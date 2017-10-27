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Динамо-2 СПб (последние 14 матчей: +2 =5 -7)
- 21.10.2017 Коломна 2:0 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 15.10.2017 Динамо-2 СПб 0:0 Луки-Энергия ВДЗЗ
- 07.10.2017 Знамя Труда 0:1 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 01.10.2017 Динамо-2 СПб 2:3 Велес Москва ВДЗЗ
- 23.09.2017 Локомотив-Казанка 2:0 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 17.09.2017 Динамо-2 СПб 2:2 Долгопрудный ВДЗЗ
- 08.09.2017 Спартак Кострома 2:0 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 01.09.2017 ЦРФСО 1:1 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 25.08.2017 Динамо-2 СПб 0:2 Текстильщик ВДЗЗ
- 18.08.2017 Муром 5:0 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 11.08.2017 Динамо-2 СПб 1:1 Псков-747 ВДЗЗ
- 03.08.2017 Чертаново 2:0 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 27.07.2017 Динамо-2 СПб 5:0 Коломна ВДЗЗ
- 19.07.2017 Торпедо Владимир 0:0 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
Чертаново (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 21.10.2017 Чертаново 3:1 ЦРФСО ВДЗЗ
- 14.10.2017 Муром 2:0 Чертаново ВДЗЗ
- 07.10.2017 Чертаново 2:0 Псков-747 ВДЗЗ
- 30.09.2017 Чертаново 0:0 Спартак Кострома ВДЗЗ
- 25.09.2017 Коломна 0:1 Чертаново ВДЗЗ
- 16.09.2017 Чертаново 3:1 Торпедо Владимир ВДЗЗ
- 08.09.2017 Луки-Энергия 1:2 Чертаново ВДЗЗ
- 01.09.2017 Чертаново 4:1 Знамя Труда ВДЗЗ
- 27.08.2017 Велес Москва 0:2 Чертаново ВДЗЗ
- 23.08.2017 Чертаново 0:2 Динамо СПб К
- 18.08.2017 Чертаново 3:0 Локомотив-Казанка ВДЗЗ
- 11.08.2017 Долгопрудный 2:2 Чертаново ВДЗЗ
- 07.08.2017 Торпедо Москва 1:2 Чертаново К
- 03.08.2017 Чертаново 2:0 Динамо-2 СПб ВДЗЗ
- 27.07.2017 ЦРФСО 1:2 Чертаново ВДЗЗ
- 23.07.2017 Чертаново 2:1 Строгино К
- 19.07.2017 Чертаново 2:1 Текстильщик ВДЗЗ
- 22.06.2017 Спартак Москва 2:1 Чертаново ТМК
- 28.05.2017 Арсенал-2 Тула 1:3 Чертаново ВДЗЦ
- 21.05.2017 Чертаново 1:0 Торпедо Москва ВДЗЦ
Последние игры между собой
Динамо-2 СПб: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чертаново: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 03.08.2017 Чертаново 2:0 Динамо-2 СПб Второй дивизион. Зона Запад
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Чертаново
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 10
|35
|2.
|Локомотив-Казанка
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|31 - 10
|32
|3.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|25 - 15
|29
|4.
|Муром
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|20 - 10
|26
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|26 - 18
|24
|6.
|Спартак Кострома
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 15
|24
|7.
|Псков-747
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|13 - 17
|22
|8.
|Торпедо Владимир
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|9.
|Долгопрудный
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|25 - 18
|21
|10.
|Луки-Энергия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|8 - 14
|12
|11.
|ЦРФСО
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 25
|12
|12.
|Динамо-2 СПб
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|12 - 22
|11
|13.
|Коломна
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|7 - 28
|7
|14.
|Знамя Труда
|Заявка
|14
|1
|0
|13
|7 - 38
|3
-
До начала матча осталось 13 часов 47 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо-2 СПб - Чертаново, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо-2 СПб - Чертаново, который состоится 28.10.2017.
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Прогнозы на матч Динамо-2 СПб - Чертаново
Динамо-2 СПб
25.2% (31)
Ничья:
4.9% (6)
Чертаново
69.9% (86)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Чертаново:
28.5% (35)
0:1 Чертаново:
24.4% (30)
0:2 Чертаново:
13.8% (17)
2:0 Динамо-2 СПб:
8.1% (10)
2:1 Динамо-2 СПб:
7.3% (9)
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