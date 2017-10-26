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Стадион:
Халл Сити
 
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Ноттингем Форест
announcement
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До начала матча осталось 20 часов 17 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Ноттингем Форест, который состоится 28.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Халл Сити - Ноттингем Форест
Халл Сити
87.1% (88)
Ничья:
8.9% (9)
Ноттингем Форест
4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Халл Сити:
46.5% (47)
Халл Сити:
28.7% (29)
Халл Сити:
7.9% (8)
Ничья:
5.9% (6)
Ноттингем Форест:
4% (4)
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