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Стадион:
Бавария
 
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РБ Лейпциг
announcement
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До начала матча осталось 20 часов 17 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - РБ Лейпциг, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - РБ Лейпциг
Бавария
99% (104)
Ничья:
1% (1)
РБ Лейпциг
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
33.3% (35)
Бавария:
28.6% (30)
Бавария:
13.3% (14)
Бавария:
8.6% (9)
Бавария:
6.7% (7)
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