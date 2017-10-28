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1:0
Второй тайм: 53'
1:0
11' ГолКиприану Димитрис
|
11'
1:0
Состав команд
Этникос Ахна
- Основной состав
- 1 Богатинов Мартин Вратарь
- 26 Чикарски Мите Защитник
- 88 Гиоргос Арести Полузащитник
- 90 Довбня Александр Евгеньевич Полузащитник
- 25 Киприану Димитрис Полузащитник
- 7 Кипиани Николай Нападающий
- 43 Giorgos Papageorghiou
- 4 Davor Rogac
- 22 Andrei Enescu
- 21 Georgy Iluridze II
- 28 Filip Filipov
- Запасные игроки
- 95 Patryk Procek Вратарь
- 55 Мулазимис Димитрис Защитник
- 17 Мусик Михаэл Полузащитник
- 35 Andreas Ilia
- 19 Michalis Charalampous
- 99 Marco Melas
- 10 Кристос Пойятзис
- 15 Symeon Kone
- 27 Giorgos Koushiappas
- 13 Petros Hatziaros
- 75 Petros Ioannou
- Главный тренер: Panagiotis Engomitis
АПОЭЛ
- Основной состав
- 1 Гудиньо Рауль Вратарь
- 5 Руэда Хесус II Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 21 Миланов Живко Защитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 7 Эфрем Георгиос Полузащитник
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 98 Параскевас Андреас Вратарь
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 22 Антониу Минас Защитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 16 Винисиус XXII Полузащитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 33 Макрис Андреас Нападающий
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- 34 Giannis Andreou
- 35 Zacharias Adoni
- 19 Sergej Grubac
- Главный тренер: Донис Йоргос
Предыдущие игры
Этникос Ахна (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 25.10.2017 Арис Лимассол 2:1 Этникос Ахна ПД
- 21.10.2017 Этникос Ахна 1:2 Анортосис ПД
- 16.10.2017 Неа Саламина 0:0 Этникос Ахна ПД
- 01.10.2017 Этникос Ахна 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 24.09.2017 Эрмис Арадиппу 2:0 Этникос Ахна ПД
- 16.09.2017 Этникос Ахна 1:2 Олимпиакос Никосия ПД
- 10.09.2017 Омония 2:1 Этникос Ахна ПД
- 26.08.2017 Этникос Ахна 3:0 Пафос ПД
- 19.08.2017 Этникос Ахна 0:1 Алки Ороклинис ПД
- 21.05.2017 Эрмис Арадиппу 3:4 Этникос Ахна ПД
- 14.05.2017 Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия ПД
- 06.05.2017 Этникос Ахна 1:1 Арис Лимассол ПД
- 30.04.2017 Неа Саламина 0:1 Этникос Ахна ПД
- 22.04.2017 Этникос Ахна 1:1 Кармиотисса ПД
- 12.04.2017 Этникос Ахна 1:1 Эрмис Арадиппу ПД
- 08.04.2017 Докса Катокопия 3:3 Этникос Ахна ПД
- 01.04.2017 Арис Лимассол 0:1 Этникос Ахна ПД
- 19.03.2017 Этникос Ахна 0:2 Неа Саламина ПД
- 12.03.2017 Кармиотисса 5:3 Этникос Ахна ПД
- 04.03.2017 Арис Лимассол 3:1 Этникос Ахна ПД
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.10.2017 АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ ПД
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 13.10.2017 АПОЭЛ 2:0 Докса Катокопия ПД
- 01.10.2017 Алки Ороклинис 0:1 АПОЭЛ ПД
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 22.09.2017 Арис Лимассол 0:0 АПОЭЛ ПД
- 18.09.2017 АПОЭЛ 0:1 Анортосис ПД
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Неа Саламина 1:4 АПОЭЛ ПД
- 23.08.2017 Славия Прага 0:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 15.08.2017 АПОЭЛ 2:0 Славия Прага ЛЧ
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон С
- 02.08.2017 АПОЭЛ 4:0 Вииторул Констанца ЛЧ
- 26.07.2017 Вииторул Констанца 1:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 19.07.2017 Дюделанж 0:1 АПОЭЛ ЛЧ
- 12.07.2017 АПОЭЛ 1:0 Дюделанж ЛЧ
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон К
- 20.05.2017 АПОЭЛ 2:2 Аполлон ПД
- 13.05.2017 Омония 1:3 АПОЭЛ ПД
- 07.05.2017 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
Последние игры между собой
Этникос Ахна: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
АПОЭЛ: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
- 29.01.2017 Этникос Ахна 2:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 24.10.2016 АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
- 07.02.2016 Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 31.10.2015 АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион
- 07.02.2015 АПОЭЛ 4:0 Этникос Ахна Первый дивизион
- 01.11.2014 Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Первый дивизион
- 15.03.2014 АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
- 07.12.2013 Этникос Ахна 0:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 27.02.2013 АПОЭЛ 1:0 Этникос Ахна Первый дивизион
- 11.11.2012 Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 10.02.2012 АПОЭЛ 2:1 Этникос Ахна Первый дивизион
- 23.10.2011 Этникос Ахна 0:3 АПОЭЛ Первый дивизион
- 14.02.2011 АПОЭЛ 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион
- 30.10.2010 Этникос Ахна 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 24.02.2010 Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 27.01.2010 Этникос Ахна 0:4 АПОЭЛ Кубок
- 06.01.2010 АПОЭЛ 0:2 Этникос Ахна Кубок
- 26.10.2009 АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна Первый дивизион
- 27.12.2008 АПОЭЛ 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион
- 12.09.2008 Этникос Ахна 1:1 АПОЭЛ Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|0:0
|10
|5
|5
|0
|10 - 4
|20
|2.
|АЕК Ларнака
|9
|6
|1
|2
|21 - 9
|19
|3.
|Пафос
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|4.
|Омония
|0:0
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|8
|4
|1
|3
|7 - 4
|13
|6.
|Докса Катокопия
|9
|4
|1
|4
|14 - 11
|13
|7.
|Аполлон
|6
|3
|3
|0
|13 - 5
|12
|8.
|АПОЭЛ
|0:1
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|9.
|Олимпиакос Никосия
|9
|2
|4
|3
|6 - 12
|10
|10.
|Эрмис Арадиппу
|8
|3
|0
|5
|12 - 17
|9
|11.
|Алки Ороклинис
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|12.
|Этникос Ахна
|1:0
|10
|2
|1
|7
|8 - 12
|7
|13.
|Арис Лимассол
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|14.
|Неа Саламина
|9
|1
|3
|5
|6 - 22
|6
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Киприану Димитрис.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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