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Стадион: TGW Arena
2:2
Конец матча
14' Желтая карточкаPeter Michorl
0:1
15' ГолХольцхаузер Рафаэль
38' Желтая карточкаПогатец Эмануэль
0:2
43' ГолПерес Фелипе
61' Желтая карточкаСаламон Томас
1:2
71' ГолPeter Michorl
78' Желтая карточкаПенц Патрик
81' Желтая карточкаАльхассан Абдуллахи
2:2
84' ПенальтиPeter Michorl
90' Желтая карточкаУлльманн Максимилиан
|
14'
15'
0:1
38'
43'
0:2
61'
71'
1:2
78'
84'
2:2
Состав команд
32
Пенц
Патрик
21
Ли
Чжин-Хен
95
Перес
Фелипе
ЛАСК 4-3-3
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 6 Philipp Wiesinger Защитник
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 13 Улльманн Максимилиан Защитник
- 21 Dogan Erdogan Полузащитник
- 18 Gernot Trauner Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 26 Reinhold Ranftl Нападающий
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 14 Bruno Felipe II Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Шлагер Александр Вратарь
- 17 Felix Luckender Защитник
- 27 Thomas Goiginger Полузащитник
- 30 Алан Осорио Полузащитник
- 37 Бериша Мергим Нападающий
- 11 Marko Raguz
- 19 Dominik Reiter
- Главный тренер: Oliver Glasner
Аустрия Вена 4-3-3
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 2 Глухакович Петар Защитник
- 15 Сербест Таркан Защитник
- 18 Вестерманн Хайко Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 21 Ли Чжин-Хен Полузащитник
- 26 Хольцхаузер Рафаэль Полузащитник
- 8 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 16 Прокоп Доминик Нападающий
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- 95 Перес Фелипе Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Кос Мирко Вратарь
- 29 Пейич Марко Защитник
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 9 Фризенбихлер Кевин Нападающий
- 39 Manprit Sarkaria
- 3 Marco Stark II
- Главный тренер: Финк Торстен
Предыдущие игры
ЛАСК (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 24.10.2017 Рид 4:1 ЛАСК К
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Б
- 14.10.2017 ЛАСК 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 30.09.2017 Адмира 4:2 ЛАСК Б
- 23.09.2017 ЛАСК 2:2 Маттерсбург Б
- 19.09.2017 Грёдиг 4:4 ЛАСК К
- 16.09.2017 Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Б
- 09.09.2017 ЛАСК 2:1 Штурм Б
- 26.08.2017 Рапид Вена 1:0 ЛАСК Б
- 20.08.2017 ЛАСК 0:0 Альтах Б
- 12.08.2017 Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Б
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 01.08.2017 ЛАСК 2:2 Кёльн ТМК
- 29.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК Б
- 22.07.2017 ЛАСК 3:0 Адмира Б
- 16.07.2017 Флексопак Сирнинг 0:8 ЛАСК ТМК
- 15.07.2017 Кицбюэль 0:1 ЛАСК К
- 08.07.2017 ЛАСК 2:1 Эрцгебирге Ауэ ТМК
- 04.07.2017 ЛАСК 0:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 30.06.2017 ЛАСК 2:1 Уйпешт ТМК
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена К
- 22.10.2017 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Б
- 19.10.2017 Аустрия Вена 1:3 Риека ЛЕ
- 15.10.2017 Штурм 3:0 Аустрия Вена Б
- 05.10.2017 Аустрия Вена 0:3 Хартберг ТМК
- 01.10.2017 Аустрия Вена 2:0 Альтах Б
- 28.09.2017 АЕК 2:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 24.09.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена Б
- 20.09.2017 Фёкламаркт 0:3 Аустрия Вена К
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 14.09.2017 Аустрия Вена 1:5 Милан ЛЕ
- 09.09.2017 Аустрия Вена 2:2 Вольфсбергер Б
- 01.09.2017 Анкерброт 0:16 Аустрия Вена ТМК
- 27.08.2017 Адмира 1:3 Аустрия Вена Б
- 24.08.2017 Аустрия Вена 0:1 Осиек ЛЕ
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Б
- 17.08.2017 Осиек 1:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 12.08.2017 Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Б
- 06.08.2017 Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Б
- 02.08.2017 АЕЛ Лимаcсол 1:2 Аустрия Вена ЛЕ
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 12
Аустрия Вена: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 5
- 12.08.2017 Аустрия Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига
- 09.02.2016 Аустрия Вена 1:0 ЛАСК Кубок
- 05.07.2014 ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Товарищеские матчи. Сборные
- 07.05.2011 Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 26.02.2011 ЛАСК 0:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 23.10.2010 Аустрия Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 25.07.2010 ЛАСК 3:4 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 02.05.2010 ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 09.03.2010 ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Кубок
- 06.03.2010 Аустрия Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 25.10.2009 Аустрия Вена 3:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 24.07.2009 ЛАСК 4:5 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 21.05.2009 ЛАСК 4:0 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 07.03.2009 Аустрия Вена 4:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 18.10.2008 Аустрия Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
- 20.07.2008 ЛАСК 0:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 08.03.2008 ЛАСК 2:1 Аустрия Вена Бундеслига (T-mobile)
- 05.03.2008 Аустрия Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|12
|9
|1
|2
|25 - 14
|28
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|8
|4
|1
|26 - 10
|28
|3.
|Рапид Вена
|13
|7
|4
|2
|23 - 16
|25
|4.
|Аустрия Вена
|13
|5
|4
|4
|23 - 19
|19
|5.
|Адмира
|13
|5
|3
|5
|24 - 23
|18
|6.
|ЛАСК
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Альтах
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|8.
|Вольфсбергер
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|9.
|Маттерсбург
|13
|1
|5
|7
|14 - 25
|8
|10.
|Санкт-Пёльтен
|13
|0
|3
|10
|9 - 30
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Улльманн Максимилиан получает желтую карточку.
88'
Аустрия Вена производит замену. Jin-Hyun Lee уходит, и Manprit Sarkaria заменяет его
84'
Г О О О О О Л - Peter Michorl из команды ЛАСК забивает пенальти
81'
Abdullahi Ibrahim Alhassan получает желтую карточку.
78'
Пенц Патрик получает желтую карточку.
77'
Аустрия Вена производит замену. Прокоп Доминик уходит, и Фризенбихлер Кевин заменяет его
71'
ЛАСК производит замену. Bruno Felipe уходит, и Alan заменяет его
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Peter Michorl.
61'
Саламон Томас получает желтую карточку.
58'
Аустрия Вена производит замену. Вестерманн Хайко уходит, и Марко Штарк заменяет его
46'
ЛАСК производит замену. Reinhold Ranftl уходит, и Thomas Goiginger заменяет его
46'
ЛАСК производит замену. Гартлер Рене уходит, и Бериша Мергим заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Перес Фелипе.
38'
Погатец Эмануэль получает желтую карточку.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хольцхаузер Рафаэль.
14'
Peter Michorl получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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