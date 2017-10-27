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Стадион:
Ганновер 96
 
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Боруссия Д
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До начала матча осталось 17 часов 17 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ганновер 96 - Боруссия Д, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Ганновер 96 - Боруссия Д
Ганновер 96
2.8% (3)
Ничья:
2.8% (3)
Боруссия Д
94.4% (101)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
52.3% (56)
Боруссия Д:
13.1% (14)
Боруссия Д:
13.1% (14)
Боруссия Д:
8.4% (9)
Ничья:
2.8% (3)
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