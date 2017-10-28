Стадион: БайАрена Зрители: 30210
0:1
23' ГолГирасси Серу
38' Желтая карточкаЦоллер Симон
45' Желтая карточкаБаумгартлингер Юлиан
1:1
53' ГолБейли Леон
59' Желтая карточкаВенделл Боргес
2:1
73' ГолБендер Свен
77' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
90' Желтая карточкаАларио Лукас
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
94'
Tim Handwerker из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля
93'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает неудачный навес.
91'
Аларио Лукас получает желтую карточку за неспортивное поведение
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
90'
Матч остановлен
89'
Тактическая замена. Бейли Леон уходит с поля и его заменяет Кор Доминик
89'
89'
89'
Венделл Боргес выбил мяч на угловой.
89'
88'
Венделл Боргес выбил мяч на угловой.
88'
Хорн Яннес из команды Кельн делает навес
88'
Соренсен Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Йойич Милош из команды Кельн подал угловой слева.
88'
Хенрихс Бенджамин выбил мяч на угловой.
88'
Эзкан Салих навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Бейли Леон сделал результативную передачу.
85'
Бейли Леон коснулся мяча рукой.
85'
Гол, который забил Фолланд Кевин не засчитан.
85'
Бейли Леон из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
85'
Бейли Леон из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
85'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Та Джонатан выбил мяч на угловой.
85'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
84'
84'
Аларио Лукас из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
83'
83'
82'
82'
82'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Биттенкорт Леонардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает подножку. Цоллер Симон заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
80'
79'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
78'
Удар от ворот произведет Кельн
78'
Бендер Свен из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
78'
78'
После удара головой, который сделал Бендер Свен мяч выносится вратарем на угловой
77'
Арангис Чарлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Тактическая замена. Леманн Маттиас уходит с поля и его заменяет Йойич Милош
77'
Биттенкорт Леонардо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
77'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Аларио Лукас.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 30210 болельщиков
76'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн подал угловой справа.
76'
Бендер Свен выбил мяч на угловой.
75'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
75'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Гирасси Серу заработал фол.
73'
Та Джонатан сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бендер Свен записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
73'
Та Джонатан из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
73'
Венделл Боргес из команды Байер Л подал угловой слева.
73'
Tim Handwerker выбил мяч на угловой.
73'
73'
Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Аларио Лукас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
73'
Соренсен Фредерик ошибается в защите.
72'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает подножку. Брандт Юлиан заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
70'
Клюнтер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Фолланд Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хорн Яннес из команды Кельн подал угловой слева.
70'
Хорн Яннес нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
69'
Цоллер Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Арангис Чарлес исполняет штрафной удар, но его блокируют
69'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает подножку. Венделл Боргес заработал фол.
68'
Клюнтер Лукас из команды Кельн остановил атаку, перехватив мяч.
68'
67'
Хорн Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Вратарь парирует удар, который нанес Брандт Юлиан, и мяч снова в игре
67'
Брандт Юлиан на финте ушёл от оппонента.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
65'
Удар от ворот произведет Кельн
65'
Вратарь парирует удар, который нанес Бейли Леон, и мяч снова в игре
65'
Бейли Леон на финте ушёл от оппонента.
64'
Удар от ворот произведет Кельн
64'
Тактическая замена. Юя Осако уходит с поля и его заменяет Tim Handwerker
63'
Клюнтер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
63'
61'
Гирасси Серу из команды Кельн делает подножку. Арангис Чарлес заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
59'
Венделл Боргес получил жёлтую карточку за "нырок".
59'
Венделл Боргес ныряет в штрафной
59'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
58'
58'
Гирасси Серу отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Цоллер Симон из команды Кельн делает пас партнеру.
58'
Бендер Свен из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Хайнц Доминик выбил мяч на угловой.
57'
56'
56'
Биттенкорт Леонардо бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
56'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Аларио Лукас из команды Байер Л делает подножку. Хорн Яннес заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
53'
Фолланд Кевин сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бейли Леон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Бейли Леон на финте ушёл от оппонента.
53'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
52'
Бейли Леон из команды Байер Л делает подножку. Биттенкорт Леонардо заработал фол.
51'
Юя Осако возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Удар от ворот произведет Кельн
51'
Фолланд Кевин из команды Байер Л наносит неточный удар с лета
51'
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
50'
Юя Осако получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
50'
Юя Осако на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
48'
Юя Осако из команды Кельн делает подножку. Хенрихс Бенджамин заработал фол.
47'
Удар от ворот произведет Кельн
46'
46'
Бейли Леон из команды Байер Л делает подножку. Гирасси Серу заработал фол.
46'
Маро Доминик получил травму и заменен. Клюнтер Лукас выходит на поле.
46'
Тактическая замена. Хавец Кай уходит с поля и его заменяет Аларио Лукас
46'
Тактическая замена. Рецос Панайотис уходит с поля и его заменяет Хенрихс Бенджамин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Гирасси Серу из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Лено Бернд.
47'
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
46'
Цоллер Симон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Хавец Кай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Рецос Панайотис выбил мяч на угловой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Баумгартлингер Юлиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
45'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л. Это Юя Осако заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
44'
Бейли Леон наказан за толчок Хорн Яннес
43'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Кельн
42'
42'
Соренсен Фредерик из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Венделл Боргес.
42'
42'
Соренсен Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Маро Доминик из команды Кельн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
41'
Хорн Яннес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Рецос Панайотис из команды Байер Л делает подножку. Биттенкорт Леонардо заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Хорн Яннес заработал фол.
39'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
38'
Цоллер Симон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
38'
Цоллер Симон из команды Кельн. Это Лено Бернд заработал фол.
38'
Хорн Яннес из команды Кельн делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
38'
Хорн Яннес на финте ушёл от оппонента.
38'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
35'
35'
Гирасси Серу из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
34'
Удар от ворот произведет Кельн
34'
Бейли Леон из команды Байер Л делает неудачный навес.
33'
Арангис Чарлес из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
33'
Леманн Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой слева.
33'
Хавец Кай бьет и мяч от рикошета проходит мимо
33'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
32'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
32'
Удар от ворот произведет Кельн
32'
Фолланд Кевин из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
31'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Эзкан Салих из команды Кельн делает подножку. Хавец Кай заработал фол.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
29'
29'
Хорн Яннес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Хорн Яннес выбил мяч на угловой.
28'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
27'
Удар от ворот произведет Кельн
27'
27'
26'
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
25'
24'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Эзкан Салих заработал фол.
23'
Соренсен Фредерик сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гирасси Серу записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
23'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Юя Осако из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Удар от ворот произведет Кельн
22'
Хавец Кай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Гирасси Серу из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Бендер Свен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
19'
Фолланд Кевин из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Хорн Тимо.
19'
18'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Хорн Тимо вышел из ворот и забрал мяч.
18'
17'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
17'
17'
Рецос Панайотис выбил мяч на угловой.
16'
16'
Маро Доминик из команды Кельн остановил атаку, перехватив мяч.
16'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
15'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Юя Осако из команды Кельн делает подножку. Бейли Леон заработал фол.
14'
Рецос Панайотис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Та Джонатан выбил мяч на угловой.
13'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
12'
12'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
12'
Эзкан Салих из команды Кельн делает передачу за спину защитников.
11'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает подножку. Бейли Леон заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
10'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Кельн
8'
Фолланд Кевин из команды Байер Л наносит неточный удар с лета
8'
Брандт Юлиан из команды Байер Л наносит очень неточный удар.
8'
8'
7'
Удар от ворот произведет Кельн
6'
Венделл Боргес бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
6'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
5'
5'
5'
4'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Рецос Панайотис из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
4'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
4'
3'
Цоллер Симон из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
3'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Эзкан Салих заработал фол.
2'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Баумгартлингер Юлиан мяча так и не получил
2'
2'
1'
Бейли Леон из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 2:1 Кёльн
Байер Л
94.6% (159)
Ничья:
4.2% (7)
Кёльн
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Байер Л:
35.7% (60)
2:1 Байер Л:
25% (42)
3:1 Байер Л:
14.9% (25)
1:0 Байер Л:
10.1% (17)
3:0 Байер Л:
5.4% (9)
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