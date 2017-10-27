- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Футбольный, Сидней
1:0
Второй тайм: 87'
23' Желтая карточкаЛоури Шейн
41' Желтая карточкаJoseph Mills
1:0
45' ПенальтиБобо
|
23'
41'
45'
1:0
81'
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 17 Кэрни Дэвид Защитник
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 7 Майкл Зулло Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хьюард-Белль Том Вратарь
- 22 Райолл Себастьян Защитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 8 Ретре Пауло Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Перт Глори
- Основной состав
- 33 Liam Reddy Вратарь
- 2 Alexander Grant Защитник
- 4 Лоури Шейн Защитник
- 9 Кио Эндрю Полузащитник
- 8 Торрес Хави Полузащитник
- 23 Scott Neville Полузащитник
- 17 Кастро Диего Полузащитник
- 22 Таггарт Адам Нападающий
- 14 Chris Harold
- 16 Joseph Mills
- 18 Andreu Guerao
- Запасные игроки
- 6 Николс Митч Полузащитник
- 19 Joseph Knowles
- 15 Brandon Wilson
- 13 Nick Feely
- 20 Jake Brimmer
- Главный тренер: Kenny Lowe
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 21.10.2017 Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 11.10.2017 Саус Мельбурн 1:5 Сидней КФ
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней ЭЛ
- 13.09.2017 Сидней 2:0 Мельбурн Сити КФ
- 29.08.2017 Бэнстаун Берриз 0:3 Сидней КФ
- 02.08.2017 Шемрок Роверс Дарвин 0:8 Сидней КФ
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
- 24.05.2017 Сидней 0:3 Ливерпуль ТМК
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 15.04.2017 Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 01.04.2017 Сидней 3:0 Мельбурн Сити ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 10.03.2017 Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2017 Мельбурн Сити 1:3 Сидней ЭЛ
- 18.02.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней ЭЛ
- 09.02.2017 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
Перт Глори (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 15.10.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 08.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 01.08.2017 Хейдельберг Юнайтед 1:0 Перт Глори КФ
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.04.2017 Мельбурн Сити 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 16.04.2017 Перт Глори 5:4 Мельбурн Сити ЭЛ
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2017 Аделаида Юнайтед 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней ЭЛ
- 11.03.2017 Мельбурн Виктори 4:1 Перт Глори ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 18.02.2017 Перт Глори 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 10.02.2017 Аделаида Юнайтед 0:5 Перт Глори ЭЛ
- 04.02.2017 Перт Глори 3:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 28.01.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Перт Глори ЭЛ
- 21.01.2017 Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.01.2017 Ньюкасл Джетс 2:2 Перт Глори ЭЛ
- 05.01.2017 Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Перт Глори: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
- 29.04.2017 Сидней 3:0 Перт Глори Эй-Лига
- 26.03.2017 Перт Глори 0:3 Сидней Эй-Лига
- 17.12.2016 Перт Глори 1:4 Сидней Эй-Лига
- 13.11.2016 Сидней 4:1 Перт Глори Эй-Лига
- 30.08.2016 Перт Глори 0:2 Сидней Кубок ФФА
- 10.04.2016 Сидней 4:0 Перт Глори Эй-Лига
- 13.02.2016 Сидней 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 21.11.2015 Перт Глори 0:0 Сидней Эй-Лига
- 10.04.2015 Перт Глори 0:3 Сидней Эй-Лига
- 07.02.2015 Перт Глори 1:3 Сидней Эй-Лига
- 04.12.2014 Сидней 1:2 Перт Глори Эй-Лига
- 13.04.2014 Сидней 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 15.02.2014 Сидней 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 02.11.2013 Перт Глори 1:0 Сидней Эй-Лига
- 02.03.2013 Перт Глори 2:1 Сидней Эй-Лига
- 05.01.2013 Перт Глори 2:2 Сидней Эй-Лига
- 28.10.2012 Сидней 2:1 Перт Глори Эй-Лига
- 11.02.2012 Сидней 2:1 Перт Глори Хёндай А-Лига
- 19.01.2012 Сидней 1:1 Перт Глори Хёндай А-Лига
- 12.11.2011 Перт Глори 0:1 Сидней Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|1:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|Мельбурн Сити
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Ньюкасл Джетс
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|6.
|Перт Глори
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|8.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|10.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Второй тайм
81'
Сидней производит замену. Бобо уходит, и Саймон Мэтт заменяет его
68'
Перт Глори производит замену. Крис Харелд уходит, и Joseph Knowles заменяет его
67'
Сидней производит замену. Кэрни Дэвид уходит, и Межеевски Адриан заменяет его
57'
Перт Глори производит замену. Андреу уходит, и Jake Brimmer заменяет его
57'
Перт Глори производит замену. Alexander Grant уходит, и Николс Митч заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Джозеф Миллз получает желтую карточку.
23'
Лоури Шейн получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация