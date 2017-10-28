Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 30150
1:3
Конец матча
1:0
25' ГолДемирбай Керем
32' Желтая карточкаФогт Кевин
45' Желтая карточкаГинтер Маттиас
1:1
61' ГолАзар Торган
65' Желтая карточкаПош Штефан
1:2
79' ГолГинтер Маттиас
1:3
82' ГолВестергор Янник
Второй тайм
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Фогт Кевин заработал фол.
92'
Закария Денис из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
91'
Гайгер Деннис наказан за толчок Азар Торган
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Херрман Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
90'
Оксфорд Рис выбил мяч на угловой.
90'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М разыграл угловой с левого угла.
89'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Оксфорд Рис
88'
87'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм наносит неточный удар с лета
87'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
87'
86'
86'
Демирбай Керем бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает подножку. Азар Торган заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
83'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
82'
Тактическая замена. Пош Штефан уходит с поля и его заменяет Окс Филипп
82'
Эльведи Нико сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вестергор Янник из клуба "Боруссия М" отправил мяч головой в ворота.
82'
Эльведи Нико из команды Боруссия М делает передачу одноклубнику.
82'
82'
80'
Вагнер Сандро имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
80'
Рупп Лукас из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гинтер Маттиас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
79'
79'
Грифо Винченцо на финте ушёл от оппонента.
79'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм. Это Херрман Патрик заработал фол.
78'
78'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
77'
Азар Торган мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
77'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
76'
Вагнер Сандро попал в створ, но вратарь справился с ударом.
76'
76'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
75'
Вендт Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
75'
Штиндль Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Закария Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает подножку. Азар Торган заработал фол.
71'
Тактическая замена. Янчке Тони уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
70'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает навес
70'
70'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм играет в стеночку. Шульц Нико был стеночкой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
69'
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Амири Надим, и мяч снова в игре
69'
Амири Надим на финте ушёл от оппонента.
67'
Акпогума Кевин наказан за толчок Азар Торган
66'
Херрман Патрик из команды Боруссия М в офсайде
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Пош Штефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
65'
Пош Штефан из команды Хоффенхайм делает подножку. Херрман Патрик заработал фол.
65'
Закария Денис из команды Боруссия М делает подножку. Шульц Нико заработал фол.
64'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 30150 болельщиков
64'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
61'
Грифо Винченцо сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Азар Торган записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
61'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
61'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Янчке Тони.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Штиндль Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Херрман Патрик из команды Боруссия М подал угловой слева.
60'
После удара головой, который сделал Эльведи Нико мяч выносится вратарем на угловой
60'
59'
Акпогума Кевин выбил мяч на угловой.
59'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает неудачный навес.
58'
Рупп Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
57'
Азар Торган нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм в офсайде
56'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает подножку. Амири Надим заработал фол.
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Азар Торган из команды Боруссия М опасно играет. Чуть не пострадал Рупп Лукас.
54'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
53'
Амири Надим попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
53'
Демирбай Керем нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Демирбай Керем на финте ушёл от оппонента.
51'
51'
Гайгер Деннис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
51'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Кадержабек Павел получил травму и заменен. Рупп Лукас выходит на поле.
49'
Кадержабек Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Грифо Винченцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Гинтер Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес
49'
После дальнего удара, который нанес Амири Надим мяч отбит вратарем
48'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
48'
47'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
46'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Гинтер Маттиас получает желтую карточку за толчок соперника.
45'
Гинтер Маттиас наказан за толчок Гайгер Деннис
45'
Закария Денис наказан за толчок Вагнер Сандро
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
44'
44'
Штиндль Ларс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает пас партнеру.
43'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм. Это Грифо Винченцо заработал фол.
43'
42'
42'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм делает подножку. Гинтер Маттиас заработал фол.
41'
Штиндль Ларс возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Закария Денис из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
41'
40'
Штиндль Ларс получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Вагнер Сандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Штиндль Ларс заработал фол.
38'
38'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
37'
Штиндль Ларс наказан за толчок Фогт Кевин
36'
Гайгер Деннис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
35'
Ют Марк получил травму и заменен. Крамарич Андрей выходит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Ют Марк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Ют Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
33'
Пош Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
33'
После штрафного удара,который нанес Грифо Винченцо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
32'
Фогт Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
32'
Фогт Кевин из команды Хоффенхайм. Это Азар Торган заработал фол.
32'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников.
31'
31'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает навес
31'
Гайгер Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
29'
Амири Надим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Херрман Патрик из команды Боруссия М делает подножку. Шульц Нико заработал фол.
28'
Амири Надим наказан за толчок Гинтер Маттиас
27'
Грифо Винченцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Демирбай Керем!
25'
Эльведи Нико сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
23'
Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с левого угла.
22'
22'
Херрман Патрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
ШТАНГА! Грифо Винченцо попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
21'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Акпогума Кевин ошибается в защите.
21'
Ют Марк из команды Хоффенхайм в офсайде
21'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
19'
Ют Марк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
19'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
18'
Азар Торган наказан за толчок Пош Штефан
18'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает подножку. Ют Марк заработал фол.
17'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм. Это Грифо Винченцо заработал фол.
17'
Вестергор Янник из команды Боруссия М делает подножку. Ют Марк заработал фол.
16'
Грифо Винченцо из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Гайгер Деннис из команды Хоффенхайм. Это Херрман Патрик заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
15'
Хофманн Йонас получил травму и заменен. Херрман Патрик выходит на поле.
15'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
14'
14'
Хофманн Йонас получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
12'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Хофманн Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Азар Торган имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает пас партнеру.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
10'
9'
8'
8'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
8'
8'
Демирбай Керем выбил мяч на угловой.
8'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
8'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
6'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
5'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Амири Надим на финте ушёл от оппонента.
4'
Шульц Нико коснулся мяча рукой.
4'
4'
3'
Закария Денис нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Закария Денис из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
2'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:3 Боруссия М
Хоффенхайм
65.3% (111)
Ничья:
21.8% (37)
Боруссия М
12.9% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
44.1% (75)
1:1 Ничья:
16.5% (28)
1:0 Хоффенхайм:
11.8% (20)
1:2 Боруссия М:
8.8% (15)
2:0 Хоффенхайм:
4.7% (8)
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