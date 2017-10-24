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Неа Саламина
1:3
Конец матча
Омония
0'
1:0
36' Гол
David Poljanec
1:1
39' Гол
Маргаса Ренату
1:2
85' Пенальти
Дербишир Мэтт
1:3
90' Гол
Rafael Guimarães Lopes IV
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Rafael Lopes.
86'
Неа Саламина производит замену. Элио Роке уходит, и Andreas Kyprianou заменяет его
Описание гола
85'
Г О О О О О Л - Дербишир Мэтт из команды Омония забивает пенальти
80'
Омония производит замену. Антониа Ярхинио уходит, и Христофи Димитрос заменяет его
66'
Неа Саламина производит замену. Сангой Гастон уходит, и Маноян Давид заменяет его

63'
Неа Саламина производит замену. Восканян Тарон уходит, и Konstrantinos Serghiou заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Омония производит замену. Соарес Вильям уходит, и Кателарис Фанос заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Омония производит замену. Мадуро Эдвигес уходит, и Кану заменяет его
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маргаса Ренату.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает David Poljanec.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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