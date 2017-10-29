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Стадион:
Штуттгарт
2:0
Второй тайм: 76'
Фрайбург
0'
12' Красная карточка
Сеюнджю Чаглар
15' Желтая карточка
Бурнич Дженис
1:0
38' Гол
Гинчек Даниэль
2:0
45' Гол
Павар Бенжамен
53' Желтая карточка
Аскасибар Сантьяго
76'
Второй тайм
76'
Удар от ворот произведет Фрайбург
75'
Тактическая замена. Хаберер Яник уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
75'
Кент Райан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Кент Райан из команды Фрайбург играет в стеночку. Хаберер Яник был стеночкой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
74'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает подножку. Штенцель Паскаль заработал фол.
74'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Озджан Беркай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает подножку. Теродде Симон заработал фол.
73'
Тактическая замена. Аколо Чадрак уходит с поля и его заменяет Аилтон Сильва
73'
Удар от ворот произведет Фрайбург
73'
Бурнич Дженис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
72'
Аколо Чадрак возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Аколо Чадрак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
71'
Аколо Чадрак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
70'
Асано Такума наказан за толчок Гюнтер Кристиан
67'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Теродде Симон
Фол, нарушение
66'
Бурнич Дженис наказан за толчок Хёфлер Николас
66'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
65'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Кох Робин из команды Фрайбург делает навес
Фол, нарушение
64'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает подножку. Кат Флориан заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
61'
Хаберер Яник отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Кат Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
60'
Хёфлер Николас совершает грубый фол. Аскасибар Сантьяго был жертвой
59'
Удар от ворот произведет Фрайбург
59'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт наносит неточный удар с лета
58'
Асано Такума из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
Фол, нарушение
58'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает подножку. Бек Андреас заработал фол.
55'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Желтая карточка
53'
Аскасибар Сантьяго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Аскасибар Сантьяго совершает грубый фол. Кат Флориан был жертвой
52'
Асано Такума из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Фол, нарушение
52'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт делает подножку. Кат Флориан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
47'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает навес
Фол, нарушение
46'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Инсуа Эмилиано заработал фол.
46'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Кент Райан
46'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Озджан Беркай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
49'
Озджан Беркай сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Павар Бенжамен из клуба "Штуттгарт" отправил мяч головой в ворота.
Фол, нарушение
48'
Кох Робин из команды Фрайбург делает подножку. Озджан Беркай заработал фол.
47'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Павар Бенжамен из команды Штуттгарт делает навес
46'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Бек Андреас из команды Штуттгарт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Офсайд
43'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт в офсайде
43'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
Угловой
43'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт подал угловой справа.
42'
Озджан Беркай нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
41'
Нидерлехнер Флориан возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Нидерлехнер Флориан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
40'
Нидерлехнер Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
38'
Озджан Беркай сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гинчек Даниэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
38'
Бек Андреас из команды Штуттгарт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает навес
Фол, нарушение
36'
Гинчек Даниэль наказан за толчок Шустер Юлиан
36'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Аколо Чадрак нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
35'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает навес
33'
Удар от ворот произведет Фрайбург
33'
Павар Бенжамен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
31'
Баумгартль Тимо наказан за толчок Шустер Юлиан
Угловой
31'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт подал угловой справа.
31'
Аколо Чадрак нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Удар от ворот произведет Фрайбург
29'
Бурнич Дженис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Инсуа Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт подал угловой справа.
29'
Бек Андреас из команды Штуттгарт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
28'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Удар от ворот произведет Фрайбург
25'
Озджан Беркай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт делает навес
24'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт подал угловой слева.
24'
Аколо Чадрак имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
24'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный навес.
23'
Аколо Чадрак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
22'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт делает навес
21'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт подал угловой справа.
21'
Бек Андреас из команды Штуттгарт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
18'
Асано Такума из команды Штуттгарт в офсайде
18'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает навес
18'
Шустер Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает навес
Угловой
18'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт разыграл угловой с правого угла.
17'
Асано Такума из команды Штуттгарт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Гинчек Даниэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
16'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
15'
Бурнич Дженис получает желтую карточку.
Фол, нарушение
15'
Бурнич Дженис наказан за толчок Хаберер Яник
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
14'
Удар от ворот произведет Фрайбург
14'
Озджан Беркай бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
12'
УДАЛЕНИЕ! Сеюнджю Чаглар получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
12'
Сеюнджю Чаглар коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
9'
Асано Такума коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
8'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Аколо Чадрак заработал фол.
Офсайд
8'
Асано Такума из команды Штуттгарт в офсайде
Фол, нарушение
7'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
Офсайд
5'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт в офсайде
5'
Цилер Рон-Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
Травма, повреждение
5'
Аколо Чадрак возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Аколо Чадрак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
3'
Аколо Чадрак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 2:0 Фрайбург
Штуттгарт
75.7% (137)
Ничья:
18.2% (33)
Фрайбург
6.1% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Штуттгарт:
36.5% (66)
Штуттгарт:
28.2% (51)
Ничья:
13.8% (25)
Штуттгарт:
6.1% (11)
Фрайбург:
4.4% (8)
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