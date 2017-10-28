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Стадион: Ред Булл Арена
2:0
Конец матча
1:0
29' ГолВольф Ханнес
40' Желтая карточкаСаломон Патрик
51' Желтая карточкаСтанкович Чичан
77' Желтая карточкаДобрас Кристиан
2:0
81' ГолХайдара Амаду
85' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
|
29'
1:0
40'
51'
77'
81'
2:0
85'
Состав команд
14
Бериша
Валон
13
Вольф
Ханнес
Ред Булл Зальцбург 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Станкович Чичан Вратарь
- 22 Лайнер Штефан Защитник
- 6 Онгене Жером Защитник
- 5 Чалета-Цар Дуе Защитник
- 17 Ульмер Андреас Защитник
- 4 Хайдара Амаду Полузащитник
- 8 Самассеку Диади Полузащитник
- 14 Бериша Валон Полузащитник
- 13 Вольф Ханнес Полузащитник
- 21 Гульбрандсен Фредрик Нападающий
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вальке Александр Вратарь
- 44 Роша Игор II Защитник
- 25 Фаркас Патрик Защитник
- 18 Минамино Такуми Полузащитник
- 7 Ябо Рейнольд Полузащитник
- 42 Шлагер Ксавер Полузащитник
- 11 Ржатковски Марк Полузащитник
- Главный тренер: Розе Марко
Альтах 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 17 Мюллер Валентино Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 18 Цвишенбруггер Ян Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Полузащитник
- 30 Добрас Кристиан Полузащитник
- 27 Mathias Honsak Полузащитник
- 11 Текпетей Бернард Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Дмитровик Филип Вратарь
- 32 Янечек Бернхард Защитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 21 Писингер Симон Полузащитник
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург (последние 20 матчей: +12 =7 -1)
- 25.10.2017 Бад Глайхенберг 0:3 Ред Булл Зальцбург К
- 22.10.2017 Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 19.10.2017 Коньяспор 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 14.10.2017 ЛАСК 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 01.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:1 Вольфсбергер Б
- 28.09.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Марсель ЛЕ
- 24.09.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 Аустрия Вена Б
- 21.09.2017 Брюк/Лейта 1:3 Ред Булл Зальцбург К
- 17.09.2017 Маттерсбург 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 14.09.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 10.09.2017 Ред Булл Зальцбург 2:2 Рапид Вена Б
- 27.08.2017 Штурм 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 24.08.2017 Ред Булл Зальцбург 4:0 Вииторул Констанца ЛЕ
- 20.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 17.08.2017 Вииторул Констанца 1:3 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 12.08.2017 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 05.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Адмира Б
- 02.08.2017 Риека 0:0 Ред Булл Зальцбург ЛЧ
- 29.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК Б
- 26.07.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 Риека ЛЧ
Альтах (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 25.10.2017 Штурм 4:1 Альтах К
- 21.10.2017 Альтах 3:2 Вольфсбергер Б
- 14.10.2017 Альтах 2:2 Адмира Б
- 05.10.2017 Альтах 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 01.10.2017 Аустрия Вена 2:0 Альтах Б
- 23.09.2017 Штурм 0:0 Альтах Б
- 20.09.2017 Юнион Гюртен 3:4 Альтах К
- 16.09.2017 Альтах 2:2 Рапид Вена Б
- 09.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 27.08.2017 Альтах 1:0 Маттерсбург Б
- 24.08.2017 Маккаби Тель-Авив 2:2 Альтах ЛЕ
- 20.08.2017 ЛАСК 0:0 Альтах Б
- 17.08.2017 Альтах 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 12.08.2017 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 06.08.2017 Вольфсбергер 1:0 Альтах Б
- 03.08.2017 Альтах 3:1 Гент ЛЕ
- 30.07.2017 Адмира 4:1 Альтах Б
- 27.07.2017 Гент 1:1 Альтах ЛЕ
- 23.07.2017 Альтах 3:0 Аустрия Вена Б
- 20.07.2017 Динамо-Брест 0:3 Альтах ЛЕ
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Альтах: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
- 12.08.2017 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 28.05.2017 Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Бундеслига
- 02.04.2017 Альтах 0:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 03.12.2016 Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Бундеслига
- 25.09.2016 Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 23.04.2016 Альтах 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 20.02.2016 Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига
- 31.10.2015 Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 15.08.2015 Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига
- 16.05.2015 Альтах 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 08.04.2015 Альтах 0:4 Ред Булл Зальцбург Кубок ОеФБ Самсунг
- 07.03.2015 Ред Булл Зальцбург 0:1 Альтах Бундеслига
- 09.11.2014 Альтах 4:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
- 23.08.2014 Ред Булл Зальцбург 5:0 Альтах Бундеслига
- 31.05.2009 Ред Булл Зальцбург 1:4 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 15.03.2009 Альтах 1:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига (T-mobile)
- 19.10.2008 Альтах 3:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига (T-mobile)
- 20.07.2008 Ред Булл Зальцбург 3:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 26.04.2008 Альтах 1:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига (T-mobile)
- 27.02.2008 Ред Булл Зальцбург 4:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|12
|9
|1
|2
|25 - 14
|28
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|8
|4
|1
|26 - 10
|28
|3.
|Рапид Вена
|13
|7
|4
|2
|23 - 16
|25
|4.
|Аустрия Вена
|13
|5
|4
|4
|23 - 19
|19
|5.
|Адмира
|13
|5
|3
|5
|24 - 23
|18
|6.
|ЛАСК
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Альтах
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|8.
|Вольфсбергер
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|9.
|Маттерсбург
|13
|1
|5
|7
|14 - 25
|8
|10.
|Санкт-Пёльтен
|13
|0
|3
|10
|9 - 30
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Хайдара Амаду уходит, и Ябо Рейнольд заменяет его
85'
Цвишенбруггер Ян получает желтую карточку.
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Хайдара Амаду.
77'
Добрас Кристиан получает желтую карточку.
71'
Альтах производит замену. Текпетей Бернард уходит, и Нутц Штефан заменяет его
67'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Вольф Ханнес уходит, и Минамино Такуми заменяет его
62'
Альтах производит замену. Mathias Honsak уходит, и Нгват-Махоп Луи заменяет его
51'
Станкович Чичан получает желтую карточку.
47'
Ред Булл Зальцбург производит замену. Самассеку Диади уходит, и Шлагер Ксавер заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Саломон Патрик получает желтую карточку.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вольф Ханнес.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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