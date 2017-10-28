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Стадион: Вестпак
3:3
Конец матча
1:0
1' ГолКалуджерович Андрия
2:0
18' ГолКришна Рой
3:0
20' ГолКалуджерович Андрия
23' Желтая карточкаПарацки Горан
33' Желтая карточкаJack Hingert
3:1
45' ГолМаккароне Массимо
53' Желтая карточкаБотеак Эрик
3:2
66' ГолПападопулос Авраам
71' Желтая карточкаAli Abbas
3:3
82' ПенальтиМаккароне Массимо
84' Желтая карточкаБен-Халфаллах Фахид
84' Желтая карточкаKeegan Smith
87' Желтая карточкаMitchell Oxborrow
|
1'
1:0
18'
2:0
20'
3:0
23'
33'
39'
45'
3:1
53'
66'
3:2
71'
82'
3:3
84'
Состав команд
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 30 Keegan Smith Вратарь
- 19 Дойл Томас Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Полузащитник
- 8 Видошич Дарио Полузащитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 2 Daniel Mullen I
- 4 Парацки Горан
- 17 Ali Abbas
- Запасные игроки
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 12 Adam Parkhouse
- 6 Dylan Fox
- 11 Hamish Watson
- 7 Guilherme XV
- Главный тренер: Des Buckingham
Брисбен Роар
- Основной состав
- 1 Michael Theoklitos Вратарь
- 13 Норт Джейд Защитник
- 3 Luke DeVere Защитник
- 19 Jack Hingert Защитник
- 6 Пападопулос Авраам Защитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 16 Mitchell Oxborrow Полузащитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Jamie Young Вратарь
- 2 Ингем Дэн Защитник
- 26 Nicholas D'Agostino Полузащитник
- 33 Petros Skapetis
- 18 Joe Caletti
- Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 15.10.2017 Сидней 3:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.10.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.08.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс КФ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 08.04.2017 Веллингтон Феникс 1:1 Сидней ЭЛ
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 19.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.02.2017 Сидней 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2017 Веллингтон Феникс 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 29.01.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.01.2017 Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.01.2017 Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 14.01.2017 Веллингтон Феникс 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 05.01.2017 Перт Глори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2017 Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 13.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 06.10.2017 Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.08.2017 Брисбен Роар 1:5 Мельбурн Виктори КФ
- 10.05.2017 Брисбен Роар 2:3 Ульсан ЛЧА
- 30.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.04.2017 Муангтхонг Юнайтед 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 21.04.2017 Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.04.2017 Брисбен Роар 2:1 Касима Антлерс ЛЧА
- 08.04.2017 Перт Глори 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 02.04.2017 Брисбен Роар 5:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 25.03.2017 Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.03.2017 Аделаида Юнайтед 2:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 14.03.2017 Касима Антлерс 3:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 05.03.2017 Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 28.02.2017 Ульсан 6:0 Брисбен Роар ЛЧА
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 21.02.2017 Брисбен Роар 0:0 Муангтхонг Юнайтед ЛЧА
- 18.02.2017 Перт Глори 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Брисбен Роар: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 16.04.2017 Брисбен Роар 4:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 25.02.2017 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.01.2017 Веллингтон Феникс 0:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 10.01.2016 Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.12.2015 Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 24.10.2015 Веллингтон Феникс 3:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 22.03.2015 Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 02.02.2015 Брисбен Роар 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 04.01.2015 Веллингтон Феникс 3:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 24.01.2014 Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 14.12.2013 Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 13.10.2013 Веллингтон Феникс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига
- 17.02.2013 Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 01.01.2013 Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.10.2012 Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 12.02.2012 Веллингтон Феникс 0:2 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 15.12.2011 Веллингтон Феникс 2:0 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 14.11.2011 Брисбен Роар 1:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 26.01.2011 Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 04.11.2010 Веллингтон Феникс 1:4 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Сидней
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|3.
|Ньюкасл Джетс
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|5.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|6.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|7.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|2
|2
|6 - 8
|2
|8.
|Мельбурн Виктори
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|10.
|Брисбен Роар
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Веллингтон Феникс производит замену. Макглинчи Майкл уходит, и Adam Parkhouse заменяет его
88'
Брисбен Роар производит замену. Mitchell Oxborrow уходит, и Joe Caletti заменяет его
87'
Mitchell Oxborrow получает желтую карточку.
84'
Keegan Smith получает желтую карточку.
84'
Брисбен Роар производит замену. Холман Бретт уходит, и Petros Skapetis заменяет его
84'
Бен-Халфаллах Фахид получает желтую карточку.
82'
Г О О О О О Л - Маккароне Массимо из команды Брисбен Роар забивает пенальти
71'
Али Аббас получает желтую карточку.
69'
Веллингтон Феникс производит замену. Видошич Дарио уходит, и Гильерме заменяет его
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пападопулос Авраам.
53'
Ботеак Эрик получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маккароне Массимо.
39'
Брисбен Роар производит замену. Луке ДеВере уходит, и Dane Ingham заменяет его
33'
Джек Хингерт получает желтую карточку.
25'
Веллингтон Феникс производит замену. Геллоуэй Скотт уходит, и Dylan Fox заменяет его
23'
Парацки Горан получает желтую карточку.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андрия Калуджерович.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кришна Рой.
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андрия Калуджерович.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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