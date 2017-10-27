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Стадион: Аллианц Арена
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Состав команд
26
Ульрайх
Свен
27
Алаба
Давид
10
Роббен
Арьен
Бавария 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Ульрайх Свен Вратарь
- 32 Киммих Джошуа Защитник
- 17 Боатенг Жером Защитник
- 5 Хуммельс Матс Защитник
- 27 Алаба Давид Защитник
- 8 Мартинес Хави Полузащитник
- 6 Тьяго Алькантара Полузащитник
- 10 Роббен Арьен Полузащитник
- 24 Толиссо Корентин Полузащитник
- 29 Коман Кингсли Полузащитник
- 9 Левандовски Роберт Нападающий
- Главный тренер: Хайнкес Юпп
- Травмы и дисквалификации
- Нойер Мануэль Травмирован
- Бернат Хуан Травмирован
- Рибери Франк Травмирован
РБ Лейпциг 4-2-2-2
- Основной состав
- 32 Гулач Петер Вратарь
- 3 Бернардо Фернандес Защитник
- 4 Орбан Вилли Защитник
- 5 Юпамекано Део Защитник
- 23 Хальстенберг Марсель Защитник
- 8 Кейта Наби Полузащитник
- 31 Демме Диего Полузащитник
- 7 Забитцер Марсель Полузащитник
- 10 Форсберг Эмиль Полузащитник
- 9 Поульсен Юссуф Нападающий
- 11 Вернер Тимо Нападающий
- Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
- 21.10.2017 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 18.10.2017 Бавария 3:0 Селтик ЛЧ
- 14.10.2017 Бавария 5:0 Фрайбург Б
- 01.10.2017 Герта 2:2 Бавария Б
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 22.09.2017 Бавария 2:2 Вольфсбург Б
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Б
- 16.09.2017 Бавария 4:0 Майнц Б
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 09.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Бавария Б
- 30.08.2017 Киккерс Оффенбах 1:4 Бавария ТМК
- 26.08.2017 Вердер 0:2 Бавария Б
- 18.08.2017 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 12.08.2017 Кемницер 0:5 Бавария КГ
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 02.08.2017 Наполи 2:0 Бавария КА
- 01.08.2017 Бавария 0:3 Ливерпуль КА
- 27.07.2017 Бавария 0:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
- 21.10.2017 РБ Лейпциг 1:0 Штуттгарт Б
- 17.10.2017 РБ Лейпциг 3:2 Порту ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 01.10.2017 Кёльн 1:2 РБ Лейпциг Б
- 26.09.2017 Бешикташ 2:0 РБ Лейпциг ЛЧ
- 23.09.2017 РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр Б
- 19.09.2017 Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Б
- 16.09.2017 РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Б
- 13.09.2017 РБ Лейпциг 1:1 Монако ЛЧ
- 08.09.2017 Гамбург 0:2 РБ Лейпциг Б
- 27.08.2017 РБ Лейпциг 4:1 Фрайбург Б
- 19.08.2017 Шальке 04 2:0 РБ Лейпциг Б
- 13.08.2017 Дорфмеркинген 0:5 РБ Лейпциг КГ
- 05.08.2017 РБ Лейпциг 1:2 Сток Сити ТМК
- 30.07.2017 РБ Лейпциг 2:0 Бенфика КЭ
- 29.07.2017 РБ Лейпциг 0:1 Севилья КЭ
- 25.07.2017 РБ Лейпциг 1:0 Коньяспор ТМК
- 18.07.2017 Мойзельвиц 0:6 РБ Лейпциг ТМК
- 14.07.2017 Дессау 0:7 РБ Лейпциг ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 7
|20
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 7
|20
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 10
|19
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 9
|16
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 11
|16
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 7
|15
|7.
|Айнтрахт Фр
|1:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 17
|14
|9.
|Байер Л
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 14
|12
|10.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|11.
|Майнц
|1:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 11
|10
|13.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 12
|9
|15.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 17
|8
|16.
|Гамбург
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|17.
|Вердер
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|3 - 9
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|3 - 17
|2
-
До начала матча осталось 20 часов 17 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - РБ Лейпциг, который состоится 28.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - РБ Лейпциг, который состоится 28.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бавария - РБ Лейпциг
Бавария
99% (104)
Ничья:
1% (1)
РБ Лейпциг
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бавария:
33.3% (35)
2:0 Бавария:
28.6% (30)
3:1 Бавария:
13.3% (14)
1:0 Бавария:
8.6% (9)
3:2 Бавария:
6.7% (7)
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