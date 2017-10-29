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Стадион:
Лугано
1:0
Второй тайм: 79'
Люцерн
0'
1:0
24' Гол
Герндт Александр
52' Желтая карточка
Циглер Рето
68' Желтая карточка
Lucao II
79'
Второй тайм
Желтая карточка
68'
Lucas Alves получает желтую карточку.
63'
Лугано производит замену. Герндт Александр уходит, и Боттани Маттиа заменяет его
Желтая карточка
52'
Циглер Рето получает желтую карточку.
46'
Люцерн производит замену. Крьезиу Хекуран уходит, и Юрич Томи заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Люцерн производит замену. Родригес Франсиско III уходит, и Ruben Vargas заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
27'
Лугано производит замену. Чрнигой Домен уходит, и Яо Элож заменяет его
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Герндт Александр.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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