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Стадион:
Леганес
0:0
Первый тайм: 4'
Атлетик Б
0' 4'
Первый тайм
4'
Кепа Аррисабалага вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Перес Рубен из команды Леганес делает навес
4'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
3'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
3'
Сан-Хосе Микель наказан за толчок Перес Рубен
2'
Гарсия Рауль II из команды Леганес делает неудачный навес.
1'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
1'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леганес 0:0 Атлетик Б
Леганес
23.3% (42)
Ничья:
44.4% (80)
Атлетик Б
32.2% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.8% (68)
Атлетик Б:
18.3% (33)
Леганес:
11.1% (20)
Атлетик Б:
10% (18)
Леганес:
8.3% (15)
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