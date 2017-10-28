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Стадион:
ЛАСК
2:2
Конец матча
Аустрия Вена
0'
14' Желтая карточка
Peter Michorl
0:1
15' Гол
Хольцхаузер Рафаэль
38' Желтая карточка
Погатец Эмануэль
0:2
43' Гол
Перес Фелипе
61' Желтая карточка
Саламон Томас
1:2
71' Гол
Peter Michorl
78' Желтая карточка
Пенц Патрик
81' Желтая карточка
Альхассан Абдуллахи
2:2
84' Пенальти
Peter Michorl
90' Желтая карточка
Улльманн Максимилиан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Улльманн Максимилиан получает желтую карточку.
88'
Аустрия Вена производит замену. Jin-Hyun Lee уходит, и Manprit Sarkaria заменяет его
Описание гола
84'
Г О О О О О Л - Peter Michorl из команды ЛАСК забивает пенальти
Желтая карточка
81'
Abdullahi Ibrahim Alhassan получает желтую карточку.
Желтая карточка
78'
Пенц Патрик получает желтую карточку.

77'
Аустрия Вена производит замену. Прокоп Доминик уходит, и Фризенбихлер Кевин заменяет его
71'
ЛАСК производит замену. Bruno Felipe уходит, и Alan заменяет его
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Peter Michorl.
Желтая карточка
61'
Саламон Томас получает желтую карточку.
58'
Аустрия Вена производит замену. Вестерманн Хайко уходит, и Марко Штарк заменяет его
46'
ЛАСК производит замену. Reinhold Ranftl уходит, и Thomas Goiginger заменяет его
46'
ЛАСК производит замену. Гартлер Рене уходит, и Бериша Мергим заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Перес Фелипе.
Желтая карточка
38'
Погатец Эмануэль получает желтую карточку.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хольцхаузер Рафаэль.
Желтая карточка
14'
Peter Michorl получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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