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Стадион: АФГ Арена
1:1
Второй тайм: 78'
1:0
6' ГолАлексич Даниел
36' Желтая карточкаЧернегг Петер
1:1
43' ГолХеффрен Суарес
63' Желтая карточкаБашич Марко
74' Желтая карточкаЛюхингер Николас
|
6'
1:0
36'
43'
1:1
63'
74'
Состав команд
11
Тафер
Яннис
14
Лаванши
Нума
Санкт-Галлен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 50 Люхингер Николас Защитник
- 3 Хагги Карим Защитник
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 16 Виттвер Андреас Защитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 2 Кох Филипп Защитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 8 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 34 Бабич Борис Нападающий
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- Главный тренер: Контини Джорджо
Грасcхоппер 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 29 Arijan Qollaku Защитник
- 14 Лаванши Нума Полузащитник
- 30 Байрами Недим Полузащитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 11 Брахими Ясин Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 31 Авдияй Альбион Нападающий
- 20 Мунси Ридж Нападающий
- 35 Serge Mueller
- Главный тренер: Murat Yakin
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 26.10.2017 Делемон 1:2 Санкт-Галлен К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 01.10.2017 Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен С
- 24.09.2017 Санкт-Галлен 3:0 Тун С
- 20.09.2017 Санкт-Галлен 2:1 Базель С
- 17.09.2017 Линт 1:1 Санкт-Галлен К
- 09.09.2017 Цюрих 1:1 Санкт-Галлен С
- 31.08.2017 Фрайбург 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 27.08.2017 Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз С
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен С
- 16.08.2017 Лугано 0:1 Санкт-Галлен С
- 13.08.2017 Баден 3:8 Санкт-Галлен К
- 09.08.2017 Санкт-Галлен 0:2 Люцерн С
- 06.08.2017 Санкт-Галлен 2:0 Сьон С
- 22.07.2017 Лозанна 3:3 Санкт-Галлен С
- 15.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Саутгемптон ТМК
- 07.07.2017 Санкт-Галлен 0:0 Волен ТМК
- 01.07.2017 СВ Шаффхаузен 1:1 Санкт-Галлен ТМК
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 25.10.2017 Лозанна 0:1 Грасcхоппер К
- 21.10.2017 Цюрих 0:4 Грасcхоппер С
- 18.10.2017 Грасcхоппер 3:3 Арау ТМК
- 15.10.2017 Грасcхоппер 1:1 Люцерн С
- 10.10.2017 Грасcхоппер 2:0 Виль ТМК
- 10.10.2017 Грасcхоппер 0:0 Шаффхаузен ТМК
- 30.09.2017 Грасcхоппер 0:0 Базель С
- 24.09.2017 Лугано 0:3 Грасcхоппер С
- 21.09.2017 Тун 2:2 Грасcхоппер С
- 17.09.2017 Биль Бьенн 0:5 Грасcхоппер К
- 10.09.2017 Грасcхоппер 3:2 Сьон С
- 26.08.2017 Лозанна 1:1 Грасcхоппер С
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен С
- 13.08.2017 Ромонтуа 0:10 Грасcхоппер К
- 10.08.2017 Базель 3:2 Грасcхоппер С
- 06.08.2017 Люцерн 2:2 Грасcхоппер С
- 29.07.2017 Грасcхоппер 0:4 Янг Бойз С
- 23.07.2017 Грасcхоппер 0:2 Цюрих С
- 18.07.2017 Грасcхоппер 3:1 ПСВ ТМК
- 15.07.2017 Грасcхоппер 2:1 Сошо ТМК
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Грасcхоппер: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 23.04.2016 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.03.2016 Санкт-Галлен 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 26.09.2015 Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.08.2015 Санкт-Галлен 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.05.2015 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.11.2014 Грасcхоппер 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2014 Санкт-Галлен 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2014 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.02.2014 Санкт-Галлен 1:5 Грасcхоппер Суперлига
- 28.09.2013 Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 14.07.2013 Санкт-Галлен 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 29.05.2013 Санкт-Галлен 1:2 Грасcхоппер Суперлига
- 09.03.2013 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|31 - 11
|29
|2.
|Базель
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 12
|22
|3.
|Цюрих
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 10
|21
|4.
|Санкт-Галлен
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 24
|19
|5.
|Грасcхоппер
|1:1 Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 18
|18
|6.
|Лозанна
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|22 - 24
|16
|7.
|Тун
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|8.
|Лугано
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 23
|12
|9.
|Люцерн
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 21
|11
|10.
|Сьон
|1:4 Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 20
|10
Второй тайм
74'
Люхингер Николас получает желтую карточку.
63'
Башич Марко получает желтую карточку.
58'
Санкт-Галлен производит замену. Тафер Яннис уходит, и Барнетта Транквилло заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хеффрен Суарес.
36'
Чернегг Петер получает желтую карточку.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алексич Даниел.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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