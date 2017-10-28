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Стадион: Олимпик де ла Понтайс
0:1
6' ГолРапп Симоне
0:2
30' ГолРапп Симоне
1:2
32' ГолЖейссманн Жоэль
1:3
36' ГолРапп Симоне
55' Желтая карточкаДа Силва Нуну
73' Желтая карточкаМонтейру Элтон
81' Желтая карточкаФаччинетти Микаэль
|
6'
0:1
30'
0:2
32'
1:2
36'
1:3
55'
73'
Состав команд
14
Гельми
Рой
13
Рапп
Симоне
Лозанна 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 4 Маньер Жереми Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 15 Марин Леандро Полузащитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 27 Mersim Asllani Полузащитник
- 11 Кампо Самуэле Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 20 Домингес Максим Полузащитник
- 30 Гетац Николя Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Нападающий
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 37 Торрес Габриэль Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 14 Гельми Рой Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 34 Суттер Никола Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 9 Соргич Деян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 20 Каблан Крис Защитник
- 19 Дзонлагич Омер Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 16 Костанцо Морено Нападающий
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 23 Timo Righetti
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Лозанна (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 25.10.2017 Лозанна 0:1 Грасcхоппер К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна С
- 14.10.2017 Лозанна 2:1 Янг Бойз С
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна С
- 23.09.2017 Люцерн 2:3 Лозанна С
- 20.09.2017 Лозанна 1:1 Цюрих С
- 16.09.2017 ЯФ Ювентус 1:3 Лозанна К
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна С
- 26.08.2017 Лозанна 1:1 Грасcхоппер С
- 19.08.2017 Тун 5:2 Лозанна С
- 12.08.2017 Пайде 1:3 Лозанна К
- 09.08.2017 Лозанна 2:3 Лугано С
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна С
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Лозанна 1:1 Брентфорд ТМК
- 11.07.2017 Лозанна 0:5 Валенсия ТМК
- 08.07.2017 Лозанна 2:2 Нант ТМК
- 01.07.2017 Лозанна 0:0 Ксамакс ТМК
- 02.06.2017 Янг Бойз 2:0 Лозанна С
- 28.05.2017 Лозанна 1:2 Лугано С
Тун (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 25.10.2017 Стад де Ньон 1:3 Тун К
- 21.10.2017 Базель 2:1 Тун С
- 15.10.2017 Тун 1:3 Цюрих С
- 01.10.2017 Тун 2:0 Люцерн С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер С
- 17.09.2017 Виль 0:3 Тун К
- 10.09.2017 Люцерн 2:2 Тун С
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун С
- 19.08.2017 Тун 5:2 Лозанна С
- 12.08.2017 Стад Паерне 1:2 Тун К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
- 05.08.2017 Тун 0:3 Базель С
- 30.07.2017 Цюрих 2:1 Тун С
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Тун 5:1 Кьяссо ТМК
- 08.07.2017 Тун 2:0 Винтертур ТМК
- 07.07.2017 Тун 1:2 Шаффхаузен ТМК
- 01.07.2017 Тун 1:1 Цюрих ТМК
- 30.06.2017 Тун 2:2 Кёниц ТМК
Последние игры между собой
Лозанна: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Тун: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
- 19.08.2017 Тун 5:2 Лозанна Суперлига
- 20.05.2017 Лозанна 0:0 Тун Суперлига
- 08.04.2017 Тун 2:4 Лозанна Суперлига
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна Суперлига
- 31.07.2016 Лозанна 4:4 Тун Суперлига
- 15.01.2016 Тун 5:2 Лозанна Товарищеские матчи. Клубы
- 18.09.2015 Лозанна 0:1 Тун Кубок
- 30.01.2015 Тун 1:2 Лозанна Товарищеские матчи. Клубы
- 19.09.2014 Лозанна 0:1 Тун Кубок Швейцарии
- 17.06.2014 Тун 1:0 Лозанна Товарищеские матчи. Сборные
- 08.05.2014 Лозанна 1:3 Тун Суперлига
- 15.03.2014 Тун 2:2 Лозанна Суперлига
- 01.12.2013 Лозанна 0:2 Тун Суперлига
- 01.09.2013 Тун 4:1 Лозанна Суперлига
- 12.05.2013 Тун 2:0 Лозанна Суперлига
- 07.04.2013 Лозанна 2:4 Тун Суперлига
- 17.11.2012 Лозанна 3:0 Тун Суперлига
- 14.07.2012 Тун 0:0 Лозанна Суперлига
- 14.04.2012 Лозанна 1:0 Тун Суперлига
- 18.03.2012 Тун 2:0 Лозанна Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|27 - 10
|26
|2.
|Базель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|3.
|Цюрих
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 23
|18
|5.
|Грасcхоппер
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 17
|17
|6.
|Лозанна
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|22 - 24
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|8.
|Люцерн
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Сьон
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|10.
|Лугано
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 23
|9
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
81'
Тун производит замену. Да Силва Нуну уходит, и Каблан Крис заменяет его
81'
Фаччинетти Микаэль получает желтую карточку.
73'
Монтейру Элтон получает желтую карточку.
69'
Лозанна производит замену. Марин Леандро уходит, и Сарате Гонсало заменяет его
69'
Лозанна производит замену. Маккоппи Андреа уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
69'
Тун производит замену. Рапп Симоне уходит, и Хунцикер Николас заменяет его
60'
Лозанна производит замену. Mersim Asllani уходит, и Гетац Николя заменяет его
55'
Да Силва Нуну получает желтую карточку.
46'
Тун производит замену. Шпильман Марвин уходит, и Феррейру Нельсон заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Жейссманн Жоэль.
30'
6'
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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