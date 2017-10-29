Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
12' Красная карточкаСеюнджю Чаглар
15' Желтая карточкаБурнич Дженис
1:0
38' ГолГинчек Даниэль
2:0
45' ГолПавар Бенжамен
53' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
Второй тайм
76'
75'
Тактическая замена. Хаберер Яник уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
75'
Кент Райан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Кент Райан из команды Фрайбург играет в стеночку. Хаберер Яник был стеночкой.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
74'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает подножку. Штенцель Паскаль заработал фол.
74'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Озджан Беркай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает подножку. Теродде Симон заработал фол.
73'
Тактическая замена. Аколо Чадрак уходит с поля и его заменяет Аилтон Сильва
73'
73'
Бурнич Дженис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Аколо Чадрак возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Аколо Чадрак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
71'
Аколо Чадрак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
70'
Асано Такума наказан за толчок Гюнтер Кристиан
67'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Теродде Симон
66'
Бурнич Дженис наказан за толчок Хёфлер Николас
66'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
65'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает подножку. Кат Флориан заработал фол.
61'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
61'
Хаберер Яник отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Кат Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
60'
Хёфлер Николас совершает грубый фол. Аскасибар Сантьяго был жертвой
59'
59'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт наносит неточный удар с лета
58'
Асано Такума из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
58'
Кат Флориан из команды Фрайбург делает подножку. Бек Андреас заработал фол.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
53'
Аскасибар Сантьяго получает желтую карточку.
53'
Аскасибар Сантьяго совершает грубый фол. Кат Флориан был жертвой
52'
Асано Такума из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
52'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт делает подножку. Кат Флориан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
47'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает подножку. Инсуа Эмилиано заработал фол.
46'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Кент Райан
46'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Озджан Беркай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
49'
Озджан Беркай сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ! Павар Бенжамен из клуба "Штуттгарт" отправил мяч головой в ворота.
48'
Кох Робин из команды Фрайбург делает подножку. Озджан Беркай заработал фол.
47'
47'
Павар Бенжамен из команды Штуттгарт делает навес
46'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
43'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт в офсайде
43'
Аскасибар Сантьяго из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
43'
42'
Озджан Беркай нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Нидерлехнер Флориан возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Нидерлехнер Флориан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Нидерлехнер Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
38'
Озджан Беркай сделал результативную передачу.
38'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гинчек Даниэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
38'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
38'
37'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Гинчек Даниэль наказан за толчок Шустер Юлиан
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Аколо Чадрак нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
35'
33'
33'
Павар Бенжамен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Баумгартль Тимо наказан за толчок Шустер Юлиан
31'
31'
Аколо Чадрак нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
29'
Бурнич Дженис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Инсуа Эмилиано нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
28'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
28'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт делает передачу одноклубнику.
28'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
25'
Озджан Беркай бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт делает навес
24'
24'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт подал угловой слева.
24'
Аколо Чадрак имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
24'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный навес.
23'
Аколо Чадрак попал в створ, но вратарь справился с ударом.
22'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Бурнич Дженис из команды Штуттгарт делает навес
21'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
18'
Асано Такума из команды Штуттгарт в офсайде
18'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
18'
18'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт разыграл угловой с правого угла.
17'
Асано Такума из команды Штуттгарт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Гинчек Даниэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
16'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Бурнич Дженис получает желтую карточку.
15'
Бурнич Дженис наказан за толчок Хаберер Яник
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
14'
14'
Озджан Беркай бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
12'
УДАЛЕНИЕ! Сеюнджю Чаглар получил жёлтую карточку и покинул поле.
12'
Сеюнджю Чаглар коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
9'
Асано Такума коснулся мяча рукой.
8'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург делает подножку. Аколо Чадрак заработал фол.
8'
Асано Такума из команды Штуттгарт в офсайде
7'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт делает подножку. Хаберер Яник заработал фол.
5'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт в офсайде
5'
Цилер Рон-Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
5'
Аколо Чадрак возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Аколо Чадрак получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
3'
Аколо Чадрак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 2:0 Фрайбург
Штуттгарт
75.7% (137)
Ничья:
18.2% (33)
Фрайбург
6.1% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Штуттгарт:
36.5% (66)
1:0 Штуттгарт:
28.2% (51)
1:1 Ничья:
13.8% (25)
2:0 Штуттгарт:
6.1% (11)
1:2 Фрайбург:
4.4% (8)
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