосе Микель Полузащитник
- 21 Весга Микель Полузащитник
- 11 Уильямс Иньяки Полузащитник
- 22 Гарсия Рауль Полузащитник
- 28 Кордоба Иньиго Полузащитник
- 20 Адурис Ариц Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Эррерин Яго Вратарь
- 16 Этчейта Хавьер Защитник
- 15 Лекуе Иньиго Защитник
- 19 Сабин Мерино Полузащитник
- 14 Сусаета Маркель Полузащитник
- 7 Беньят Эчебария Полузащитник
- 8 Итурраспе Андер Полузащитник
- Главный тренер: Сиганда Хосе
- Травмы и дисквалификации
- Муньяин Икер Травмирован
Предыдущие игры
Леганес (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 15.10.2017 Малага 0:2 Леганес П
- 05.10.2017 Эйбар 0:2 Леганес ТМК
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 24.09.2017 Лас-Пальмас 0:2 Леганес П
- 20.09.2017 Леганес 0:0 Жирона П
- 15.09.2017 Эйбар 1:0 Леганес П
- 08.09.2017 Леганес 1:2 Хетафе П
- 30.08.2017 Гвадалахара-2 1:3 Леганес ТМК
- 27.08.2017 Эспаньол 0:1 Леганес П
- 18.08.2017 Леганес 1:0 Алавес П
- 12.08.2017 Толедо 3:0 Леганес ТМК
- 12.08.2017 Леганес 0:1 Атлетико М ТМК
- 09.08.2017 Леганес 1:1 Алавес ТМК
- 05.08.2017 Райо Вальекано 0:2 Леганес ТМК
- 02.08.2017 Вальядолид 1:0 Леганес ТМК
- 29.07.2017 Талавера 0:2 Леганес ТМК
- 26.07.2017 Реал Мадрид Кастилья 0:2 Леганес ТМК
- 22.07.2017 Фуэнлабрада 0:1 Леганес ТМК
- 20.05.2017 Леганес 1:1 Алавес П
- 14.05.2017 Атлетик Б 1:1 Леганес П
Атлетик Б (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 19.10.2017 Эстерсунд 2:2 Атлетик Б ЛЕ
- 14.10.2017 Атлетик Б 1:0 Севилья П
- 11.10.2017 Баракальдо 2:2 Атлетик Б ТМК
- 01.10.2017 Валенсия 3:2 Атлетик Б П
- 28.09.2017 Атлетик Б 0:1 Заря ЛЕ
- 23.09.2017 Малага 3:3 Атлетик Б П
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М П
- 17.09.2017 Лас-Пальмас 1:0 Атлетик Б П
- 14.09.2017 Герта 0:0 Атлетик Б ЛЕ
- 10.09.2017 Атлетик Б 2:0 Жирона П
- 27.08.2017 Эйбар 0:1 Атлетик Б П
- 24.08.2017 Атлетик Б 1:0 Панатинаикос ЛЕ
- 20.08.2017 Атлетик Б 0:0 Хетафе П
- 17.08.2017 Панатинаикос 2:3 Атлетик Б ЛЕ
- 05.08.2017 Ливерпуль 3:1 Атлетик Б ТМК
- 03.08.2017 Атлетик Б 3:0 Динамо Бухарест ЛЕ
- 29.07.2017 Атлетик Б 3:0 Реус Депортиу ТМК
- 27.07.2017 Динамо Бухарест 1:1 Атлетик Б ЛЕ
- 22.07.2017 Атлетик Б 1:2 Вальядолид ТМК
- 21.07.2017 Брюгге 0:2 Атлетик Б ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|26 - 3
|25
|2.
|Валенсия
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|25 - 10
|21
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|14 - 5
|19
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 7
|17
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|6.
|Бетис
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 17
|16
|7.
|Севилья
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|8.
|Леганес
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|7 - 3
|15
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 17
|13
|10.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|11.
|Сельта
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|18 - 14
|11
|12.
|Леванте
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 11
|11
|13.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|14.
|Хетафе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 10
|9
|15.
|Депортиво
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 16
|8
|16.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|3 - 17
|7
|17.
|Жирона
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 22
|6
|19.
|Алавес
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|3 - 14
|3
|20.
|Малага
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 20
|1
Первый тайм
4'
Кепа Аррисабалага вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Перес Рубен из команды Леганес делает навес
4'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
3'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Сан-Хосе Микель наказан за толчок Перес Рубен
2'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает неудачный навес.
1'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
1'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Атлетик Б
Леганес
23.3% (42)
Ничья:
44.4% (80)
Атлетик Б
32.2% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.8% (68)
1:2 Атлетик Б:
18.3% (33)
1:0 Леганес:
11.1% (20)
0:1 Атлетик Б:
10% (18)
2:1 Леганес:
8.3% (15)
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