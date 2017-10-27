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Стадион:
Майнц
1:1
Второй тайм: 82'
Айнтрахт Фр
0'
0:1
37' Гол в свои ворота
Бель Штефан
60' Желтая карточка
Абрахам Давид
1:1
71' Гол
Сердар Суат
82'
Второй тайм
81'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
Фол, нарушение
79'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Сальседо Карлос наказан за толчок Де Бласис Пабло
Офсайд
78'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр в офсайде
76'
Удар от ворот произведет Майнц
76'
Штендера Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
75'
Муто Йосинори из команды Майнц делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
Фол, нарушение
74'
Блум Данни наказан за толчок Донати Джулио
74'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Блум Данни
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Донати Джулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
73'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Донати Джулио заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Сердар Суат заработал фол.
71'
Муто Йосинори сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сердар Суат записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Муто Йосинори из команды Майнц сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
71'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Вольф Мариус выбил мяч на угловой.
70'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
Фол, нарушение
70'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Сердар Суат заработал фол.
69'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Абрахам Давид наказан за толчок Муто Йосинори
68'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
66'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
66'
Брозински Даниэль из команды Майнц сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
65'
Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Гачинович Мийат попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Удар от ворот произведет Майнц
63'
Абрахам Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Озтунали Левин из команды Майнц делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
Офсайд
61'
Муто Йосинори из команды Майнц в офсайде
61'
Сердар Суат бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
61'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
60'
Абрахам Давид тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
60'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр. Это Муто Йосинори заработал фол.
59'
Озтунали Левин из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
59'
Озтунали Левин из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
59'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Озтунали Левин из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
58'
Тактическая замена. Фрай Фабиан уходит с поля и его заменяет Сердар Суат
57'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
56'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
55'
Де Бласис Пабло бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
55'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Озтунали Левин заработал фол.
Офсайд
54'
Муто Йосинори из команды Майнц в офсайде
54'
Брозински Даниэль бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
53'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Сальседо Карлос наказан за толчок Де Бласис Пабло
52'
Фрай Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес
51'
Центнер Робин вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
50'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
50'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Штендера Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Штендера Марк бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
48'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Ребич Анте не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
48'
Ребич Анте на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
47'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
Офсайд
46'
Латца Данни из команды Майнц в офсайде
Фол, нарушение
46'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Донати Джулио заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
44'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
43'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
Угловой
42'
Озтунали Левин из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.
42'
Сальседо Карлос выбил мяч на угловой.
42'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Виллемс Джетро совершает грубый фол. Донати Джулио был жертвой
Фол, нарушение
41'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Фрай Фабиан заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
39'
Халлер Себастьен наказан за толчок Латца Данни
Описание гола
37'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Бель Штефан отправил мяч в свои ворота.
37'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
36'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
34'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
33'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
33'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Майнц
32'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
Фол, нарушение
31'
Озтунали Левин наказан за толчок Фалетт Симон
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
Фол, нарушение
29'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Латца Данни заработал фол.
28'
Центнер Робин вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес
Офсайд
27'
Озтунали Левин из команды Майнц в офсайде
26'
Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
26'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
26'
Диалло Абду выбил мяч на угловой.
26'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
26'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
26'
Брозински Даниэль выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает навес
Фол, нарушение
25'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Фрай Фабиан заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Майнц
24'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
Угловой
24'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Абрахам Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Бель Штефан выбил мяч на угловой.
Угловой
23'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
23'
Диалло Абду выбил мяч на угловой.
23'
Фалетт Симон выбил мяч подальше от ворот.
22'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
21'
Диалло Абду выбил мяч на угловой.
21'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Муто Йосинори заработал фол.
Офсайд
17'
Муто Йосинори из команды Майнц в офсайде
17'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает передачу за спину защитников.
17'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
16'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
13'
Муто Йосинори из команды Майнц в офсайде
13'
После дальнего удара, который нанес Ребич Анте мяч отбит вратарем
12'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Де Бласис Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
8'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Муто Йосинори из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
7'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Халлер Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
7'
Виллемс Джетро выбил мяч на угловой.
Угловой
7'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
6'
Сальседо Карлос выбил мяч на угловой.
6'
Де Бласис Пабло из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес
4'
Де Бласис Пабло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Офсайд
3'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
2'
Удар от ворот произведет Майнц
2'
Штендера Марк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Айнтрахт Фр
Майнц
42.2% (78)
Ничья:
38.9% (72)
Айнтрахт Фр
18.9% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.1% (65)
Майнц:
25.4% (47)
Айнтрахт Фр:
14.1% (26)
Майнц:
8.6% (16)
Майнц:
4.3% (8)
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