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Стадион: Зрители: 30150
Хоффенхайм
1:3
Конец матча
Боруссия М
0'
1:0
25' Гол
Демирбай Керем
32' Желтая карточка
Фогт Кевин
45' Желтая карточка
Гинтер Маттиас
1:1
61' Гол
Азар Торган
65' Желтая карточка
Пош Штефан
1:2
79' Гол
Гинтер Маттиас
1:3
82' Гол
Вестергор Янник
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
92'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Фогт Кевин заработал фол.
92'
Закария Денис из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
91'
Гайгер Деннис наказан за толчок Азар Торган
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Херрман Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Угловой
90'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
90'
Оксфорд Рис выбил мяч на угловой.
Угловой
90'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Угловой
89'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
89'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Оксфорд Рис
88'
Удар от ворот произведет Боруссия М
87'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм наносит неточный удар с лета
Фол, нарушение
87'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
87'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает навес
86'
Удар от ворот произведет Боруссия М
86'
Демирбай Керем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
85'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает подножку. Азар Торган заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
83'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
82'
Тактическая замена. Пош Штефан уходит с поля и его заменяет Окс Филипп
82'
Эльведи Нико сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вестергор Янник из клуба "Боруссия М" отправил мяч головой в ворота.
82'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает передачу одноклубнику.
82'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Угловой
82'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М подал угловой справа.
80'
Вагнер Сандро имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гинтер Маттиас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
79'
Грифо Винченцо на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
79'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм. Это Херрман Патрик заработал фол.
78'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
77'
Азар Торган мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
77'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
76'
Вагнер Сандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
76'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
75'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
75'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
72'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает подножку. Азар Торган заработал фол.
71'
Тактическая замена. Янчке Тони уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
70'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает навес
70'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм играет в стеночку. Шульц Нико был стеночкой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Амири Надим, и мяч снова в игре
69'
Амири Надим на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
67'
Акпогума Кевин наказан за толчок Азар Торган
Офсайд
66'
Херрман Патрик из команды Боруссия М в офсайде
66'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
65'
Пош Штефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
65'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает подножку. Херрман Патрик заработал фол.
Фол, нарушение
65'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Шульц Нико заработал фол.
64'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 30150 болельщиков
Офсайд
64'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
61'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Азар Торган записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
Фол, нарушение
61'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Янчке Тони.
60'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Штиндль Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
60'
Херрман Патрик из команды Боруссия М подал угловой слева.
60'
После удара головой, который сделал Эльведи Нико мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
60'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М подал угловой справа.
59'
Акпогума Кевин выбил мяч на угловой.
59'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает неудачный навес.
58'
Рупп Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
57'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
56'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
Фол, нарушение
56'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает подножку. Амири Надим заработал фол.
55'
Удар от ворот произведет Боруссия М
55'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
54'
Азар Торган из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Рупп Лукас.
54'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
53'
Амири Надим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает навес
53'
Демирбай Керем нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Демирбай Керем на финте ушёл от оппонента.
51'
Удар от ворот произведет Боруссия М
51'
Гайгер Деннис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Кадержабек Павел получил травму и заменен. Рупп Лукас выходит на поле.
Травма, повреждение
49'
Кадержабек Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
49'
Грифо Винченцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Гинтер Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
49'
После дальнего удара, который нанес Амири Надим мяч отбит вратарем
48'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
47'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
45'
Гинтер Маттиас получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
45'
Гинтер Маттиас наказан за толчок Гайгер Деннис
Фол, нарушение
45'
Закария Денис наказан за толчок Вагнер Сандро
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
44'
Штиндль Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
Фол, нарушение
43'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм. Это Грифо Винченцо заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Боруссия М
42'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
42'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает подножку. Гинтер Маттиас заработал фол.
Травма, повреждение
41'
Штиндль Ларс возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Закария Денис из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
41'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
Травма, повреждение
40'
Штиндль Ларс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Вагнер Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
38'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
37'
Штиндль Ларс наказан за толчок Фогт Кевин
36'
Гайгер Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
35'
Ют Марк получил травму и заменен. Крамарич Андрей выходит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
35'
Ют Марк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
34'
Ют Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
33'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
После штрафного удара,который нанес Грифо Винченцо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
32'
Фогт Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
32'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм. Это Азар Торган заработал фол.
32'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
31'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
31'
Гайгер Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Удар от ворот произведет Боруссия М
29'
Амири Надим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
28'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает подножку. Шульц Нико заработал фол.
Фол, нарушение
28'
Амири Надим наказан за толчок Гинтер Маттиас
27'
Грифо Винченцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Демирбай Керем!
25'
Эльведи Нико сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
23'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
Угловой
23'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
22'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
22'
Херрман Патрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
ШТАНГА! Грифо Винченцо попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
21'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Акпогума Кевин ошибается в защите.
Офсайд
21'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
21'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Ют Марк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
19'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
18'
Азар Торган наказан за толчок Пош Штефан
Фол, нарушение
18'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает подножку. Ют Марк заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм. Это Грифо Винченцо заработал фол.
Фол, нарушение
17'
Вестергор Янник из команды Боруссия М делает подножку. Ют Марк заработал фол.
16'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
15'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм. Это Херрман Патрик заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Удар от ворот произведет Боруссия М
15'
Хофманн Йонас получил травму и заменен. Херрман Патрик выходит на поле.
15'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
14'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
Травма, повреждение
14'
Хофманн Йонас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Удар от ворот произведет Боруссия М
13'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
12'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Азар Торган имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
10'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
8'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
8'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М подал угловой справа.
8'
Демирбай Керем выбил мяч на угловой.
8'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
8'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
6'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Амири Надим на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
4'
Шульц Нико коснулся мяча рукой.
4'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес
3'
Закария Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Закария Денис из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
2'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:3 Боруссия М
Хоффенхайм
65.3% (111)
Ничья:
21.8% (37)
Боруссия М
12.9% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
44.1% (75)
Ничья:
16.5% (28)
Хоффенхайм:
11.8% (20)
Боруссия М:
8.8% (15)
Хоффенхайм:
4.7% (8)
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