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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Летцигрунд
3' Желтая карточкаСухи Марек
9' Желтая карточкаЖанье Па-Моду
31' Желтая карточкаДжака Таулант
41' Желтая карточкаБруннер Седрик
53' Желтая карточкаОберлин Димитри
61' Желтая карточкаПалссон Виктор
82' Желтая карточкаБангура Умару
|
3'
31'
41'
53'
61'
82'
Состав команд
22
Рюэгг
Кевин
17
Сухи
Марек
Цюрих 3-4-3
- Основной состав
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 22 Рюэгг Кевин Полузащитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 18 Жанье Па-Моду Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Нападающий
- 9 Фрай Микаэль Нападающий
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Неф Алайн Защитник
- 29 Сарр Сангоне Полузащитник
- 19 Мауш Яссин Полузащитник
- 41 Восер Кай Полузащитник
- 14 Коне Мусса II Нападающий
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ульрих Форте
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 19 Оберлин Димитри Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 4 Омар Габер Защитник
- 23 Баланта Эдер Защитник
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Нападающий
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 24.10.2017 Стад Лозанна-Уши 1:4 Цюрих К
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер С
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих С
- 05.10.2017 Цюрих 3:1 Вадуц ТМК
- 01.10.2017 Цюрих 3:0 Лугано С
- 23.09.2017 Базель 1:0 Цюрих С
- 20.09.2017 Лозанна 1:1 Цюрих С
- 16.09.2017 Бассерсдорф 0:3 Цюрих К
- 09.09.2017 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен С
- 30.08.2017 Цюрих 2:0 Винтертур ТМК
- 30.08.2017 Устер 0:5 Цюрих ТМК
- 27.08.2017 Люцерн 1:1 Цюрих С
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз С
- 13.08.2017 Чиппис 0:10 Цюрих К
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон С
- 05.08.2017 Лугано 0:0 Цюрих С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 19.07.2017 Цюрих 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 16.07.2017 Цюрих 6:1 Гёзтепе ТМК
Базель (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 25.10.2017 Рапперсвиль 1:2 Базель К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
- 18.10.2017 ЦСКА Москва 0:2 Базель ЛЧ
- 14.10.2017 Лугано 0:4 Базель С
- 30.09.2017 Грасcхоппер 0:0 Базель С
- 27.09.2017 Базель 5:0 Бенфика ЛЧ
- 23.09.2017 Базель 1:0 Цюрих С
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель С
- 17.09.2017 Кьяссо 0:1 Базель К
- 12.09.2017 Манчестер Юнайтед 3:0 Базель ЛЧ
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна С
- 30.08.2017 Базель 6:1 Волен ТМК
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель С
- 20.08.2017 Базель 1:1 Лугано С
- 13.08.2017 Ветсвиль-Бонштеттен 0:2 Базель К
- 10.08.2017 Базель 3:2 Грасcхоппер С
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель С
- 30.07.2017 Базель 3:1 Люцерн С
- 22.07.2017 Янг Бойз 2:0 Базель С
- 15.07.2017 Базель 3:2 Спортинг Л ТМК
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Базель: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 23.09.2017 Базель 1:0 Цюрих Суперлига
- 02.03.2017 Базель 3:1 Цюрих Кубок
- 07.05.2016 Цюрих 2:3 Базель Суперлига
- 10.04.2016 Базель 2:2 Цюрих Суперлига
- 04.10.2015 Цюрих 2:2 Базель Суперлига
- 30.08.2015 Базель 3:1 Цюрих Суперлига
- 10.05.2015 Цюрих 1:2 Базель Суперлига
- 12.04.2015 Базель 5:1 Цюрих Суперлига
- 30.11.2014 Цюрих 1:2 Базель Суперлига
- 09.08.2014 Базель 4:1 Цюрих Суперлига
- 21.04.2014 Цюрих 2:0 Базель Кубок Швейцарии
- 16.04.2014 Базель 4:2 Цюрих Суперлига
- 23.03.2014 Цюрих 0:0 Базель Суперлига
- 27.10.2013 Цюрих 0:0 Базель Суперлига
- 11.08.2013 Базель 1:2 Цюрих Суперлига
- 08.05.2013 Цюрих 3:1 Базель Суперлига
- 14.04.2013 Базель 3:1 Цюрих Суперлига
- 28.10.2012 Цюрих 1:2 Базель Суперлига
- 02.09.2012 Базель 0:0 Цюрих Суперлига
- 06.05.2012 Цюрих 1:5 Базель Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|3.
|Цюрих
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 23
|18
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|6.
|Лозанна
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|22 - 24
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|8.
|Люцерн
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Сьон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|10.
|Лугано
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Базель производит замену. Айети Альбиан уходит, и Иттен Седрик заменяет его
88'
Цюрих производит замену. Винтер Адриан уходит, и Неф Алайн заменяет его
85'
Цюрих производит замену. Палссон Виктор уходит, и Сарр Сангоне заменяет его
83'
Базель производит замену. Эльюнусси Мохамед уходит, и Франссон Александер заменяет его
82'
Бангура Умару получает желтую карточку.
69'
Цюрих производит замену. Двамена Рафаэль уходит, и Коне Мусса II заменяет его
62'
Базель производит замену. Оберлин Димитри уходит, и Буа Кевин заменяет его
61'
Палссон Виктор получает желтую карточку.
53'
Оберлин Димитри получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Бруннер Седрик получает желтую карточку.
31'
Джака Таулант получает желтую карточку.
9'
Жанье Па-Моду получает желтую карточку.
3'
Сухи Марек получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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