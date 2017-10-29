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Стадион: Стад де Суиз
1:0
10' ГолСулеймани Миралем
14' Желтая карточкаChristian Zock
2:0
19' ГолАссале Рожер
2:1
36' ГолКасами Пайтим
3:1
44' ГолНсаме Жан-Пьер
49' Желтая карточкаАссале Рожер
4:1
60' ПенальтиСулеймани Миралем
|
10'
1:0
14'
19'
2:0
36'
2:1
44'
3:1
49'
60'
4:1
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
33
Леняни
Эрмир
48
Учан
Салих
70
Кунья
Матеус
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 26 Фон Балльмоос Давид Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 27 Тейшейра Педру Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Сьон 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Митрюшкин Антон Вратарь
- 31 Зверотич Элсад Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 6 Рикардо Пауло Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 19 Christian Zock Полузащитник
- 11 Констант Кевин Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 28 Милосавлевич Никола Полузащитник
- 8 Мвенг Фредди Полузащитник
- 22 Аквафреска Роберт Нападающий
- Stephane Beloko
- Главный тренер: Gabri
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 25.10.2017 Мюнзинген 0:3 Янг Бойз К
- 22.10.2017 Люцерн 0:1 Янг Бойз С
- 19.10.2017 Динамо Киев 2:2 Янг Бойз ЛЕ
- 14.10.2017 Лозанна 2:1 Янг Бойз С
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 28.09.2017 Скендербеу 1:1 Янг Бойз ЛЕ
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 20.09.2017 Янг Бойз 4:1 Люцерн С
- 17.09.2017 Олд Бойз 0:4 Янг Бойз К
- 14.09.2017 Янг Бойз 1:1 Партизан ЛЕ
- 10.09.2017 Янг Бойз 3:0 Лугано С
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз С
- 23.08.2017 ЦСКА Москва 2:0 Янг Бойз ЛЧ
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз С
- 15.08.2017 Янг Бойз 0:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 12.08.2017 Брайтенрайн 0:3 Янг Бойз К
- 09.08.2017 Янг Бойз 0:4 Тун С
- 06.08.2017 Янг Бойз 3:0 Лозанна С
- 02.08.2017 Янг Бойз 2:0 Динамо Киев ЛЧ
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
Сьон (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна С
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз С
- 21.09.2017 Лугано 1:2 Сьон С
- 16.09.2017 Стад Лозанна-Уши 2:1 Сьон К
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон С
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель С
- 20.08.2017 Сьон 1:1 Люцерн С
- 13.08.2017 Гренихен 1:9 Сьон К
- 10.08.2017 Цюрих 2:0 Сьон С
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 02.08.2017 Сьон 1:1 Судува ЛЕ
- 27.07.2017 Судува 3:0 Сьон ЛЕ
- 23.07.2017 Тун 0:1 Сьон С
- 15.07.2017 Сьон 0:2 Атлетик Б ТМК
- 12.07.2017 Сьон 0:1 ПСВ ТМК
- 08.07.2017 Сьон 1:0 Ренн ТМК
- 05.07.2017 Сьон 2:3 Марсель ТМК
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Сьон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 24.09.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 07.05.2017 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 08.05.2016 Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.03.2016 Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
- 22.11.2015 Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига
- 23.08.2015 Сьон 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 25.05.2015 Сьон 6:2 Янг Бойз Суперлига
- 08.03.2015 Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
- 09.11.2014 Янг Бойз 2:1 Сьон Суперлига
- 24.09.2014 Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 17.04.2014 Янг Бойз 0:0 Сьон Суперлига
- 26.02.2014 Сьон 3:0 Янг Бойз Суперлига
- 05.10.2013 Сьон 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 13.07.2013 Янг Бойз 2:0 Сьон Суперлига
- 21.04.2013 Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 17.03.2013 Янг Бойз 0:0 Сьон Суперлига
- 02.12.2012 Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 11
|29
|2.
|Базель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|3.
|Цюрих
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|4.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 24
|19
|5.
|Грасcхоппер
|1:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 18
|18
|6.
|Лозанна
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|22 - 24
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|8.
|Лугано
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 23
|12
|9.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 21
|11
|10.
|Сьон
|1:4 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
Второй тайм
73'
Янг Бойз производит замену. Саного Секу уходит, и Эбишер Мишель заменяет его
68'
Сьон производит замену. Andre Luis уходит, и Анга-Лётшер Мартин заменяет его
60'
Г О О О О О Л - Сулеймани Миралем из команды Янг Бойз забивает пенальти
49'
Ассале Рожер получает желтую карточку.
46'
Сьон производит замену. Christian Zock уходит, и Милосавлевич Никола заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нсаме Жан-Пьер.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Касами Пайтим.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ассале Рожер.
14'
Christian Zock получает желтую карточку.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сулеймани Миралем.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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