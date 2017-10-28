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  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 52131
Герта
2:1
Конец матча
Гамбург
0'
9' Желтая карточка
Штарк Никлас
1:0
17' Гол
Штарк Никлас
30' Желтая карточка
Костич Филип
2:0
50' Гол
Рекик Карим
52' Желтая карточка
Пекарик Петер
2:1
73' Гол
Арп Янн-Фите
90'+5
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Торунарига Джордан

91'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Зельке Дейви из команды Герта делает подножку. Дуглас Сантос заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Jann-Fiete Arp попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Дуглас Сантос из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
88'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 52131 болельщиков
87'
Тактическая замена. Лазаро Валентино уходит с поля и его заменяет Майер Арне
86'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
86'
Jann-Fiete Arp бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Пападопулос Кирьякос нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Сакаи Готоку из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
84'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
84'
Tatsuya Ito из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
82'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Зельке Дейви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
81'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает подножку. Tatsuya Ito заработал фол.
80'
Зельке Дейви мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
80'
Вайзер Митчелл из команды Герта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
80'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
79'
Зельке Дейви из команды Герта делает подножку. Маврай Мергим заработал фол.
79'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
78'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Jann-Fiete Arp наказан за толчок Штарк Никлас
76'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
76'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает навес
75'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Пападопулос Кирьякос сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Jann-Fiete Arp эффектным ударом переправил мяч в ворота.
73'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
73'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
73'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
71'
Удар от ворот произведет Герта
71'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
Угловой
71'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
71'
Штарк Никлас выбил мяч на угловой.
70'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Хант Аарон из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
69'
Лазаро Валентино из команды Герта делает подножку. Хант Аарон заработал фол.
67'
Хант Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
67'
Тактическая замена. Хан Андре уходит с поля и его заменяет Хант Аарон
67'
Платтенхардт Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Платтенхардт Марвин на финте ушёл от оппонента.
66'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Шелбред Пер-Сильян наказан за толчок Jann-Fiete Arp
Фол, нарушение
64'
Хан Андре наказан за толчок Штарк Никлас
Угловой
63'
Платтенхардт Марвин из команды Герта разыграл угловой с левого угла.
63'
Лазаро Валентино нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Платтенхардт Марвин из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
62'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Хан Андре из команды Гамбург делает навес
62'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
62'
Пекарик Петер выбил мяч на угловой.
61'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
61'
Ван Дронгелен Рик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Пекарик Петер наказан за толчок Костич Филип
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
59'
Ван Дронгелен Рик из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
59'
Лангкамп Себастьян из команды Герта делает подножку. Костич Филип заработал фол.
58'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
58'
Хан Андре выбил мяч на угловой.
Угловой
58'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
57'
Сакаи Готоку выбил мяч на угловой.
57'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
56'
Тактическая замена. Вуд Бобби уходит с поля и его заменяет Tatsuya Ito
56'
Тактическая замена. Экдаль Олбин уходит с поля и его заменяет Jann-Fiete Arp
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
54'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Герта
53'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
52'
Пекарик Петер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
52'
Пекарик Петер из команды Герта делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
51'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Вайзер Митчелл сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рекик Карим из клуба "Герта" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
49'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
49'
Пападопулос Кирьякос выбил мяч на угловой.
49'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
49'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
49'
Маврай Мергим выбил мяч на угловой.
48'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Платтенхардт Марвин из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Хан Андре из команды Гамбург делает подножку. Рекик Карим заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Хан Андре наказан за толчок Рекик Карим
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
46'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
46'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает пас партнеру.
44'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
44'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
44'
Штарк Никлас из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
43'
Хан Андре из команды Гамбург в офсайде
42'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Хан Андре из команды Гамбург делает навес
41'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Удар от ворот произведет Герта
Угловой
40'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой справа.
39'
Платтенхардт Марвин выбил мяч на угловой.
39'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
38'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Экдаль Олбин из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хан Андре из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
36'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
36'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
35'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
34'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Хан Андре из команды Гамбург делает навес
34'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
31'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
30'
Костич Филип сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
30'
Костич Филип совершает грубый фол. Пекарик Петер был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
30'
Вуд Бобби наказан за толчок Ярстейн Руне
Угловой
29'
Сакаи Готоку из команды Гамбург подал угловой слева.
29'
Дуглас Сантос бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Угловой
29'
Костич Филип из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
28'
Рекик Карим выбил мяч на угловой.
27'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
27'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
25'
Дуглас Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
25'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес
Угловой
25'
Вайзер Митчелл из команды Герта разыграл угловой с правого угла.
25'
Калу Саломон из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
23'
Костич Филип из команды Гамбург в офсайде
22'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
20'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
20'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Штарк Никлас из клуба "Герта" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
17'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
16'
Хан Андре выбил мяч на угловой.
16'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
Офсайд
13'
Вуд Бобби из команды Гамбург в офсайде
11'
Хан Андре из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
11'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Костич Филип отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
9'
Штарк Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
9'
Штарк Никлас из команды Герта. Это Костич Филип заработал фол.
9'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Шелбред Пер-Сильян нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес
7'
Экдаль Олбин нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
7'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
7'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой слева.
6'
Пекарик Петер выбил мяч на угловой.
6'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Удар от ворот произведет Гамбург
5'
Рекик Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Ибишевич Ведад из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Пападопулос Кирьякос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
5'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
4'
Дикмайер Деннис выбил мяч на угловой.
2'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург делает навес
Фол, нарушение
2'
Ибишевич Ведад наказан за толчок Экдаль Олбин
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 2:1 Гамбург
Герта
75.6% (130)
Ничья:
14.5% (25)
Гамбург
9.9% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
34.9% (60)
Герта:
29.1% (50)
Ничья:
12.8% (22)
Герта:
9.3% (16)
Гамбург:
5.2% (9)
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