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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 19.10.2017 Марсель 2:1 Витория Гимарайнш ЛЕ
- 15.10.2017 Страсбург 3:3 Марсель Л1
- 01.10.2017 Ницца 2:4 Марсель Л1
- 28.09.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Марсель ЛЕ
- 24.09.2017 Марсель 2:0 Тулуза Л1
- 17.09.2017 Амьен 0:2 Марсель Л1
- 14.09.2017 Марсель 1:0 Коньяспор ЛЕ
- 10.09.2017 Марсель 1:3 Ренн Л1
- 27.08.2017 Монако 6:1 Марсель Л1
- 24.08.2017 Марсель 3:0 Домжале ЛЕ
- 20.08.2017 Марсель 1:1 Анже Л1
- 17.08.2017 Домжале 1:1 Марсель ЛЕ
- 12.08.2017 Нант 0:1 Марсель Л1
- 06.08.2017 Марсель 3:0 Дижон Л1
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Глазго Рейнджерс 1:1 Марсель ТМК
- 18.07.2017 Марсель 2:1 Спортинг Л ТМК
- 15.07.2017 Марсель 1:0 Фенербахче ТМК
- 12.07.2017 Марсель 4:2 Вииторул Констанца ТМК
ПСЖ (последние 20 матчей: +15 =3 -2)
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 14.10.2017 Дижон 1:2 ПСЖ Л1
- 30.09.2017 ПСЖ 6:2 Бордо Л1
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 23.09.2017 Монпелье 0:0 ПСЖ Л1
- 17.09.2017 ПСЖ 2:0 Лион Л1
- 12.09.2017 Селтик 0:5 ПСЖ ЛЧ
- 08.09.2017 Метц 1:5 ПСЖ Л1
- 25.08.2017 ПСЖ 3:0 Сент-Этьен Л1
- 20.08.2017 ПСЖ 6:2 Тулуза Л1
- 13.08.2017 Генгам 0:3 ПСЖ Л1
- 05.08.2017 ПСЖ 2:0 Амьен Л1
- 29.07.2017 Монако 1:2 ПСЖ С
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 ПСЖ 1:1 Париж ТМК
- 27.05.2017 Анже 0:1 ПСЖ КФ
- 20.05.2017 ПСЖ 1:1 Кан Л1
- 14.05.2017 Сент-Этьен 0:5 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
Марсель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
- 26.02.2017 Марсель 1:5 ПСЖ Лига 1
- 23.10.2016 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1
- 21.05.2016 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Франции
- 07.02.2016 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1
- 04.10.2015 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 05.04.2015 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1
- 09.11.2014 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 03.03.2014 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 06.10.2013 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1
- 27.02.2013 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок Франции
- 25.02.2013 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 31.10.2012 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги
- 07.10.2012 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1
- 08.04.2012 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 28.11.2011 Марсель 3:0 ПСЖ Лига 1
- 20.03.2011 Марсель 2:1 ПСЖ Лига 1
- 07.11.2010 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 28.07.2010 Марсель 0:0 ПСЖ Суперкубок
- 28.02.2010 ПСЖ 0:3 Марсель Лига 1
- 20.11.2009 Марсель 1:0 ПСЖ Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|29 - 6
|25
|2.
|Монако
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 12
|19
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|5.
|Нант
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|7 - 6
|17
|6.
|Лион
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|7.
|Бордо
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 14
|16
|8.
|Кан
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|7 - 6
|15
|9.
|Генгам
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 12
|13
|10.
|Монпелье
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 6
|12
|11.
|Труа
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 11
|12
|13.
|Тулуза
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|14.
|Ницца
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|15.
|Амьен
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|4 - 12
|6
|16.
|Лилль
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|17.
|Ренн
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 15
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|20.
|Метц
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|4 - 17
|3
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Марсель - ПСЖ, который состоится 22.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Марсель - ПСЖ, который состоится 22.10.2017.
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Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ
Марсель
6.8% (5)
Ничья:
5.4% (4)
ПСЖ
87.8% (65)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
37.8% (28)
1:3 ПСЖ:
27% (20)
0:2 ПСЖ:
6.8% (5)
0:1 ПСЖ:
5.4% (4)
2:3 ПСЖ:
5.4% (4)
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