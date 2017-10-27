Стадион: Опель-Арена
1:1
Второй тайм: 82'
0:1
37' Гол в свои воротаБель Штефан
60' Желтая карточкаАбрахам Давид
1:1
71' ГолСердар Суат
Второй тайм
81'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
79'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
79'
Сальседо Карлос наказан за толчок Де Бласис Пабло
78'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр в офсайде
76'
76'
Штендера Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Муто Йосинори из команды Майнц делает подножку. Штендера Марк заработал фол.
74'
Блум Данни наказан за толчок Донати Джулио
74'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Блум Данни
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Донати Джулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Донати Джулио заработал фол.
72'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Сердар Суат заработал фол.
71'
Муто Йосинори сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сердар Суат записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Муто Йосинори из команды Майнц сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
71'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Брозински Даниэль из команды Майнц подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Вольф Мариус выбил мяч на угловой.
70'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
70'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Сердар Суат заработал фол.
69'
68'
Абрахам Давид наказан за толчок Муто Йосинори
68'
66'
66'
Брозински Даниэль из команды Майнц сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Гачинович Мийат на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Гачинович Мийат попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Боатенг Кевин-Принс наказан за толчок Муто Йосинори
63'
63'
Абрахам Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
62'
Виллемс Джетро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Озтунали Левин из команды Майнц делает подножку. Виллемс Джетро заработал фол.
61'
61'
Сердар Суат бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Абрахам Давид тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
60'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр. Это Муто Йосинори заработал фол.
59'
Озтунали Левин из команды Майнц делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
59'
Озтунали Левин из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
59'
58'
Озтунали Левин из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
58'
Тактическая замена. Фрай Фабиан уходит с поля и его заменяет Сердар Суат
57'
57'
56'
56'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
55'
Де Бласис Пабло бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
55'
Донати Джулио из команды Майнц делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
55'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Озтунали Левин заработал фол.
54'
54'
Брозински Даниэль бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
53'
53'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Сальседо Карлос наказан за толчок Де Бласис Пабло
52'
Фрай Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Центнер Робин вышел из ворот и забрал мяч.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
50'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Штендера Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Штендера Марк бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
48'
48'
Ребич Анте не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
48'
Ребич Анте на финте ушёл от оппонента.
47'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр в офсайде
46'
Латца Данни из команды Майнц в офсайде
46'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Донати Джулио заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Фрай Фабиан из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
43'
43'
42'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
42'
Озтунали Левин из команды Майнц разыграл угловой с левого угла.
42'
Сальседо Карлос выбил мяч на угловой.
42'
41'
Виллемс Джетро совершает грубый фол. Донати Джулио был жертвой
41'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Фрай Фабиан заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Халлер Себастьен наказан за толчок Латца Данни
37'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Бель Штефан отправил мяч в свои ворота.
37'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
36'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
34'
33'
Градецки Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
33'
33'
32'
32'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает неудачный навес.
31'
Озтунали Левин наказан за толчок Фалетт Симон
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
29'
29'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
29'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Латца Данни заработал фол.
28'
Центнер Робин вышел из ворот и забрал мяч.
28'
28'
Гбамин Жан-Филипп наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
27'
Озтунали Левин из команды Майнц в офсайде
26'
Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Халлер Себастьен из команды Айнтрахт Фр сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
26'
26'
26'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
26'
Брозински Даниэль выбил мяч на угловой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает навес
25'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Фрай Фабиан заработал фол.
24'
24'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр бьет головой мимо ворот
24'
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Абрахам Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Бель Штефан выбил мяч на угловой.
23'
23'
23'
Фалетт Симон выбил мяч подальше от ворот.
22'
22'
Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Штендера Марк из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
21'
21'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
20'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
20'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает подножку. Муто Йосинори заработал фол.
17'
17'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает передачу за спину защитников.
17'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
16'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает подножку. Боатенг Кевин-Принс заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
13'
13'
После дальнего удара, который нанес Ребич Анте мяч отбит вратарем
12'
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Де Бласис Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
8'
8'
Муто Йосинори из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
7'
7'
7'
7'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
7'
Виллемс Джетро выбил мяч на угловой.
7'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
6'
Сальседо Карлос выбил мяч на угловой.
6'
Де Бласис Пабло из команды Майнц попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
5'
4'
Де Бласис Пабло попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
2'
2'
Штендера Марк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 1:1 Айнтрахт Фр
Майнц
42.2% (78)
Ничья:
38.9% (72)
Айнтрахт Фр
18.9% (35)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.1% (65)
2:1 Майнц:
25.4% (47)
1:2 Айнтрахт Фр:
14.1% (26)
1:0 Майнц:
8.6% (16)
2:0 Майнц:
4.3% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация