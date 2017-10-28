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Стадион:
Рапид Вена
1:0
Конец матча
Адмира
0'
1:0
26' Гол
Шауб Луис
67' Желтая карточка
Шваб Швефан
69' Желтая карточка
Marcus Maier
74' Желтая карточка
Цвиршиц Штефан
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Рапид Вена производит замену. Мург Томас уходит, и Пецос Атанасиос заменяет его
83'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Сакс Максимилиан уходит, и Хольцманн Марсель заменяет его
Желтая карточка
74'
Цвиршиц Штефан получает желтую карточку.
73'
Рапид Вена производит замену. Бериша Ветон уходит, и Шаберсбергер Филипп заменяет его
Желтая карточка
69'
Marcus Maier получает желтую карточку.

Желтая карточка
67'
Шваб Швефан получает желтую карточку.
65'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Sasa Kalajdzic уходит, и Marin Jakolis заменяет его
64'
Рапид Вена производит замену. Квилитая Георгий уходит, и Жоэлинтон заменяет его
46'
Адмира Ваккер Мёдлинг производит замену. Старкль Доминик уходит, и Marcus Maier заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Шауб Луис.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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