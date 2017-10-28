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Стадион:
Веллингтон Феникс
3:3
Конец матча
Брисбен Роар
0'
1:0
1' Гол
Калуджерович Андрия
2:0
18' Гол
Кришна Рой
3:0
20' Гол
Калуджерович Андрия
23' Желтая карточка
Парацки Горан
33' Желтая карточка
Jack Hingert
3:1
45' Гол
Маккароне Массимо
53' Желтая карточка
Ботеак Эрик
3:2
66' Гол
Пападопулос Авраам
71' Желтая карточка
Ali Abbas
3:3
82' Пенальти
Маккароне Массимо
84' Желтая карточка
Бен-Халфаллах Фахид
84' Желтая карточка
Keegan Smith
87' Желтая карточка
Mitchell Oxborrow
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Веллингтон Феникс производит замену. Макглинчи Майкл уходит, и Adam Parkhouse заменяет его
88'
Брисбен Роар производит замену. Mitchell Oxborrow уходит, и Joe Caletti заменяет его
Желтая карточка
87'
Mitchell Oxborrow получает желтую карточку.
Желтая карточка
84'
Keegan Smith получает желтую карточку.
84'
Брисбен Роар производит замену. Холман Бретт уходит, и Petros Skapetis заменяет его

Желтая карточка
84'
Бен-Халфаллах Фахид получает желтую карточку.
Описание гола
82'
Г О О О О О Л - Маккароне Массимо из команды Брисбен Роар забивает пенальти
Желтая карточка
71'
Али Аббас получает желтую карточку.
69'
Веллингтон Феникс производит замену. Видошич Дарио уходит, и Гильерме заменяет его
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Пападопулос Авраам.
Желтая карточка
53'
Ботеак Эрик получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маккароне Массимо.
39'
Брисбен Роар производит замену. Луке ДеВере уходит, и Dane Ingham заменяет его
Желтая карточка
33'
Джек Хингерт получает желтую карточку.
25'
Веллингтон Феникс производит замену. Геллоуэй Скотт уходит, и Dylan Fox заменяет его
Желтая карточка
23'
Парацки Горан получает желтую карточку.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андрия Калуджерович.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кришна Рой.
Описание гола
1'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Андрия Калуджерович.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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