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Стадион:
Вольфсбергер
0:0
Второй тайм: 49'
Штурм
0'
22' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
25' Желтая карточка
Florian Flecker
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Вольфсбергер производит замену. Нутц Джеральд уходит, и Alexander Ranacher заменяет его
Желтая карточка
25'
Florian Flecker получает желтую карточку.
Желтая карточка
22'
Золльбауэр Михаэль получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lavanttal-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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