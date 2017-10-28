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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Паппельштадион
1:1
Конец матча
16' Желтая карточкаRene Renner
28' Желтая карточкаРаснер Мартин
0:1
31' ГолDavid Stec
43' Желтая карточкаNedejko Malic
46' Желтая карточкаХофбауэр Доминик
49' Желтая карточкаDavid Stec
58' Желтая карточкаМайерхофер Штефан
58' Желтая карточкаРиски Роопе
1:1
64' ГолMarkus Pink
84' Желтая карточкаMarkus Pink
|
16'
28'
31'
0:1
43'
46'
49'
58'
64'
1:1
84'
90'
Состав команд
18
Lukas
Rath
10
Jano
17
Rene
Renner
29
David
Stec
11
Риски
Роопе
Маттерсбург 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кустер Маркус Вратарь
- 8 Alois Holler Защитник
- 4 Nedejko Malic Защитник
- 31 Thorsten Mahrer Защитник
- 18 Lukas Rath Защитник
- 6 Philipp Erhardt Полузащитник
- 10 Jano Полузащитник
- 11 Грубер Андреас Полузащитник
- 20 Michael Perlak Полузащитник
- 17 Rene Renner Полузащитник
- 33 Patrick Buerger Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ортис Сесар Защитник
- 32 Markus Pink Полузащитник
- 27 Florian Sittsam Полузащитник
- 19 Майерхофер Штефан Нападающий
- 14 Превляк Смаил Нападающий
- 26 Fran IV
- 13 Tino Casali
- Главный тренер: Gerald Baumgartner
Санкт-Пёльтен 4-4-2
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 29 David Stec Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 5 Ahmet Muhamedbegovic Защитник
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 26 Думбуя Лонсана Нападающий
- 11 Риски Роопе Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Babacar Diallo Защитник
- 17 Manuel Martic Полузащитник
- 13 Lukas Thuerauer Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 14 Husein Balic Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Oliver Lederer
Предыдущие игры
Маттерсбург (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 24.10.2017 Одт 0:3 Маттерсбург К
- 21.10.2017 Штурм 3:2 Маттерсбург Б
- 14.10.2017 Вольфсбергер 2:2 Маттерсбург Б
- 05.10.2017 Амштеттен 0:2 Маттерсбург ТМК
- 30.09.2017 Маттерсбург 0:1 Рапид Вена Б
- 26.09.2017 Парндорф 1:2 Маттерсбург К
- 23.09.2017 ЛАСК 2:2 Маттерсбург Б
- 17.09.2017 Маттерсбург 1:2 Ред Булл Зальцбург Б
- 09.09.2017 Маттерсбург 0:5 Адмира Б
- 29.08.2017 Маттерсбург 2:0 Нойзидль-ам-Зе-1919 ТМК
- 27.08.2017 Альтах 1:0 Маттерсбург Б
- 20.08.2017 Маттерсбург 1:3 Аустрия Вена Б
- 12.08.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Б
- 06.08.2017 Маттерсбург 2:3 Штурм Б
- 29.07.2017 Маттерсбург 1:0 Вольфсбергер Б
- 22.07.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 15.07.2017 Саальфельден 1:6 Маттерсбург К
- 07.07.2017 Маттерсбург 1:1 Халадаш ТМК
- 04.07.2017 Маттерсбург 4:0 Сорокшар ТМК
- 30.06.2017 Капфенберг 1:1 Маттерсбург ТМК
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Б
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 30.09.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Штурм Б
- 23.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Б
- 17.09.2017 Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 09.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 26.08.2017 Вольфсбергер 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 20.08.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Б
- 12.08.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Б
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.07.2017 Санкт-Пёльтен 1:4 Рапид Вена Б
- 23.07.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 18.07.2017 Аустрия Клагенфурт 2:1 Санкт-Пёльтен К
- 07.07.2017 Санкт-Пёльтен 0:3 Монако ТМК
- 02.07.2017 Санкт-Пёльтен 2:1 Виенер Спортклуб ТМК
- 28.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Сепси Оск ТМК
- 23.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 БВ Линц ТМК
- 17.06.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Нойштадт ТМК
- 28.05.2017 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 25.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Вольфсбергер Б
Последние игры между собой
Маттерсбург: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 4
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 7
- 12.08.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Маттерсбург Бундеслига
- 13.05.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Бундеслига
- 04.03.2017 Маттерсбург 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 19.11.2016 Санкт-Пёльтен 2:2 Маттерсбург Бундеслига
- 27.08.2016 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 09.02.2016 Маттерсбург 1:2 Санкт-Пёльтен Кубок
- 01.05.2015 Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 06.03.2015 Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига
- 06.03.2015 Санкт-Пёльтен 1:2 Маттерсбург Эрсте Лига
- 03.10.2014 Санкт-Пёльтен 0:2 Маттерсбург Эрсте Лига
- 04.08.2014 Маттерсбург 4:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 02.05.2014 Маттерсбург 3:2 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 21.03.2014 Санкт-Пёльтен 2:2 Маттерсбург Эрсте Лига
- 27.09.2013 Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург Эрсте Лига
- 26.07.2013 Маттерсбург 0:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 15.06.2010 Маттерсбург 0:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
- 30.06.2009 Маттерсбург 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|12
|9
|1
|2
|25 - 14
|28
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|13
|8
|4
|1
|26 - 10
|28
|3.
|Рапид Вена
|13
|7
|4
|2
|23 - 16
|25
|4.
|Аустрия Вена
|13
|5
|4
|4
|23 - 19
|19
|5.
|Адмира
|13
|5
|3
|5
|24 - 23
|18
|6.
|ЛАСК
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|7.
|Альтах
|13
|4
|4
|5
|14 - 17
|16
|8.
|Вольфсбергер
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|9.
|Маттерсбург
|13
|1
|5
|7
|14 - 25
|8
|10.
|Санкт-Пёльтен
|13
|0
|3
|10
|9 - 30
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Маттерсбург производит замену. Rene Renner уходит, и Fran заменяет его
84'
Маркус Пинк получает желтую карточку.
81'
Ст.Пельтен производит замену. Даниэль Шютц уходит, и Husein Balic заменяет его
75'
Ст.Пельтен производит замену. Раснер Мартин уходит, и Михаэль Амбихль заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маркус Пинк.
58'
Риски Роопе получает желтую карточку.
58'
Майерхофер Штефан получает желтую карточку.
55'
Маттерсбург производит замену. Патрик Бюргер уходит, и Майерхофер Штефан заменяет его
55'
Маттерсбург производит замену. Грубер Андреас уходит, и Маркус Пинк заменяет его
49'
David Stec получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Хофбауэр Доминик получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Неделько Малич получает желтую карточку.
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает David Stec.
28'
Раснер Мартин получает желтую карточку.
16'
Rene Renner получает желтую карточку.
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pappelstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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