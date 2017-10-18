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Стадион:
Марсель
 
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ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Марсель - ПСЖ, который состоится 22.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ
Марсель
6.8% (5)
Ничья:
5.4% (4)
ПСЖ
87.8% (65)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
37.8% (28)
ПСЖ:
27% (20)
ПСЖ:
6.8% (5)
ПСЖ:
5.4% (4)
ПСЖ:
5.4% (4)
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