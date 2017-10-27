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Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
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Состав команд
20
Сане
Салиф
13
Бебу
Ихлас
11
Клаус
Феликс
Ганновер 96 4-2-2-2
- Основной состав
- 1 Чаунер Филипп Вратарь
- 4 Корб Юлиан Защитник
- 31 Антон Вальдемар Защитник
- 20 Сане Салиф Защитник
- 3 Альборнос Миико Защитник
- 27 Швеглер Пирмин Полузащитник
- 6 Бакалорц Марвин Полузащитник
- 13 Бебу Ихлас Полузащитник
- 11 Клаус Феликс Полузащитник
- 14 Харник Мартин Нападающий
- 9 Жонатас Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Брайтенрайтер Андре
- Травмы и дисквалификации
- Фелипе Мартиньш Травмирован
- Бех Уффе Травмирован
- Приб Эдгар Травмирован
Боруссия Д 4-3-3
- Основной состав
- 38 Бюрки Роман Вратарь
- 5 Бартра Марк Защитник
- 25 Папастатопулос Сократис Защитник
- 2 Загаду Дан-Аксель Защитник
- 29 Шмельцер Марсель Защитник
- 10 Гётце Марио Полузащитник
- 8 Шахин Нури Полузащитник
- 27 Кастро Гонсало Полузащитник
- 9 Ярмоленко Андрей Нападающий
- 17 Обамеянг Пьер-Эмерик Нападающий
- 20 Филипп Максимилиан Нападающий
- Главный тренер: Босз Петер
- Травмы и дисквалификации
- Ройс Марко Травмирован
- Роде Себастьян Травмирован
- Дурм Эрик Травмирован
- Пищек Лукаш Травмирован
Предыдущие игры
Ганновер 96 (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 25.10.2017 Вольфсбург 1:0 Ганновер 96 КГ
- 21.10.2017 Аугсбург 1:2 Ганновер 96 Б
- 14.10.2017 Ганновер 96 1:2 Айнтрахт Фр Б
- 30.09.2017 Боруссия М 2:1 Ганновер 96 Б
- 24.09.2017 Ганновер 96 0:0 Кёльн Б
- 20.09.2017 Фрайбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 15.09.2017 Ганновер 96 2:0 Гамбург Б
- 09.09.2017 Вольфсбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 31.08.2017 Ганновер 96 7:0 Арминия Ганновер ТМК
- 27.08.2017 Ганновер 96 1:0 Шальке 04 Б
- 19.08.2017 Майнц 0:1 Ганновер 96 Б
- 13.08.2017 Боннер 2:6 Ганновер 96 КГ
- 02.08.2017 Германия Эгесторф 1:4 Ганновер 96 ТМК
- 30.07.2017 Удинезе 1:1 Ганновер 96 ТМК
- 27.07.2017 Кайсериспор 4:2 Ганновер 96 ТМК
- 27.07.2017 Ганновер 96 4:2 Лехвия ТМК
- 25.07.2017 Вольфсбергер 0:0 Ганновер 96 ТМК
- 15.07.2017 Ганновер 96 0:0 Твенте ТМК
- 12.07.2017 Рамлинген-Эхлерсхаузен 0:14 Ганновер 96 ТМК
- 09.07.2017 Хафельзе 1:2 Ганновер 96 ТМК
Боруссия Д (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 24.10.2017 Магдебург 0:5 Боруссия Д КГ
- 21.10.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Б
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 30.09.2017 Аугсбург 1:2 Боруссия Д Б
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Боруссия Д 6:1 Боруссия М Б
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Б
- 17.09.2017 Боруссия Д 5:0 Кёльн Б
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Фрайбург 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2017 Боруссия Д 2:0 Герта Б
- 19.08.2017 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Б
- 12.08.2017 Рилазинген-Арлен 0:4 Боруссия Д КГ
- 06.08.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 2:5 Боруссия Д ТМК
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 28.07.2017 Боруссия Д 0:1 Эспаньол ТМК
- 22.07.2017 Бохум 2:2 Боруссия Д ТМК
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
- 13.02.2016 Боруссия Д 1:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 12.09.2015 Ганновер 96 2:4 Боруссия Д Бундеслига
- 21.03.2015 Ганновер 96 2:3 Боруссия Д Бундеслига
- 25.10.2014 Боруссия Д 0:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 22.03.2014 Ганновер 96 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 19.10.2013 Боруссия Д 1:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 02.03.2013 Боруссия Д 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 19.12.2012 Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Кубок Германии
- 07.10.2012 Ганновер 96 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 26.02.2012 Боруссия Д 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 18.09.2011 Ганновер 96 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 02.04.2011 Боруссия Д 4:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 07.11.2010 Ганновер 96 0:4 Боруссия Д Бундеслига
- 20.02.2010 Боруссия Д 4:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 19.09.2009 Ганновер 96 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 14.03.2009 Ганновер 96 4:4 Боруссия Д Бундеслига
- 05.10.2008 Боруссия Д 1:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 16.04.2008 Боруссия Д 1:3 Ганновер 96 Бундеслига
- 03.11.2007 Ганновер 96 2:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 7
|20
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 10
|19
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 11
|16
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 17
|14
|9.
|Байер Л
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 14
|12
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|11.
|Майнц
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 12
|9
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 17
|8
|16.
|Гамбург
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|17.
|Вердер
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 9
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 17
|2
-
До начала матча осталось 17 часов 17 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ганновер 96 - Боруссия Д, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ганновер 96 - Боруссия Д, который состоится 28.10.2017.
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Прогнозы на матч Ганновер 96 - Боруссия Д
Ганновер 96
2.8% (3)
Ничья:
2.8% (3)
Боруссия Д
94.4% (101)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Боруссия Д:
52.3% (56)
1:3 Боруссия Д:
13.1% (14)
0:1 Боруссия Д:
13.1% (14)
0:2 Боруссия Д:
8.4% (9)
1:1 Ничья:
2.8% (3)
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