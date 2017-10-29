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Аполлон
3:0
Первый тайм: 35'
Докса Катокопия
0'
1:0
4' Гол
Мартинес Николас II
2:0
26' Гол
Маглица Антун
3:0
34' Гол
 35'
Первый тайм
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маглица Антун.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мартинес Николас II.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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