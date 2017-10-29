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Стадион:
Санкт-Галлен
1:1
Второй тайм: 78'
Грасcхоппер
0'
1:0
6' Гол
Алексич Даниел
36' Желтая карточка
Чернегг Петер
1:1
43' Гол
Хеффрен Суарес
63' Желтая карточка
Башич Марко
74' Желтая карточка
Люхингер Николас
78'
Второй тайм
Желтая карточка
74'
Люхингер Николас получает желтую карточку.
Желтая карточка
63'
Башич Марко получает желтую карточку.
58'
Санкт-Галлен производит замену. Тафер Яннис уходит, и Барнетта Транквилло заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хеффрен Суарес.
Желтая карточка
36'
Чернегг Петер получает желтую карточку.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Алексич Даниел.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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