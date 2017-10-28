  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австрия
  5. Бундеслига
Стадион:
Ред Булл Зальцбург
2:0
Конец матча
Альтах
0'
1:0
29' Гол
Вольф Ханнес
40' Желтая карточка
Саломон Патрик
51' Желтая карточка
Станкович Чичан
77' Желтая карточка
Добрас Кристиан
2:0
81' Гол
Хайдара Амаду
85' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Хайдара Амаду уходит, и Ябо Рейнольд заменяет его
Желтая карточка
85'
Цвишенбруггер Ян получает желтую карточку.
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хайдара Амаду.
Желтая карточка
77'
Добрас Кристиан получает желтую карточку.
71'
Альтах производит замену. Текпетей Бернард уходит, и Нутц Штефан заменяет его

67'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Вольф Ханнес уходит, и Минамино Такуми заменяет его
62'
Альтах производит замену. Mathias Honsak уходит, и Нгват-Махоп Луи заменяет его
Желтая карточка
51'
Станкович Чичан получает желтую карточку.
47'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Самассеку Диади уходит, и Шлагер Ксавер заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Саломон Патрик получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вольф Ханнес.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация