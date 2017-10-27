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Стадион:
Сидней
1:0
Второй тайм: 87'
Перт Глори
0'
23' Желтая карточка
Лоури Шейн
41' Желтая карточка
Joseph Mills
1:0
45' Пенальти
Бобо
87'
Второй тайм
81'
Сидней производит замену. Бобо уходит, и Саймон Мэтт заменяет его
68'
Перт Глори производит замену. Крис Харелд уходит, и Joseph Knowles заменяет его
67'
Сидней производит замену. Кэрни Дэвид уходит, и Межеевски Адриан заменяет его
57'
Перт Глори производит замену. Андреу уходит, и Jake Brimmer заменяет его
57'
Перт Глори производит замену. Alexander Grant уходит, и Николс Митч заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Бобо из команды Сидней забивает пенальти
Желтая карточка
41'
Джозеф Миллз получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Лоури Шейн получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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