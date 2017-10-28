Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 60429
1:1
Конец матча
12' Желтая карточкаНалдо Родригес
42' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
1:0
43' ПенальтиБенталеб Набиль
44' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
45' Желтая карточкаКалиджиури Даниэль
1:0
60' Не забитый пенальтиГомес Марио
79' Желтая карточкаАрит Амин
81' Желтая карточкаМалли Юнус
89' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
1:1
90' ГолОриги Дивок
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
94'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 делает навес
93'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
93'
Арнольд Максимилиан выбил мяч подальше от ворот.
93'
Гомес Марио сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ориги Дивок записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Резе Фабиан из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Герардт Янник наказан за толчок Калиджиури Даниэль
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
90'
89'
Резе Фабиан из команды Шальке 04. Это Димата Нани заработал фол.
89'
Бургшталлер Гвидо получает желтую карточку.
89'
Бургшталлер Гвидо совершает грубый фол. Герардт Янник был жертвой
88'
88'
Налдо Родригес из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
88'
88'
Брукс Джон выбил мяч на угловой.
88'
87'
Удуохаи Феликс выбил мяч на угловой.
87'
Коноплянка Евгений из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Коноплянка Евгений на финте ушёл от оппонента.
87'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
87'
86'
Верхаг Пауль наказан за толчок Ощипка Бастиан
86'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 устремляется вперед с мячом.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
85'
84'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
84'
После дальнего удара, который нанес Коноплянка Евгений мяч отбит вратарем
83'
83'
Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Коноплянка Евгений
83'
Резе Фабиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
82'
Тактическая замена. Блащиковский Якуб уходит с поля и его заменяет Димата Нани
81'
Малли Юнус получает желтую карточку.
81'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает подножку. Арит Амин заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Арит Амин получает желтую карточку.
79'
Арит Амин из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Верхаг Пауль.
78'
77'
Тактическая замена. Гилавоги Жошуа уходит с поля и его заменяет Ориги Дивок
77'
Тактическая замена. Бенталеб Набиль уходит с поля и его заменяет Weston McKennie
76'
Ощипка Бастиан наказан за толчок Арнольд Максимилиан
76'
Ощипка Бастиан нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Тактическая замена. Ди Санто Франко уходит с поля и его заменяет Резе Фабиан
75'
75'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес
74'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Арнольд Максимилиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
74'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
74'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Кастельс Коэн вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Брукс Джон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
73'
73'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
73'
Кастельс Коэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 60429 болельщиков
70'
Стамбули Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
68'
Дидави Даниэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
68'
Ди Санто Франко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург подал угловой справа.
68'
Налдо Родригес выбил мяч на угловой.
68'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Тактическая замена. Тиссеран Марсель уходит с поля и его заменяет Дидави Даниэль
66'
Блащиковский Якуб наказан за толчок Ощипка Бастиан
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ощипка Бастиан на финте ушёл от оппонента.
64'
63'
63'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 в офсайде
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гомес Марио бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
ПЕНАЛЬТИ! – Налдо Родригес серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Герардт Янник заработал пенальти для своей команды
58'
Матч остановлен
57'
57'
Ощипка Бастиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
56'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает подножку. Арит Амин заработал фол.
56'
Арит Амин на финте ушёл от оппонента.
56'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
55'
Ферман Ральф неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
55'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
54'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает подножку. Брукс Джон заработал фол.
52'
Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург в офсайде
52'
52'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
51'
51'
51'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Верхаг Пауль.
51'
50'
Арнольд Максимилиан выбил мяч подальше от ворот.
50'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
49'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
48'
48'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает навес
47'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Калиджиури Даниэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
47'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает подножку. Арнольд Максимилиан заработал фол.
47'
Калиджиури Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Верхаг Пауль наказан за толчок Ди Санто Франко
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Ди Санто Франко нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Арнольд Максимилиан получает желтую карточку.
44'
Арнольд Максимилиан наказан за толчок Бургшталлер Гвидо
43'
Г О О О О О Л - Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 забивает пенальти
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Гилавоги Жошуа получает желтую карточку.
42'
ПЕНАЛТИ! - Гилавоги Жошуа тянет соперника за майку в штрафной площади. Керер Тило заработал пенальти для своей команды
41'
Матч остановлен
41'
Налдо Родригес из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
41'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
39'
Гомес Марио из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
39'
39'
Малли Юнус на финте ушёл от оппонента.
37'
37'
37'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает навес
36'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Тиссеран Марсель на финте ушёл от оппонента.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
33'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
32'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает навес
32'
После дальнего удара, который нанес Керер Тило мяч отбит вратарем
31'
29'
ШТАНГА! Арит Амин попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
29'
29'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Бургшталлер Гвидо коснулся мяча рукой.
28'
26'
Налдо Родригес пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает навес
26'
26'
Ощипка Бастиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Брукс Джон из команды Вольфсбург делает подножку. Ди Санто Франко заработал фол.
24'
Герардт Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
24'
24'
Бургшталлер Гвидо на финте ушёл от оппонента.
23'
23'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает навес
23'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
23'
22'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает подножку. Арит Амин заработал фол.
21'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
21'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает навес
21'
Керер Тило из команды Шальке 04 остановил атаку, перехватив мяч.
21'
20'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
19'
19'
Ди Санто Франко имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
19'
Ощипка Бастиан из команды Шальке 04 делает отличный навес.
18'
18'
Удуохаи Феликс выбил мяч подальше от ворот.
17'
Ди Санто Франко наказан за толчок Брукс Джон
17'
Тиссеран Марсель из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
17'
Тиссеран Марсель на финте ушёл от оппонента.
16'
16'
15'
Ди Санто Франко из команды Шальке 04 делает подножку. Брукс Джон заработал фол.
15'
Арит Амин из команды Шальке 04 делает подножку. Брукс Джон заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
15'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает подножку. Гилавоги Жошуа заработал фол.
14'
14'
Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург делает подножку. Бургшталлер Гвидо заработал фол.
13'
Гомес Марио из команды Вольфсбург в офсайде
13'
12'
Налдо Родригес получает желтую карточку.
12'
Налдо Родригес совершает грубый фол. Тиссеран Марсель был жертвой
11'
После дальнего удара, который нанес Керер Тило мяч отбит вратарем
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
9'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает подножку. Мейер Максимилиан заработал фол.
8'
Гомес Марио из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Тиссеран Марсель выбил мяч подальше от ворот.
8'
8'
Бенталеб Набиль выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
Герардт Янник из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
6'
Гилавоги Жошуа выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
4'
Мейер Максимилиан из команды Шальке 04 делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
3'
Керер Тило из команды Шальке 04 делает подножку. Верхаг Пауль заработал фол.
2'
2'
Калиджиури Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург делает подножку. Бургшталлер Гвидо заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Вольфсбург
Шальке 04
86.9% (146)
Ничья:
9.5% (16)
Вольфсбург
3.6% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
47% (79)
1:0 Шальке 04:
20.2% (34)
2:0 Шальке 04:
11.9% (20)
1:1 Ничья:
7.1% (12)
3:1 Шальке 04:
4.8% (8)
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