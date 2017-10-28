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Стадион:
Маттерсбург
1:1
Конец матча
Санкт-Пёльтен
0'
16' Желтая карточка
Rene Renner
28' Желтая карточка
Раснер Мартин
0:1
31' Гол
David Stec
43' Желтая карточка
Nedejko Malic
46' Желтая карточка
Хофбауэр Доминик
49' Желтая карточка
David Stec
58' Желтая карточка
Майерхофер Штефан
58' Желтая карточка
Риски Роопе
1:1
64' Гол
Markus Pink
84' Желтая карточка
Markus Pink
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Маттерсбург производит замену. Rene Renner уходит, и Fran заменяет его
Желтая карточка
84'
Маркус Пинк получает желтую карточку.
81'
Ст.Пельтен производит замену. Даниэль Шютц уходит, и Husein Balic заменяет его
75'
Ст.Пельтен производит замену. Раснер Мартин уходит, и Михаэль Амбихль заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маркус Пинк.

Желтая карточка
58'
Риски Роопе получает желтую карточку.
Желтая карточка
58'
Майерхофер Штефан получает желтую карточку.
55'
Маттерсбург производит замену. Патрик Бюргер уходит, и Майерхофер Штефан заменяет его
55'
Маттерсбург производит замену. Грубер Андреас уходит, и Маркус Пинк заменяет его
Желтая карточка
49'
David Stec получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Хофбауэр Доминик получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Неделько Малич получает желтую карточку.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает David Stec.
Желтая карточка
28'
Раснер Мартин получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Rene Renner получает желтую карточку.
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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