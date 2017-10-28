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Стадион:
Лозанна
1:3
Конец матча
Тун
0'
0:1
6' Гол
Рапп Симоне
0:2
30' Гол
Рапп Симоне
1:2
32' Гол
Жейссманн Жоэль
1:3
36' Гол
Рапп Симоне
55' Желтая карточка
Да Силва Нуну
73' Желтая карточка
Монтейру Элтон
81' Желтая карточка
Фаччинетти Микаэль
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
81'
Тун производит замену. Да Силва Нуну уходит, и Каблан Крис заменяет его
Желтая карточка
81'
Фаччинетти Микаэль получает желтую карточку.
Желтая карточка
73'
Монтейру Элтон получает желтую карточку.
69'
Лозанна производит замену. Марин Леандро уходит, и Сарате Гонсало заменяет его
69'
Лозанна производит замену. Маккоппи Андреа уходит, и Торрес Габриэль заменяет его

69'
Тун производит замену. Рапп Симоне уходит, и Хунцикер Николас заменяет его
60'
Лозанна производит замену. Mersim Asllani уходит, и Гетац Николя заменяет его
Желтая карточка
55'
Да Силва Нуну получает желтую карточку.
46'
Тун производит замену. Шпильман Марвин уходит, и Феррейру Нельсон заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рапп Симоне.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жейссманн Жоэль.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рапп Симоне.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Рапп Симоне.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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