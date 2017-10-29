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Стадион: Корнаредо
1:0
24' ГолГерндт Александр
52' Желтая карточкаЦиглер Рето
68' Желтая карточкаLucao II
|
24'
1:0
27'
52'
68'
Состав команд
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
Лугано 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Да Коста Давид Вратарь
- 91 Михайлович Драган Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 96 Яо Элож Защитник
- 21 Милосавлевич Радомир Полузащитник
- 35 Амузи Стэнли Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 7 Бну-Марзук Юнес Нападающий
- 10 Боттани Маттиа Нападающий
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 5 Lucao II Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 9 Юрич Томи Полузащитник
- 29 Кутеса Дерек Нападающий
- 13 Чон Иль Гван Нападающий
- 34 Silvan Sidler
- 24 Варгас Рубен
- Главный тренер: Баббель Маркус
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 26.10.2017 Шёц 2:3 Лугано К
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 19.10.2017 Лугано 3:2 Виктория Пльзень ЛЕ
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель С
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.09.2017 Лугано 1:2 Стяуа ЛЕ
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 17.09.2017 Кёниц 0:1 Лугано К
- 14.09.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Лугано ЛЕ
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано С
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун С
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано С
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен С
- 12.08.2017 Бассекурт 0:6 Лугано К
- 09.08.2017 Лозанна 2:3 Лугано С
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 15.07.2017 Кьево 2:0 Лугано ТМК
- 11.07.2017 Лугано 0:4 Милан ТМК
Люцерн (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 26.10.2017 Эшалленс 2:3 Люцерн К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
- 15.10.2017 Грасcхоппер 1:1 Люцерн С
- 05.10.2017 Люцерн 5:0 Арау ТМК
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна С
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 16.09.2017 Серветт 0:1 Люцерн К
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун С
- 27.08.2017 Люцерн 1:1 Цюрих С
- 20.08.2017 Сьон 1:1 Люцерн С
- 12.08.2017 Кринс 0:1 Люцерн К
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн С
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер С
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано С
- 20.07.2017 Люцерн 2:1 Осиек ЛЕ
- 13.07.2017 Осиек 2:0 Люцерн ЛЕ
- 08.07.2017 Страсбург 4:4 Люцерн ТМК
- 05.07.2017 Зандхаузен 2:1 Люцерн ТМК
Последние игры между собой
Лугано: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Люцерн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано Суперлига
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано Суперлига
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
- 23.07.2016 Лугано 1:2 Люцерн Суперлига
- 01.05.2016 Лугано 1:1 Люцерн Суперлига
- 12.03.2016 Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
- 02.03.2016 Люцерн 1:2 Лугано Кубок
- 03.10.2015 Люцерн 2:2 Лугано Суперлига
- 29.08.2015 Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
- 31.01.2015 Люцерн 3:1 Лугано Товарищеские матчи. Клубы
- 13.06.2009 Люцерн 5:0 Лугано Плей-офф
- 10.06.2009 Лугано 1:0 Люцерн Плей-офф
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 11
|29
|2.
|Базель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|3.
|Цюрих
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|4.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 24
|19
|5.
|Грасcхоппер
|1:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 18
|18
|6.
|Лозанна
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|22 - 24
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|8.
|Лугано
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 23
|12
|9.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 21
|11
|10.
|Сьон
|1:4 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
Второй тайм
68'
Lucas Alves получает желтую карточку.
63'
Лугано производит замену. Герндт Александр уходит, и Боттани Маттиа заменяет его
52'
Циглер Рето получает желтую карточку.
46'
Люцерн производит замену. Крьезиу Хекуран уходит, и Юрич Томи заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Люцерн производит замену. Родригес Франсиско III уходит, и Ruben Vargas заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
Лугано производит замену. Чрнигой Домен уходит, и Яо Элож заменяет его
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Герндт Александр.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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