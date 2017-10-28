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Стадион:
Нитра
0:0
Второй тайм: 52'
Татран Прешов
0' 52'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Прешов производит замену. Уде Кристофер уходит, и Гованчик Юрай заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Нитра производит замену. Niba MacDonald уходит, и Ondrej Vencl заменяет его
18'
Прешов производит замену. Jan Dzurik уходит, и David Kerestes заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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