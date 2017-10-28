  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 60429
Шальке 04
1:1
Конец матча
Вольфсбург
0'
12' Желтая карточка
Налдо Родригес
42' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
1:0
43' Пенальти
Бенталеб Набиль
44' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
45' Желтая карточка
Калиджиури Даниэль
1:0
60' Не забитый пенальти
Гомес Марио
79' Желтая карточка
Арит Амин
81' Желтая карточка
Малли Юнус
89' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
1:1
90' Гол
Ориги Дивок
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает навес
93'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
93'
Арнольд Максимилиан выбил мяч подальше от ворот.

93'
Гомес Марио сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ориги Дивок записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Резе Фабиан из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
91'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Герардт Янник наказан за толчок Калиджиури Даниэль
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Резе Фабиан из команды Шальке 04. Это Димата Нани заработал фол.
Желтая карточка
89'
Бургшталлер Гвидо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Бургшталлер Гвидо совершает грубый фол. Герардт Янник был жертвой
88'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
88'
Налдо Родригес из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
Угловой
88'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
88'
Брукс Джон выбил мяч на угловой.
Угловой
88'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
87'
Удуохаи Феликс выбил мяч на угловой.
87'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Коноплянка Евгений на финте ушёл от оппонента.
87'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
Фол, нарушение
86'
Верхаг Пауль наказан за толчок Ощипка Бастиан
86'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
86'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
84'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
84'
После дальнего удара, который нанес Коноплянка Евгений мяч отбит вратарем
83'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
83'
Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Коноплянка Евгений
83'
Резе Фабиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
82'
Тактическая замена. Блащиковский Якуб уходит с поля и его заменяет Димата Нани
Желтая карточка
81'
Малли Юнус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
81'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает подножку. Арит Амин заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
79'
Арит Амин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Арит Амин из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Верхаг Пауль.
78'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
77'
Тактическая замена. Гилавоги Жошуа уходит с поля и его заменяет Ориги Дивок
77'
Тактическая замена. Бенталеб Набиль уходит с поля и его заменяет Weston McKennie
76'
Ощипка Бастиан нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Тактическая замена. Ди Санто Франко уходит с поля и его заменяет Резе Фабиан
75'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес
74'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Арнольд Максимилиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
74'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
74'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Брукс Джон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
73'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
73'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает навес
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 60429 болельщиков
70'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Удар от ворот произведет Шальке 04
68'
Дидави Даниэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Ди Санто Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург подал угловой справа.
68'
Налдо Родригес выбил мяч на угловой.
68'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Тактическая замена. Тиссеран Марсель уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
Фол, нарушение
66'
Блащиковский Якуб наказан за толчок Ощипка Бастиан
66'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ощипка Бастиан на финте ушёл от оппонента.
64'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Арит Амин из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
63'
Удар от ворот произведет Шальке 04
63'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
62'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 в офсайде
61'
Удар от ворот произведет Шальке 04
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
60'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гомес Марио бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
60'
ПЕНАЛЬТИ! – Налдо Родригес серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Герардт Янник заработал пенальти для своей команды
58'
Матч остановлен
57'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
57'
Ощипка Бастиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
56'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает подножку. Арит Амин заработал фол.
56'
Арит Амин на финте ушёл от оппонента.
56'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Ферман Ральф неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
55'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
54'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает подножку. Брукс Джон заработал фол.
54'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
Офсайд
52'
Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург в офсайде
52'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
51'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Верхаг Пауль.
51'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Арнольд Максимилиан выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
50'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Удар от ворот произведет Шальке 04
49'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
48'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает навес
47'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
47'
Калиджиури Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
47'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
47'
Калиджиури Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
47'
Верхаг Пауль наказан за толчок Ди Санто Франко
46'
Удар от ворот произведет Шальке 04
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Ди Санто Франко нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает навес
Желтая карточка
44'
Арнольд Максимилиан получает желтую карточку.
Описание гола
43'
Г О О О О О Л - Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 забивает пенальти
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
42'
Гилавоги Жошуа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
ПЕНАЛТИ! - Гилавоги Жошуа тянет соперника за майку в штрафной площади. Керер Тило заработал пенальти для своей команды
41'
Матч остановлен
41'
Налдо Родригес из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
Угловой
41'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Удар от ворот произведет Шальке 04
39'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
39'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
39'
Малли Юнус на финте ушёл от оппонента.
37'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Керер Тило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес
36'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Тиссеран Марсель на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
32'
После дальнего удара, который нанес Керер Тило мяч отбит вратарем
31'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
31'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
ШТАНГА! Арит Амин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
29'
Арит Амин из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
29'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
28'
Бургшталлер Гвидо коснулся мяча рукой.
28'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Налдо Родригес пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает навес
26'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
25'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает подножку. Ди Санто Франко заработал фол.
24'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
24'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Бургшталлер Гвидо на финте ушёл от оппонента.
23'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
23'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает навес
23'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
23'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает подножку. Арит Амин заработал фол.
21'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает навес
21'
Керер Тило из команды Шальке 04 остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
Офсайд
20'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 подал угловой слева.
19'
Ди Санто Франко имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
19'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает отличный навес.
18'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Удуохаи Феликс выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
17'
Ди Санто Франко наказан за толчок Брукс Джон
17'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
17'
Тиссеран Марсель на финте ушёл от оппонента.
16'
Налдо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
15'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает подножку. Брукс Джон заработал фол.
Фол, нарушение
15'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает подножку. Брукс Джон заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
15'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает подножку. Гилавоги Жошуа заработал фол.
14'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
Фол, нарушение
14'
Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург делает подножку. Бургшталлер Гвидо заработал фол.
Офсайд
13'
Гомес Марио из команды Вольфсбург в офсайде
13'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
12'
Налдо Родригес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
12'
Налдо Родригес совершает грубый фол. Тиссеран Марсель был жертвой
11'
После дальнего удара, который нанес Керер Тило мяч отбит вратарем
10'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
9'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает подножку. Мейер Максимилиан заработал фол.
8'
Гомес Марио из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Тиссеран Марсель выбил мяч подальше от ворот.
8'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Бенталеб Набиль выбил мяч подальше от ворот.
6'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Герардт Янник из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
6'
Гилавоги Жошуа выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
4'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает подножку. Верхаг Пауль заработал фол.
2'
Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург делает подножку. Бургшталлер Гвидо заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Вольфсбург
Шальке 04
86.9% (146)
Ничья:
9.5% (16)
Вольфсбург
3.6% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
47% (79)
Шальке 04:
20.2% (34)
Шальке 04:
11.9% (20)
Ничья:
7.1% (12)
Шальке 04:
4.8% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация