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Стадион:
Янг Бойз
4:1
Второй тайм: 79'
Сьон
0'
1:0
10' Гол
Сулеймани Миралем
14' Желтая карточка
Christian Zock
2:0
19' Гол
Ассале Рожер
2:1
36' Гол
Касами Пайтим
3:1
44' Гол
Нсаме Жан-Пьер
49' Желтая карточка
Ассале Рожер
4:1
60' Пенальти
Сулеймани Миралем
79'
Второй тайм
73'
Янг Бойз производит замену. Саного Секу уходит, и Эбишер Мишель заменяет его
68'
Сьон производит замену. Andre Luis уходит, и Анга-Лётшер Мартин заменяет его
Описание гола
60'
Г О О О О О Л - Сулеймани Миралем из команды Янг Бойз забивает пенальти
Желтая карточка
49'
Ассале Рожер получает желтую карточку.
46'
Сьон производит замену. Christian Zock уходит, и Милосавлевич Никола заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нсаме Жан-Пьер.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Касами Пайтим.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ассале Рожер.
Желтая карточка
14'
Christian Zock получает желтую карточку.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сулеймани Миралем.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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