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Этникос Ахна
1:0
Второй тайм: 53'
АПОЭЛ
0'
1:0
11' Гол
Киприану Димитрис
53'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киприану Димитрис.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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