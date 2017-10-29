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3:0
Первый тайм: 35'
1:0
4' ГолМартинес Николас II
2:0
26' ГолМаглица Антун
|
4'
1:0
26'
2:0
34'
3:0
Состав команд
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 30 Шембри Андре Нападающий
- 92 Яколиш Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 27 Хараламбус Ангелис Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 14 Аллан Родригес Полузащитник
- 23 Шполярич Матья Полузащитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 33 Хадьивасилис Иоаннис
- Главный тренер: Августи Софронис
Докса Катокопия
- Основной состав
- 1 Armin Gremsl Вратарь
- 5 Stefanos Mouchtaris Защитник
- 19 Янну Томас Защитник
- 21 Nils Zatl Полузащитник
- 30 Энинфул Анри Полузащитник
- 33 Садик Берат Нападающий
- 6 Manuel Redondo
- 4 Lamine Ba
- 14 Wilson Kenidy
- 17 Benjamin Asamoah
- 9 Minimbou Rahavi Kifoueti
- Запасные игроки
- 99 Evagoras Chatzifrangiskos Вратарь
- 13 Неутон Сержио Защитник
- 38 Путциурис Мариос Полузащитник
- 10 Папафотис Вассилис Полузащитник
- 15 Dylan Nguene Bikey Нападающий
- 8 Tiago Filipe Gomes
- 7 Yair Castro
- 16 Leandro V
- Главный тренер: Loukas Hadjiloukas
Предыдущие игры
Аполлон (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 22.10.2017 Аполлон 1:0 Арис Лимассол ПД
- 19.10.2017 Аталанта 3:1 Аполлон ЛЕ
- 14.10.2017 Анортосис 1:1 Аполлон ПД
- 01.10.2017 Аполлон 5:0 Неа Саламина ПД
- 28.09.2017 Эвертон 2:2 Аполлон ЛЕ
- 23.09.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон ПД
- 18.09.2017 Аполлон 4:2 Эрмис Арадиппу ПД
- 14.09.2017 Аполлон 1:1 Лион ЛЕ
- 09.09.2017 Олимпиакос Никосия 1:1 Аполлон ПД
- 24.08.2017 Митьюлланд 1:1 Аполлон ЛЕ
- 17.08.2017 Аполлон 3:2 Митьюлланд ЛЕ
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон С
- 03.08.2017 Аполлон 2:0 Абердин ЛЕ
- 27.07.2017 Абердин 2:1 Аполлон ЛЕ
- 20.07.2017 Заря Бельцы 1:2 Аполлон ЛЕ
- 13.07.2017 Аполлон 3:0 Заря Бельцы ЛЕ
- 05.07.2017 Рапид Вена 2:1 Аполлон ТМК
- 02.07.2017 Адмира 1:0 Аполлон ТМК
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон К
- 20.05.2017 АПОЭЛ 2:2 Аполлон ПД
Докса Катокопия (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 24.10.2017 Докса Катокопия 1:3 АЕК Ларнака ПД
- 21.10.2017 Алки Ороклинис 0:5 Докса Катокопия ПД
- 13.10.2017 АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия ПД
- 01.10.2017 Докса Катокопия 2:1 Арис Лимассол ПД
- 25.09.2017 Анортосис 2:0 Докса Катокопия ПД
- 17.09.2017 Докса Катокопия 4:1 Неа Саламина ПД
- 09.09.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Докса Катокопия ПД
- 27.08.2017 Докса Катокопия 2:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 21.08.2017 Олимпиакос Никосия 0:0 Докса Катокопия ПД
- 21.05.2017 Докса Катокопия 0:3 Неа Саламина ПД
- 14.05.2017 Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия ПД
- 07.05.2017 Кармиотисса 1:2 Докса Катокопия ПД
- 03.05.2017 АПОЭЛ 5:0 Докса Катокопия К
- 29.04.2017 Докса Катокопия 0:1 Арис Лимассол ПД
- 26.04.2017 Докса Катокопия 0:2 АПОЭЛ К
- 22.04.2017 Эрмис Арадиппу 1:5 Докса Катокопия ПД
- 13.04.2017 Неа Саламина 0:0 Докса Катокопия ПД
- 08.04.2017 Докса Катокопия 3:3 Этникос Ахна ПД
- 01.04.2017 Докса Катокопия 3:0 Кармиотисса ПД
- 19.03.2017 Арис Лимассол 4:1 Докса Катокопия ПД
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 14, ничьи: 6, поражения: 0
Докса Катокопия: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 14
- 04.02.2017 Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 30.10.2016 Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 07.02.2016 Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион
- 31.10.2015 Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 07.02.2015 Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 07.02.2015 Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 01.11.2014 Докса Катокопия 1:3 Аполлон Первый дивизион
- 26.01.2014 Аполлон 2:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 07.10.2013 Докса Катокопия 0:2 Аполлон Первый дивизион
- 12.05.2013 Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 06.04.2013 Аполлон 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 02.02.2013 Докса Катокопия 0:0 Аполлон Первый дивизион
- 27.10.2012 Аполлон 1:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 11.12.2010 Докса Катокопия 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 29.08.2010 Аполлон 4:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 13.02.2010 Докса Катокопия 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 08.11.2009 Аполлон 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион
- 01.05.2009 Аполлон 3:1 Докса Катокопия Первый дивизион
- 07.03.2009 Докса Катокопия 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 05.01.2008 Аполлон 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК Ларнака
|10
|7
|1
|2
|22 - 9
|22
|2.
|Анортосис
|10
|5
|5
|0
|11 - 5
|20
|3.
|Пафос
|0:0
|9
|4
|4
|1
|10 - 6
|16
|4.
|Аполлон
|3:0
|7
|4
|3
|0
|16 - 5
|15
|5.
|Омония
|9
|4
|3
|2
|17 - 12
|15
|6.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|4
|1
|3
|7 - 4
|13
|7.
|Докса Катокопия
|0:3
|10
|4
|1
|5
|14 - 14
|13
|8.
|АПОЭЛ
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|9.
|Олимпиакос Никосия
|9
|2
|4
|3
|6 - 12
|10
|10.
|Эрмис Арадиппу
|8
|3
|0
|5
|12 - 17
|9
|11.
|Алки Ороклинис
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Арис Лимассол
|0:0
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|13.
|Неа Саламина
|9
|1
|3
|5
|6 - 22
|6
|14.
|Этникос Ахна
|10
|1
|2
|7
|8 - 13
|5
Первый тайм
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маглица Антун.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Мартинес Николас II.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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