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1:3
Конец матча
1:0
36' ГолDavid Poljanec
1:1
39' ГолМаргаса Ренату
1:2
85' ПенальтиДербишир Мэтт
1:3
90' ГолRafael Guimarães Lopes IV
|
36'
1:0
39'
1:1
85'
1:2
90'
1:3
Состав команд
Неа Саламина
- Основной состав
- 33 Веселовски Роберт Вратарь
- 13 Кусулос Янис Защитник
- 91 Коррейя Андерсон Защитник
- 3 Восканян Тарон Защитник
- 28 Бригиду Рубен Полузащитник
- 96 Рейнолдс Аластер Полузащитник
- 10 Сангой Гастон Нападающий
- 6 Andreas Karo
- 25 David Poljanec
- 7 Helio Roque
- 18 Joel Damahou
- Запасные игроки
- 32 Demetris Stylianou Вратарь
- 20 Маноян Давид Полузащитник
- 9 Макриев Димитар Нападающий
- 22 Theodosis Siathas
- 97 Georgios Kakko
- 11 Andreas Kyprianou
- 8 Andreas Lemesios
- 98 Theodoros Constantinou
- 2 Konstrantinos Serghiou
- 92 Nikolaos Lougos
- 19 Giannis Papadopoulos
- Главный тренер: Savvas Poursaitidis
Омония
- Основной состав
- 22 Велтхёйзен Пит Вратарь
- 28 Маргаса Ренату Защитник
- 24 Мамаду Канде Защитник
- 5 Фабрисио Силва Защитник
- 6 Соарес Вильям Защитник
- 13 Жаилсон Защитник
- 8 Алекс Соареш Полузащитник
- 23 Мадуро Эдвигес Полузащитник
- 14 Антониа Ярхинио Нападающий
- 27 Дербишир Мэтт Нападающий
- 21 Rafael Guimarães Lopes IV
- Запасные игроки
- 25 Andreas Christodoulou Вратарь
- 49 Кателарис Фанос Защитник
- 77 Христофи Димитрос Полузащитник
- 71 Бреевелд Никандро Полузащитник
- 15 Бентеке Жонатан Нападающий
- 19 Панайоту Антреас Нападающий
- 7 Деметриу Мариос Нападающий
- 65 Andreas Katsantonis
- 29 Stephane Aziz Ki
- 68 Andreas Frangeskou
- 10 Rubenilson Kanu II
- Главный тренер: Христодулу Памбос
Предыдущие игры
Неа Саламина (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 21.10.2017 Пафос 4:0 Неа Саламина ПД
- 16.10.2017 Неа Саламина 0:0 Этникос Ахна ПД
- 01.10.2017 Аполлон 5:0 Неа Саламина ПД
- 23.09.2017 Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.09.2017 Докса Катокопия 4:1 Неа Саламина ПД
- 09.09.2017 Неа Саламина 1:4 АПОЭЛ ПД
- 26.08.2017 Арис Лимассол 1:1 Неа Саламина ПД
- 20.08.2017 Неа Саламина 1:1 Анортосис ПД
- 21.05.2017 Докса Катокопия 0:3 Неа Саламина ПД
- 14.05.2017 Неа Саламина 1:0 Кармиотисса ПД
- 06.05.2017 Эрмис Арадиппу 3:0 Неа Саламина ПД
- 30.04.2017 Неа Саламина 0:1 Этникос Ахна ПД
- 22.04.2017 Арис Лимассол 1:1 Неа Саламина ПД
- 13.04.2017 Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия ПД
- 08.04.2017 Кармиотисса 2:0 Неа Саламина ПД
- 03.04.2017 Неа Саламина 4:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 19.03.2017 Этникос Ахна 0:2 Неа Саламина ПД
- 11.03.2017 Неа Саламина 0:3 Арис Лимассол ПД
- 04.03.2017 Неа Саламина 1:3 Кармиотисса ПД
- 26.02.2017 Этникос Ахна 0:0 Неа Саламина ПД
Омония (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 21.10.2017 Омония 1:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 15.10.2017 Эрмис Арадиппу 2:1 Омония ПД
- 30.09.2017 Омония 1:1 Олимпиакос Никосия ПД
- 23.09.2017 Омония 2:2 Алки Ороклинис ПД
- 20.09.2017 Омония 5:2 АЕК Ларнака ПД
- 16.09.2017 Пафос 2:1 Омония ПД
- 10.09.2017 Омония 2:1 Этникос Ахна ПД
- 21.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 3:2 Омония ПД
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
- 07.05.2017 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 29.04.2017 Анортосис 4:3 Омония ПД
- 22.04.2017 Омония 1:2 АЕК Ларнака ПД
- 12.04.2017 Омония 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 09.04.2017 АПОЭЛ 1:0 Омония ПД
- 02.04.2017 Омония 0:2 Аполлон ПД
- 18.03.2017 Омония 2:0 Анортосис ПД
- 13.03.2017 АЕК Ларнака 1:1 Омония ПД
- 04.03.2017 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 25.02.2017 Омония 4:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.02.2017 Аполлон 3:0 Омония К
Последние игры между собой
Неа Саламина: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Омония: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
- 28.01.2017 Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 22.10.2016 Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион
- 27.04.2016 Омония 2:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 19.03.2016 Неа Саламина 1:2 Омония Первый дивизион
- 13.12.2015 Неа Саламина 0:2 Омония Первый дивизион
- 22.08.2015 Омония 5:3 Неа Саламина Первый дивизион
- 20.12.2014 Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 14.09.2014 Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион
- 14.08.2014 Неа Саламина 0:1 Омония Товарищеские матчи. Сборные
- 09.02.2014 Неа Саламина 0:1 Омония Первый дивизион
- 03.11.2013 Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 30.03.2013 Омония 6:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 08.12.2012 Неа Саламина 0:1 Омония Первый дивизион
- 08.02.2012 Неа Саламина 1:8 Омония Кубок
- 01.02.2012 Омония 2:0 Неа Саламина Кубок
- 28.11.2011 Омония 2:2 Неа Саламина Первый дивизион
- 07.03.2010 Неа Саламина 0:2 Омония Первый дивизион
- 29.11.2009 Омония 1:1 Неа Саламина Первый дивизион
- 02.02.2008 Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион
- 23.01.2008 Неа Саламина 2:1 Омония Кубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|9
|6
|1
|2
|21 - 9
|19
|2.
|Анортосис
|8
|5
|3
|0
|10 - 4
|18
|3.
|Пафос
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|4.
|Омония
|8
|4
|2
|2
|16 - 11
|14
|5.
|Докса Катокопия
|9
|4
|1
|4
|14 - 11
|13
|6.
|Аполлон
|6
|3
|3
|0
|13 - 5
|12
|7.
|АПОЭЛ
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|1
|3
|4 - 4
|10
|9.
|Олимпиакос Никосия
|8
|2
|4
|2
|6 - 9
|10
|10.
|Алки Ороклинис
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|11.
|Эрмис Арадиппу
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|12.
|Неа Саламина
|9
|1
|3
|5
|6 - 22
|6
|13.
|Этникос Ахна
|8
|1
|1
|6
|6 - 10
|4
|14.
|Арис Лимассол
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rafael Lopes.
86'
Неа Саламина производит замену. Элио Роке уходит, и Andreas Kyprianou заменяет его
85'
Г О О О О О Л - Дербишир Мэтт из команды Омония забивает пенальти
80'
Омония производит замену. Антониа Ярхинио уходит, и Христофи Димитрос заменяет его
66'
Неа Саламина производит замену. Сангой Гастон уходит, и Маноян Давид заменяет его
63'
Неа Саламина производит замену. Восканян Тарон уходит, и Konstrantinos Serghiou заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Омония производит замену. Соарес Вильям уходит, и Кателарис Фанос заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Омония производит замену. Мадуро Эдвигес уходит, и Кану заменяет его
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маргаса Ренату.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает David Poljanec.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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