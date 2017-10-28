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Стадион:
Цюрих
0:0
Конец матча
Базель
0'
3' Желтая карточка
Сухи Марек
9' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
31' Желтая карточка
Джака Таулант
41' Желтая карточка
Бруннер Седрик
53' Желтая карточка
Оберлин Димитри
61' Желтая карточка
Палссон Виктор
82' Желтая карточка
Бангура Умару
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Базель производит замену. Айети Альбиан уходит, и Иттен Седрик заменяет его
88'
Цюрих производит замену. Винтер Адриан уходит, и Неф Алайн заменяет его
85'
Цюрих производит замену. Палссон Виктор уходит, и Сарр Сангоне заменяет его
83'
Базель производит замену. Эльюнусси Мохамед уходит, и Франссон Александер заменяет его
Желтая карточка
82'
Бангура Умару получает желтую карточку.

69'
Цюрих производит замену. Двамена Рафаэль уходит, и Коне Мусса II заменяет его
62'
Базель производит замену. Оберлин Димитри уходит, и Буа Кевин заменяет его
Желтая карточка
61'
Палссон Виктор получает желтую карточку.
Желтая карточка
53'
Оберлин Димитри получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Бруннер Седрик получает желтую карточку.
Желтая карточка
31'
Джака Таулант получает желтую карточку.
Желтая карточка
9'
Жанье Па-Моду получает желтую карточку.
Желтая карточка
3'
Сухи Марек получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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