Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 52131
9' Желтая карточкаШтарк Никлас
1:0
17' ГолШтарк Никлас
30' Желтая карточкаКостич Филип
2:0
50' ГолРекик Карим
52' Желтая карточкаПекарик Петер
2:1
73' ГолАрп Янн-Фите
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
92'
91'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Торунарига Джордан
91'
Пападопулос Кирьякос наказан за толчок Лангкамп Себастьян
91'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Зельке Дейви из команды Герта делает подножку. Дуглас Сантос заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Jann-Fiete Arp попал в створ, но вратарь справился с ударом.
89'
Дуглас Сантос из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
88'
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 52131 болельщиков
87'
Тактическая замена. Лазаро Валентино уходит с поля и его заменяет Майер Арне
86'
86'
86'
Jann-Fiete Arp бьет и мяч от рикошета проходит мимо
86'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
85'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Пападопулос Кирьякос нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Сакаи Готоку из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
84'
84'
Tatsuya Ito из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Герта совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
82'
81'
Зельке Дейви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Лангкамп Себастьян выбил мяч на угловой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает подножку. Tatsuya Ito заработал фол.
80'
Зельке Дейви мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
80'
Вайзер Митчелл из команды Герта сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
80'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Зельке Дейви из команды Герта делает подножку. Маврай Мергим заработал фол.
79'
79'
78'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
76'
Jann-Fiete Arp наказан за толчок Штарк Никлас
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
75'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает навес
75'
73'
Пападопулос Кирьякос сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Jann-Fiete Arp эффектным ударом переправил мяч в ворота.
73'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
73'
Дикмайер Деннис из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
73'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
71'
71'
Пападопулос Кирьякос из команды Гамбург бьет головой мимо ворот
71'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
71'
Штарк Никлас выбил мяч на угловой.
70'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Хант Аарон из команды Гамбург сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
70'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
Лазаро Валентино из команды Герта делает подножку. Хант Аарон заработал фол.
67'
Хант Аарон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Тактическая замена. Хан Андре уходит с поля и его заменяет Хант Аарон
67'
Платтенхардт Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Платтенхардт Марвин на финте ушёл от оппонента.
66'
Пекарик Петер из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
65'
Шелбред Пер-Сильян наказан за толчок Jann-Fiete Arp
64'
Хан Андре наказан за толчок Штарк Никлас
63'
Платтенхардт Марвин из команды Герта разыграл угловой с левого угла.
63'
Лазаро Валентино нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Платтенхардт Марвин из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
62'
62'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
62'
62'
Пекарик Петер выбил мяч на угловой.
61'
61'
Ван Дронгелен Рик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Пекарик Петер наказан за толчок Костич Филип
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
Ибишевич Ведад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Ван Дронгелен Рик из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
59'
Лангкамп Себастьян из команды Герта делает подножку. Костич Филип заработал фол.
58'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
58'
Хан Андре выбил мяч на угловой.
58'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
57'
Сакаи Готоку выбил мяч на угловой.
57'
57'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
56'
Тактическая замена. Вуд Бобби уходит с поля и его заменяет Tatsuya Ito
56'
Тактическая замена. Экдаль Олбин уходит с поля и его заменяет Jann-Fiete Arp
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
55'
54'
53'
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Пекарик Петер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
52'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
Пекарик Петер из команды Герта делает подножку. Сакаи Готоку заработал фол.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Вайзер Митчелл сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рекик Карим из клуба "Герта" отправил мяч головой в ворота.
49'
Вайзер Митчелл из команды Герта подал угловой справа.
49'
Пападопулос Кирьякос выбил мяч на угловой.
49'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
Маврай Мергим выбил мяч на угловой.
48'
48'
Платтенхардт Марвин из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
46'
Хан Андре из команды Гамбург делает подножку. Рекик Карим заработал фол.
46'
Хан Андре наказан за толчок Рекик Карим
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
46'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
44'
Штарк Никлас из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
42'
41'
41'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
40'
Костич Филип из команды Гамбург подал угловой справа.
39'
Платтенхардт Марвин выбил мяч на угловой.
39'
38'
38'
Экдаль Олбин из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
37'
Пекарик Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
34'
34'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Вайзер Митчелл наказан за толчок Пападопулос Кирьякос
34'
33'
Пападопулос Кирьякос наказан за толчок Ибишевич Ведад
33'
31'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
31'
30'
Костич Филип сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
Костич Филип совершает грубый фол. Пекарик Петер был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Вуд Бобби наказан за толчок Ярстейн Руне
29'
Сакаи Готоку из команды Гамбург подал угловой слева.
29'
Дуглас Сантос бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
29'
Костич Филип из команды Гамбург разыграл угловой с правого угла.
28'
Рекик Карим выбил мяч на угловой.
27'
27'
27'
27'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
25'
Дуглас Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
25'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает навес
25'
Вайзер Митчелл из команды Герта разыграл угловой с правого угла.
25'
Калу Саломон из команды Герта попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Костич Филип из команды Гамбург в офсайде
22'
21'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Экдаль Олбин заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
20'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
20'
17'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Штарк Никлас из клуба "Герта" отправил мяч головой в ворота.
17'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
16'
Хан Андре выбил мяч на угловой.
16'
16'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает подножку. Вайзер Митчелл заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
15'
Пападопулос Кирьякос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Костич Филип отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
9'
Штарк Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
9'
Штарк Никлас из команды Герта. Это Костич Филип заработал фол.
9'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Шелбред Пер-Сильян нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
7'
7'
7'
Экдаль Олбин нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
7'
Костич Филип из команды Гамбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
6'
6'
Пекарик Петер выбил мяч на угловой.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Удар от ворот произведет Гамбург
5'
Рекик Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Ибишевич Ведад из команды Герта сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
Пападопулос Кирьякос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
4'
Дикмайер Деннис выбил мяч на угловой.
2'
2'
2'
Ибишевич Ведад наказан за толчок Экдаль Олбин
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Герта". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 2:1 Гамбург
Герта
75.6% (130)
Ничья:
14.5% (25)
Гамбург
9.9% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Герта:
34.9% (60)
2:1 Герта:
29.1% (50)
1:1 Ничья:
12.8% (22)
2:0 Герта:
9.3% (16)
1:2 Гамбург:
5.2% (9)
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