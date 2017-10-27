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Динамо-2 СПб
 
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Чертаново
announcement
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До начала матча осталось 13 часов 47 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо-2 СПб - Чертаново, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо-2 СПб - Чертаново
Динамо-2 СПб
25.2% (31)
Ничья:
4.9% (6)
Чертаново
69.9% (86)

Вы не участвовали в прогнозе

Чертаново:
28.5% (35)
Чертаново:
24.4% (30)
Чертаново:
13.8% (17)
Динамо-2 СПб:
8.1% (10)
Динамо-2 СПб:
7.3% (9)
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